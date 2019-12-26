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16:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Аскаров займет место в воротах сборной России в первом матче на МЧМ

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Ворота сборной России в стартовом матче группового этапа молодежного чемпионата мира с командой Чехии будет защищать голкипер санкт-петербургского СКА Ярослав Аскаров, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча состоится в чешской Остраве в четверг и начнется в 17:00 мск. Запасным вратарем будет Амир Мифтахов.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

первое звено: Григорий Денисенко (капитан), Александр Хованов, Павел Дорофеев, Даниил Журавлев и Александр Романов;.

второе звено: Егор Замула, Антон Малышев, Дмитрий Воронков, Егор Соколов, Никита Александров;.

третье звено: Данила Галенюк, Даниил Пыленков, Иван Морозов, Кирилл Марченко и Василий Подколзин;.

четвертое звено: Максим Соркин, Никита Ртищев и Максим Грошев.

Сборная России сыграет в белой форме.

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