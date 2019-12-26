Сборная России стартует на молодежном чемпионате мира по хоккею в Чехии

Источник: РИА "Новости"

На молодежном чемпионате мира выступают хоккеисты, чей возраст еще не достиг 20 лет. Сборная России примет участие в матче открытия турнира с командой Чехии, встреча начнется в 17:00 мск. На групповом этапе команда под руководством Валерия Брагина также сыграет со сборными Канады (28 декабря), США (29 декабря) и Германии (31 декабря). Все игры предварительного раунда сборная России проведет в Остраве.

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В другой группе, встречи которой пройдут в Тршинеце, сыграют команды Казахстана, Словакии, Финляндии, Швеции и Швейцарии. В четвертьфинальную стадию, которая стартует 2 января, выйдут по четыре сборные из каждой группы. Команды, занявшие последние места, сыграют серию до двух побед (2, 4 и 5 января). Проигравший покинет элитный дивизион молодежного чемпионата мира — его место на следующем турнире займет сборная Австрии, которая выиграла соревнования первого дивизиона в группе А.

Команды, занявшие два первых места на групповом турнире, проведут свои четвертьфинальные встречи в тех же городах, в которых играли на предварительном этапе. Если в плей-офф выйдет сборная Чехии, то она проведет четвертьфинальный матч в Остраве. Полуфиналы, финал и матч за третье место состоятся там же 4 и 5 января.

Молодежные чемпионаты мира под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) проводятся ежегодно с 1977 года. Предстоящий турнир станет 44-м в истории. Отечественные хоккеисты становились победителями мировых первенств 13 раз — восемь раз это удавалось сборной СССР (1977−1980, 1983, 1984, 1986, 1989), четырежды выигрывала сборная России (1999, 2002, 2003, 2011) и один раз лучшей становилась объединенная сборная (1992), составленная из хоккеистов бывших советских республик. Лидируют по победам на чемпионатах мира канадцы (17), действующие обладатели титула финны выигрывали золотые медали пять раз, американцы — четыре, шведы и чехи — по три.