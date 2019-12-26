Сборная Казахстана назвала состав на первый матч на молодежном чемпионате мира по хоккею
Сегодня, 26 декабря, молодежная сборная Казахстана по хоккею (до 20 лет) стартует на чемпионате мира в Чехии, передает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 26 декабря, молодежная сборная Казахстана по хоккею (до 20 лет) стартует на чемпионате мира в Чехии, передает корреспондент Vesti.kz.
Соперником команды Сергея Старыгина станут ровесники из Швейцарии. Игра начнется в 20:00 по времени
Состав сборной Казахстана:
Вратари: Нурек (Калмыков);.
Первое звено: Гайтамиров (капитан) — Диханбек, Демин — Буяльский — Сайко;.
Второе: Бутенко — Королев, Мусоров (ассистент) — Чапоров — Бойко;.
Третье: Катасонов — Шлычков, Омирбеков — Бондаренко — Асуханов (ассистент);.
Четвертое: Муратов, Александров — Шайхмедденов — Чалов, Ляпунов.