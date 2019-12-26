Молодежная сборная Казахстана по хоккею трижды отыгралась, но стартовала с поражения на ЧМ-2020

Игра группы А прошла сегодня, 26 декабря, в Тршинеце и завершилась со счетом 3:5.
Вперед Швейцария вышла на третьей минуте после гола Мэтью Вербуна, но на 16-й форвард «Барыса» Максим Мусоров сравнял счет. Однако 1:1 держалось недолго — на 19-й минуте Джереми Гербер реализовал большинство.
После перерыва Казахстан сумел отыграться во второй раз — на 25-й минуте отличился нападающий «Темиртау» Руслан Демин. Швейцарцы же свою третью шайбу провели на 31-й минуте усилиями Жоэля Зальцгебера, но на 36-й Мусоров оформил дубль и снова сравнял счет.
Третий же период полностью остался за Швейцарией. На 49-й минуте Джан-Марко Веттер вывел свою команду вперед, а на 54-й Вербун оформил дубль.
В следующем матче сборная Казахстана завтра, 27 декабря, в 20:00 по времени Нур-Султана встретится со Словакией.
МЧМ стартовал сегодня и продлится до 5 января. В группе А с Казахстаном и Швейцарией играют Финляндия, Швеция и Словакия, а в группу B попали США, Канада, Россия, Чехия и Германия.
В прошлом году Казахстан сыграл в элитном дивизионе МЧМ после 10-летнего перерыва. Команда сохранила место после двух побед над Данией (4:0, 4:3) в утешительных матчах.