Судьи, месть и «наброс» Ржиги. Почему матч Россия — Чехия вряд ли закончится миром

Источник: РИА "Новости"

Уже сегодня в 17:00 по московскому времени молодёжная сборная России по хоккею возьмёт старт на чемпионате мира. Первый соперник очень серьёзный. Чехи довольно давно выпали из элиты хоккея U20 (последние медали были выиграны в 2005 году), у сборной России хорошая история противостояний с этой командой, но Чехия всегда остаётся Чехией. Вязкий, тягучий хоккей в крови у игроков этой национальности, а разящие контратаки — фирменный и работающий стиль. Но самое главное другое. Чехия — хозяйка турнира, а дома помогают не только стены, но и сама атмосфера и яростная поддержка болельщиков. «Фанатеть» в Чехии прекрасно умеют, это общеизвестный факт.

Впрочем, есть серьёзные основания полагать, что встреча Россия — Чехия не ограничится одним только упорным и нервным хоккейным противостоянием. К этой игре обе стороны накопили приличный бэкграунд, состоящий из взаимных острот и колкостей, и эта аура может существенно повысить градус матча. Почему же встреча Россия — Чехия может не закончиться миром? Если вы забыли, мы напомним.

Главные события 2019 года Все самое важное из мира спорта в уходящем году

Лауко vs Подколзин — продолжится ли противостояние?

На МЧМ-2019 Россия и Чехия также встречались в матче группового этапа. Нашей сборной удалось одержать тяжёлую победу, но та встреча запомнилась не только результатом, но и соперничеством Якуба Лауко и Василия Подколзина. Чех, который на год старше нашей восходящей звезды, в третьем периоде едва не нанёс Подколзину травму, а затем попытался ударить Василия на послематчевом рукопожатии.

Вполне вероятно, что у Лауко и Подколзина какая-то история тянется ещё с юниорских международных турниров, и почему бы ей не продолжиться в Остраве? Подколзин в составе России, Лауко заявлен за чехов, и любое столкновение этих игроков может разжечь костёр старой вражды. Лауко, дважды выступивший агрессором на МЧМ-2019, может раздухариться при поддержке домашних трибун, да и Василий возмужал и окреп за прошедший год. В Ванкувере партнёры Лауко и Подколзина не поддержали воинственный настрой игроков и дело не дошло до мордобоя, но сейчас всё может быть по-другому. От чехов всегда стоит ожидать провокаций и грязноватой игры, особенно если хозяева МЧМ будут проигрывать по ходу дебютного матча турнира. Да и наши парни, если будет повод, вспомнят тот некрасивый поступок и, возможно, захотят отомстить.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Будет ли в Остраве «домашнее» судейство?

В хоккее, как известно, далеко не всегда нерв игры оголяется из-за действий самих хоккеистов. Зачастую это происходит, если арбитры матча «плывут», упуская нить игры, а иногда и откровенно судят в одну сторону. Есть ли у судей особенное отношение к хозяевам соревнований? Это извечный вопрос, на который никогда нельзя будет дать однозначного ответа. Тем не менее сборной России в матче с чехами нужно быть готовой к неоднозначным и спорным решениям. Собственно, беспокоится об этом даже главный тренер Валерий Брагин. «Есть переживания по поводу судейства. С хозяевами — да, особенно в Европе. Не знаю, почему так», — опытный Брагин явно знает, о чём говорит.

Первый матч на домашнем турнире — это всегда особая история. Будут ли арбитры помогать чехам делать её счастливой? Надеемся, что судейство в Остраве будет объективным.

В ином случае обязательно закипят эмоции, а в матче молодых команд это может закончиться непредсказуемо.

Хоккей Молодежный ЧМ 2019-2020 Группа B, 26.12.2019, 17:00 Чехия U20 - Россия U20 -

«Наброс» от Ржиги и не включённый гимн

Впрочем, стычки игроков и странные судейские решения можно увидеть в любой игре на любом уровне. Вовсе не факт, что это мы увидим в сегодняшнем матче. А вот кто по-настоящему подогрел российско-чешское противостояние, так это Милош Ржига, ярко выступивший во время Кубка Первого канала. Чешскому тренеру не задавали провокационных вопросов, но он сам вспомнил про дисквалификацию Кузнецова на взрослом чемпионате мира и, по сути, подверг сомнению результат матча за бронзу.

Ржига, что называется, прилично «набросил». Понятно, что сам Милош и его слова не имеют никакого отношения к матчу молодёжных сборных, но что, если в Чехии не только он имеет такое мнение? Если чехи считают, что с ними обошлись несправедливо, то этот негативный фон точно будет присутствовать в Остраве. Да и вообще весь российский спорт после этого многолетнего скандала с допингом и свежего решения ВАДА оказался дискредитирован, и те, кто хочет лишний раз уколоть Россию, не будут досконально разбираться в ситуации и не избавят ни в чём не повинную хоккейную молодёжку от общественного порицания.

Так что в Чехии сборную России может ожидать «тёплый» приём и агрессивная жажда некого реванша. Кроме того, чехи наверняка не забыли, как после слов Ржиги на следующем матче Кубка Первого канала организаторы не включили гимн Чехии. Возможно, это действительно была случайная ошибка, но верите ли вы в такие совпадения?

Теперь Чехия — принимающая сторона, первый матч МЧМ их сборная играет с Россией, и по всем параметрам это будет далеко не обычная хоккейная встреча. Никакой открытой конфронтации с Чехией, разумеется, у России нет, но различных мелких пакостей на льду и за его пределами можно и нужно ожидать. Нашей сборной в такой ситуации нужно не замечать никаких провокаций и просто играть в хоккей. Хочется верить, что в этом матче на первый план выйдет именно сама игра.