С хоккеистом из США. Представлен окончательный состав сборной Казахстана на МЧМ-2020

В заявку вошли три вратаря, семь защитников и 13 нападающих. В их числе и защитник Тамирлан Гайтамиров, выступающий в Главной юниорской хоккейной лиге США (USHL).
Вратари: Владислав Нурек, Максим Павленко, Роман Калмыков;
Защитники: Артем Королев, Тамирлан Гайтамиров, Мади Диханбек, Данил Бутенко, Тимофей Катасонов, Давид Муратов и Владимир Шлычков;
Нападающие: Олег Бойко, Руслан Демин, Юсуп Асуханов, Денис Чапоров, Андрей Буяльский, Владислав Сайко, Станислав Александров, Никита Ляпунов, Максим Чалов, Константин Бондаренко, Алихан Омирбеков, Ансар Шайхмедденов и Максим Мусоров.
Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в городах Острава и Тршинец. Соперниками сборной Казахстана по группе А будут команды Финляндии, Швейцарии, Швеции и Словакии. В группу В попали США, Канада, Россия, Чехия и Германия.
Подопечные Сергея Старыгина первый матч группового этапа проведут 26 декабря.