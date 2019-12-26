С хоккеистом из США. Представлен окончательный состав сборной Казахстана на МЧМ-2020

В заявку вошли три вратаря, семь защитников и 13 нападающих. В их числе и защитник Тамирлан Гайтамиров, выступающий в Главной юниорской хоккейной лиге США (USHL).

Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в городах Острава и Тршинец. Соперниками сборной Казахстана по группе А будут команды Финляндии, Швейцарии, Швеции и Словакии. В группу В попали США, Канада, Россия, Чехия и Германия.