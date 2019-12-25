Назван окончательный состав молодежной сборной России по хоккею на ЧМ

Турнир пройдет с 26 декабря 2019 по 5 января 2020 в чешских Остраве и Тршинце. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Чехии, Канады, США и Германии.
Расположение команды покинули защитники Никита Зоркин («СКА-Нева»), Михаил Гордеев (ХК «Сочи») и Сергей Телегин («Югра»), нападающие Лев Комиссаров («Звезда») и Захар Шабловский («Спартак»), входившие в расширенный список.
Полностью состав выглядит следующим образом:
вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Амир Мифтахов («Ак Барс»), Даниил Исаев («Локомотив»);.
защитники: Данила Галенюк (СКА), Даниил Журавлев («Ак Барс»), Егор Замула («Калгари Хитмен», WHL), Антон Малышев («Буран»), Даниил Мисюль («Локомотив»), Даниил Пыленков («Витязь»), Александр Романов (ЦСКА);.
нападающие: Никита Александров («Шарлоттаун Айлендерс», QMJHL), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Максим Грошев («Нефтехимик»), Григорий Денисенко («Локомотив»), Павел Дорофеев («Металлург» Магнитогорск), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все — СКА), Егор Соколов («Кейп-Бретон Иглз», QMJHL), Никита Ртищев, Максим Соркин (оба — ЦСКА), Илья Круглов («Динамо» Москва), Александр Хованов («Монктон Уайлдкэтс», QMJHL).