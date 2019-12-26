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11:40 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Чехии стартует молодежный чемпионат мира по хоккею

44-й молодежный чемпионат мира по хоккею (игроки до 20 лет) стартует сегодня в Чехии.

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Источник: РИА "Новости"

В матче открытия хозяева чемпионата сыграют с командой России. В этой группе за выход в четвертьфинал поборются также команды Германии, Канады, и США.

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Еще один квинтет претендентов на победу составили сборные Казахстана, Словакии, Финляндии, Швеции и Швейцарии.

Сегодня сыграют также сборные Швейцарии и Казахстана, Канады и США, Швеции и Финляндии.

По четыре сильнейшие команды из каждой группы пройдут в ¼ финала. Две слабейшие сборные в серии до двух побед сыграют за право остаться в элите, проигравший уступит чемпиону первого дивизиона — команде Австрии.

Чемпионат пройдет в городах Острава и Тршинец и завершится по 5 января.

Больше всего побед на молодежном чемпионате мира у канадцев — 17. 13 титулов на счету сборных СССР, СНГ, России (8 раз побеждала сборная СССР, один раз объединенная команда СНГ, 4 раза сборная России). Пять побед у сборной Финляндии, которая является действующим чемпионом мира.

Сергей ГРУДНИЦКИЙ

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