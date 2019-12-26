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12:38 (мск), источник: Vesti.kz

С хоккеистом из США. Представлен окончательный состав сборной Казахстана на МЧМ-2020

Тренерский штаб молодежной сборной Казахстана по хоккею представил окончательный состав команды на чемпионат мира-2020, который пройдет в Чехии. Об этом сообщает «Шайба.kz».

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В заявку вошли три вратаря, семь защитников и 13 нападающих. В их числе и защитник Тамирлан Гайтамиров, выступающий в Главной юниорской хоккейной лиге США (USHL).

Хоккей

Молодежный ЧМ 2019-2020
Группа A, 26.12.2019, 17:00

Швейцария U20-Казахстан U20-

Вратари: Владислав Нурек, Максим Павленко, Роман Калмыков;

Защитники: Артем Королев, Тамирлан Гайтамиров, Мади Диханбек, Данил Бутенко, Тимофей Катасонов, Давид Муратов и Владимир Шлычков;

Нападающие: Олег Бойко, Руслан Демин, Юсуп Асуханов, Денис Чапоров, Андрей Буяльский, Владислав Сайко, Станислав Александров, Никита Ляпунов, Максим Чалов, Константин Бондаренко, Алихан Омирбеков, Ансар Шайхмедденов и Максим Мусоров.

Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в городах Острава и Тршинец. Соперниками сборной Казахстана по группе А будут команды Финляндии, Швейцарии, Швеции и Словакии. В группу В попали США, Канада, Россия, Чехия и Германия.

Подопечные Сергея Старыгина первый матч группового этапа проведут 26 декабря.

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