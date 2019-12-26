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19:50 (мск), источник: Vesti.kz

Молодежная сборная Казахстана по хоккею трижды отыгралась, но стартовала с поражения на ЧМ-2020

Молодежная сборная Казахстана по хоккею (до 20 лет) уступила сверстникам из Швейцарии в первом матче чемпионате мира-2020 в Чехии, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: icehockey.kz

Игра группы А прошла сегодня, 26 декабря, в Тршинеце и завершилась со счетом 3:5.

Вперед Швейцария вышла на третьей минуте после гола Мэтью Вербуна, но на 16-й форвард «Барыса» Максим Мусоров сравнял счет. Однако 1:1 держалось недолго — на 19-й минуте Джереми Гербер реализовал большинство.

После перерыва Казахстан сумел отыграться во второй раз — на 25-й минуте отличился нападающий «Темиртау» Руслан Демин. Швейцарцы же свою третью шайбу провели на 31-й минуте усилиями Жоэля Зальцгебера, но на 36-й Мусоров оформил дубль и снова сравнял счет.

Третий же период полностью остался за Швейцарией. На 49-й минуте Джан-Марко Веттер вывел свою команду вперед, а на 54-й Вербун оформил дубль.

В следующем матче сборная Казахстана завтра, 27 декабря, в 20:00 по времени Нур-Султана встретится со Словакией.

МЧМ стартовал сегодня и продлится до 5 января. В группе А с Казахстаном и Швейцарией играют Финляндия, Швеция и Словакия, а в группу B попали США, Канада, Россия, Чехия и Германия.

В прошлом году Казахстан сыграл в элитном дивизионе МЧМ после 10-летнего перерыва. Команда сохранила место после двух побед над Данией (4:0, 4:3) в утешительных матчах.

Швейцария U20
5:3
2:1, 1:2, 2:0
Казахстан U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, Группа A26.12.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Werk Arena
Главные тренеры
Тьерри ПатерлиниСергей Старыгин
Вратари
Лука Ян ХолленштайнВладислав Нурек
1-й период
00:3413143
00:47Мади Диханбек
02:49Мэттью Вербун
09:34Тамирлан Гайтамиров
15:10Максим Мусоров(Олег Бойко)
18:28Константин Бондаренко
18:51Джереми Гербер(Давид Эбишер)
2-й период
22:3714272
24:54Руслан Демин(Константин Бондаренко)
30:3714280
35:39Максим Мусоров
3-й период
40:5113143
48:5514281(Давид Эбишер)
50:34Нико Гросс
53:54Мэттью Вербун
Статистика
8Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКристиан Викман(Финляндия)
Главный судьяОльдржих Гейдук(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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Молодежный ЧМ
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Молодежная сборная Казахстана по хоккею трижды отыгралась, но стартовала с поражения на ЧМ-2020
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