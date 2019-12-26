Аскаров займет место в воротах сборной России в первом матче на МЧМ
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Ворота сборной России в стартовом матче группового этапа молодежного чемпионата мира с командой Чехии будет защищать голкипер
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Ворота сборной России в стартовом матче группового этапа молодежного чемпионата мира с командой Чехии будет защищать голкипер
Встреча состоится в чешской Остраве в четверг и начнется в 17:00 мск. Запасным вратарем будет Амир Мифтахов.
Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:
первое звено: Григорий Денисенко (капитан), Александр Хованов, Павел Дорофеев, Даниил Журавлев и Александр Романов;.
второе звено: Егор Замула, Антон Малышев, Дмитрий Воронков, Егор Соколов, Никита Александров;.
третье звено: Данила Галенюк, Даниил Пыленков, Иван Морозов, Кирилл Марченко и Василий Подколзин;.
четвертое звено: Максим Соркин, Никита Ртищев и Максим Грошев.
Сборная России сыграет в белой форме.