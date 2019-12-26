Судьи, месть и «наброс» Ржиги. Почему матч Россия — Чехия вряд ли закончится миром
Стычки, странные свистки, обструкция трибун — этого можно ожидать от первой игры россиян на МЧМ в Остраве.
Стычки, странные свистки, обструкция трибун — этого можно ожидать от первой игры россиян на МЧМ в Остраве.
Уже сегодня в 17:00 по московскому времени молодёжная сборная России по хоккею возьмёт старт на чемпионате мира. Первый соперник очень серьёзный. Чехи довольно давно выпали из элиты хоккея U20 (последние медали были выиграны в 2005 году), у сборной России хорошая история противостояний с этой командой, но Чехия всегда остаётся Чехией. Вязкий, тягучий хоккей в крови у игроков этой национальности, а разящие контратаки — фирменный и работающий стиль. Но самое главное другое. Чехия — хозяйка турнира, а дома помогают не только стены, но и сама атмосфера и яростная поддержка болельщиков. «Фанатеть» в Чехии прекрасно умеют, это общеизвестный факт.
Впрочем, есть серьёзные основания полагать, что встреча Россия — Чехия не ограничится одним только упорным и нервным хоккейным противостоянием. К этой игре обе стороны накопили приличный бэкграунд, состоящий из взаимных острот и колкостей, и эта аура может существенно повысить градус матча. Почему же встреча Россия — Чехия может не закончиться миром? Если вы забыли, мы напомним.
На МЧМ-2019 Россия и Чехия также встречались в матче группового этапа. Нашей сборной удалось одержать тяжёлую победу, но та встреча запомнилась не только результатом, но и соперничеством Якуба Лауко и Василия Подколзина. Чех, который на год старше нашей восходящей звезды, в третьем периоде едва не нанёс Подколзину травму, а затем попытался ударить Василия на послематчевом рукопожатии.
Вполне вероятно, что у Лауко и Подколзина
В хоккее, как известно, далеко не всегда нерв игры оголяется
В ином случае обязательно закипят эмоции, а в матче молодых команд это может закончиться непредсказуемо.
Впрочем, стычки игроков и странные судейские решения можно увидеть в любой игре на любом уровне. Вовсе не факт, что это мы увидим в сегодняшнем матче. А вот кто
Ржига, что называется, прилично «набросил». Понятно, что сам Милош и его слова не имеют никакого отношения к матчу молодёжных сборных, но что, если в Чехии не только он имеет такое мнение? Если чехи считают, что с ними обошлись несправедливо, то этот негативный фон точно будет присутствовать в Остраве. Да и вообще весь российский спорт после этого многолетнего скандала с допингом и свежего решения ВАДА оказался дискредитирован, и те, кто хочет лишний раз уколоть Россию, не будут досконально разбираться в ситуации и не избавят ни в чём не повинную хоккейную молодёжку от общественного порицания.
Теперь Чехия — принимающая сторона, первый матч МЧМ их сборная играет с Россией, и по всем параметрам это будет далеко не обычная хоккейная встреча. Никакой открытой конфронтации с Чехией, разумеется, у России нет, но различных мелких пакостей на льду и за его пределами можно и нужно ожидать. Нашей сборной в такой ситуации нужно не замечать никаких провокаций и просто играть в хоккей. Хочется верить, что в этом матче на первый план выйдет именно сама игра.
Лев Лукин