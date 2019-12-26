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16:17 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана назвала состав на первый матч на молодежном чемпионате мира по хоккею

Сегодня, 26 декабря, молодежная сборная Казахстана по хоккею (до 20 лет) стартует на чемпионате мира в Чехии, передает корреспондент Vesti.kz.

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Соперником команды Сергея Старыгина станут ровесники из Швейцарии. Игра начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.

Хоккей

Молодежный ЧМ 2019-2020
Группа A, 26.12.2019, 17:00

Швейцария U203Казахстан U203

Состав сборной Казахстана:

Вратари: Нурек (Калмыков);.

Первое звено: Гайтамиров (капитан) — Диханбек, Демин — Буяльский — Сайко;.

Второе: Бутенко — Королев, Мусоров (ассистент) — Чапоров — Бойко;.

Третье: Катасонов — Шлычков, Омирбеков — Бондаренко — Асуханов (ассистент);.

Четвертое: Муратов, Александров — Шайхмедденов — Чалов, Ляпунов.

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