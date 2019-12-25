Текущие события
Хоккей. КХЛ
24.12
ЦСКА
Металлург Мг
32
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Торпедо
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Спартак
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
СКА
Все события
Фоторепортажи
10«Манчестер Сити» обыграл «Лестер»
10Сборная России обыграла Чехию на Кубке Первого Канала
00:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Самуэльссон будет капитаном сборной США по хоккею на МЧМ

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Защитник Маттиас Самуэльссон выбран капитаном сборной США по хоккею на чемпионате мира среди молодежных команд, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея США.

Наверх

Самульссон, выступающий за команду Университета западного Мичигана, был капитаном американской команды на юниорском чемпионате мира (игроки до 18 лет) 2018 года, где сборная США выиграла серебро.

Во время загрузки произошла ошибка.

Альтернативными капитанами будут защитник К’Андре Миллер (команда Университета Висконсина) и форвард Оливер Вальстрем, имеющий опыт выступления в НХЛ за «Нью-Йорк Айлендерс».

Молодежный чемпионат мира стартует в Чехии 26 декабря. Американцы являются соперниками сборной России по групповому этапу. Матч Россия — США пройдет в Остраве 29 декабря.

США U20
НовостиМатчиСоставСтатистика
Молодежный ЧМ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Российская биатлонистка готова выйти на гонку Кубка мира в нижнем белье
Самая горячая жена футболиста РПЛ взрывает Instagram своими фото
«Им нужен стрелочник». Очень важная фраза от президента РФС
Дмитрий Комбаров: Когда пришел Рианчо, Каррера ходил угрюмый
Дацику грозит тюрьма. Его задержали в лодке на границе
Назван окончательный состав сборной России на МЧМ по хоккею
ЦСКА - «Магнитка»: Мозякин сыграл на бис, его затмил Григоренко
«Суд с WADA может затянуться до Игр»: Россия поборется за флаг
Смолов показал многомиллионное предложение от китайцев
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь