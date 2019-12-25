Самуэльссон будет капитаном сборной США по хоккею на МЧМ

Самульссон, выступающий за команду Университета западного Мичигана, был капитаном американской команды на юниорском чемпионате мира (игроки до 18 лет) 2018 года, где сборная США выиграла серебро.
Альтернативными капитанами будут защитник К’Андре Миллер (команда Университета Висконсина) и форвард Оливер Вальстрем, имеющий опыт выступления в НХЛ за «Нью-Йорк Айлендерс».
Молодежный чемпионат мира стартует в Чехии 26 декабря. Американцы являются соперниками сборной России по групповому этапу. Матч Россия — США пройдет в Остраве 29 декабря.