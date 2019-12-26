Российские хоккеисты проиграли чехам в стартовом матче на молодежном чемпионате мира

Источник: AP 2019

В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Егор Замула (11-я, 27-я минуты) и Василий Подколзин (15). У чехов отличились Симон Кубичек (3), Ян Мысак (8), Матей Блумель (26) и Ян Еник (38). После второго периода в составе сборной России произошла замена вратаря, вместо Ярослава Аскарова на лед вышел Амир Мифтахов.

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Сборная России на молодежном чемпионате мира выступает в группе B с командами Германии, Канады, США и Чехии, матчи этой группы проходят в Остраве. В следующей встрече российская команда 28 декабря сыграет со сборной Канады, чехи в тот же день встретятся с немцами. В группе A, игры которой проводятся в Тршинеце, выступают сборные Казахстана, Словакии, Финляндии, Швейцарии и Швеции.

В плей-офф чемпионата мира выйдут по четыре команды из каждой группы, сборные, которые займут пятые места, сыграют серию до двух побед (2, 4 и 5 января), проигравший покинет элитный дивизион молодежного чемпионата мира, его место на следующем турнире займет сборная Австрии, которая выиграла соревнования первого дивизиона в группе А.

Молодежный чемпионат мира завершится 5 января 2020 года.