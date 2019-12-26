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19:55 (мск), источник: ТАСС

Российские хоккеисты проиграли чехам в стартовом матче на молодежном чемпионате мира

ТАСС, 26 декабря. Сборная России проиграла команде Чехии со счетом 3:4 в своем первом матче на молодежном (игроки не старше 20 лет) чемпионате мира по хоккею. Турнир проходит в Чехии.

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Источник: AP 2019

В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Егор Замула (11-я, 27-я минуты) и Василий Подколзин (15). У чехов отличились Симон Кубичек (3), Ян Мысак (8), Матей Блумель (26) и Ян Еник (38). После второго периода в составе сборной России произошла замена вратаря, вместо Ярослава Аскарова на лед вышел Амир Мифтахов.

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Сборная России на молодежном чемпионате мира выступает в группе B с командами Германии, Канады, США и Чехии, матчи этой группы проходят в Остраве. В следующей встрече российская команда 28 декабря сыграет со сборной Канады, чехи в тот же день встретятся с немцами. В группе A, игры которой проводятся в Тршинеце, выступают сборные Казахстана, Словакии, Финляндии, Швейцарии и Швеции.

В плей-офф чемпионата мира выйдут по четыре команды из каждой группы, сборные, которые займут пятые места, сыграют серию до двух побед (2, 4 и 5 января), проигравший покинет элитный дивизион молодежного чемпионата мира, его место на следующем турнире займет сборная Австрии, которая выиграла соревнования первого дивизиона в группе А.

Молодежный чемпионат мира завершится 5 января 2020 года.

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2:2, 2:1, 0:0
Россия U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, Группа B26.12.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Ostravar Arena
Главные тренеры
Вацлав ВарадяВалерий Брагин
Вратари
Лукаш ДосталЯрослав Аскаров(Амир Мифтахов)
1-й период
02:32Антон Малышев
02:46Шимон Кубичек(Ян Йеник, Михал Теплы)
03:41Либор Забранский
03:41Кирилл Марченко
07:41Ян Мышак(Михал Теплы)
08:06Томаш Дайчар
10:19Егор Замула(Александр Хованов, Григорий Денисенко)
12:31Радек Кучержик
14:32Василий Подколзин(Александр Романов, Кирилл Марченко)
15:30Матей Пекарж
18:31Даниил Пыленков
2-й период
20:20Петр Чайка
25:31Матей Блумел
26:16Егор Замула(Никита Александров, Дмитрий Воронков)
36:02Дмитрий Воронков
37:22Никита Ртищев
37:25Ян Йеник(Ян Шир, Михал Теплы)
37:44Антон Малышев
3-й период
47:17Мартин Хаш
56:04Егор Замула
56:31Данила Галенюк
56:31Данила Галенюк
Статистика
12Штрафное время26
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяФрейзер Лоуренс(Канада)
Главный судьяШон Макфарлейн(США)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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