В Чехии стартует молодежный чемпионат мира по хоккею
44-й молодежный чемпионат мира по хоккею (игроки до 20 лет) стартует сегодня в Чехии.
44-й молодежный чемпионат мира по хоккею (игроки до 20 лет) стартует сегодня в Чехии.
В матче открытия хозяева чемпионата сыграют с командой России. В этой группе за выход в четвертьфинал поборются также команды Германии, Канады, и США.
Еще один квинтет претендентов на победу составили сборные Казахстана, Словакии, Финляндии, Швеции и Швейцарии.
Сегодня сыграют также сборные Швейцарии и Казахстана, Канады и США, Швеции и Финляндии.
По четыре сильнейшие команды из каждой группы пройдут в ¼ финала. Две слабейшие сборные в серии до двух побед сыграют за право остаться в элите, проигравший уступит чемпиону первого дивизиона — команде Австрии.
Чемпионат пройдет в городах Острава и Тршинец и завершится по 5 января.
Больше всего побед на молодежном чемпионате мира у канадцев — 17. 13 титулов на счету сборных СССР, СНГ, России (8 раз побеждала сборная СССР, один раз объединенная команда СНГ, 4 раза сборная России). Пять побед у сборной Финляндии, которая является действующим чемпионом мира.
Сергей ГРУДНИЦКИЙ