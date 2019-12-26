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20:07 (мск), источник: Sport24

Российская молодежка открыла ЧМ сумасшедшим матчем с чехами. Наших раздавили безумные трибуны

Хозяева турнира устроили «Красной машине» настоящий ад.

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Источник: fhr.ru

Дорога до Остравы заняла у меня больше 12 часов. Выйдя из дома в 7 утра, в номер отеля попала только в 7 вечера (в Чехии разница во времени с Москвой два часа). Из-за рождественских праздников в городе 25 и 26 декабря ничего не работает, поэтому большинство постояльцев моей гостиницы сидели в лобби-баре. Очень быстро стало понятно, что нехоккейных людей там нет. Да и кто поедет на каникулы в крошечный промышленный город Чехии? Никто, кроме сумасшедших фанатов и журналистов. Бывший главный тренер «Вашингтона» и владелец команды юниорской лиги Канады Дейл Хантер спокойно сидел за соседним столиком с канадскими болельщиками, пил пиво и делился ожиданиями от стартующего турнира. За другим сидела канадская семья, по-французски обсуждали Аскарова и сборную России.

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Неудивительно, что молодежные чемпионаты мира каждые два года проводятся на родине хоккея. В Канаде матчи могут смотреть в прямом эфире по пять миллионов зрителей (1/8 всего населения), а болельщики готовы пересекать полмира, чтобы вживую увидеть игру Алексиса Лафренье. В России и близко такого интереса нет: в эти дни все смотрят фигурное катание и первый женский турнир за несколько лет без Алины Загитовой. А ведь Валерий Брагин в этом году собрался сильнейший состав со времен золотого Баффало-2011. Логично, что большинство экспертов отдают победу россиянин (хотя прогнозировать что-то у молодых — неблагодарное дело). Утром мне стало известно, что с Чехией в воротах сыграет 17-летний Аскаров. Ожидаемый выбор голкипера, от которого сходит с ума весь хоккейный мир.

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Все билеты на матч Россия — Чехия были проданы еще несколько дней назад, и уже за час до игры народу возле арены было прилично. Для хозяев эта встреча принципиальная, которые вполне могут в плей-офф не выйти в случае поражения (немцы тоже не самые простые соперники). А еще в группе США и Канада. На предматчевой раскатке было необычно — играла русская музыка и чешский рэп. К бортам можно было подойти вплотную и посмотреть на лица ребят. Все были очень серьезными и сосредоточенными. Наверняка волновались, но виду не подавали.

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Начало встречи было провалено — чехи повели 2:0. При этом на первой же минуте потеряли чуть ли не главную свою звезду. Якуб Лаука неудачно столкнулся сначала с Соколовым, а потом и с Воронковым. Проспекта «Бостона» (играет за фарм-клуб «Брюинз») увели в раздевалку, и на лед он больше не вернулся.

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В первом периоде моменты в основном создавала тройка СКА. Забили Замула и Подколзин. Для Василия эта шайба стала первой на молодежных чемпионатах мира (потребовалось восемь матчей, чтобы отличиться). Атмосфера на арене была просто сумасшедшая — забитый под завязку стадион свистел россиянам и радовался как безумный, когда забивали свои. Порой даже мне становилось не по себе от этой враждебности, каково хоккеистам — не представляю.

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После перерыва Аскаров вновь пропустил, и на кубе показали Мифтахова, который вроде бы готовился выйти на замену. Но Брагин не решился в тот момент менять голкипера, а сделал это в третьем периоде. Дубль оформил Замула, но Чехия все равно вела в счете. Дважды под конец периода россияне играли «три на пять» достаточно приличное количество времени. Первое двойное большинство соперник реализовал, а вот во втором «Красная машина» проявила стойкость. Галенюк ложился под шайбу и сильно получил по руке. С характером у ребят Брагина был полный порядок.

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Вот только одного характера было мало против этих неуступчивых и злых чехов. Стыков, зацепов и силовых приемов было множество. Совсем незаметно играл Денисенко, который, казалось, вообще не шел в борьбу. Четвертая тройка выходила редко и тоже была малополезной. Россияне периодически медлили с решениями, давая сопернику возможность подстроиться под бросок. В концовке хозяева играли слаженно в обороне, плюс вратарь Достал был на высоте, да и гости вновь остались втроем (Галенюку дали 2+10 за грязный силовой). В четвертый раз сравнять счет не удалось. Россия проиграла на старте турнира. А ведь дальше Канада и США…

Дарья Тубольцева

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Чехия U20
4:3
2:2, 2:1, 0:0
Россия U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, Группа B26.12.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Ostravar Arena
Главные тренеры
Вацлав ВарадяВалерий Брагин
Вратари
Лукаш ДосталЯрослав Аскаров(Амир Мифтахов)
1-й период
02:32Антон Малышев
02:46Шимон Кубичек(Ян Йеник, Михал Теплы)
03:41Либор Забранский
03:41Кирилл Марченко
07:41Ян Мышак(Михал Теплы)
08:06Томаш Дайчар
10:19Егор Замула(Александр Хованов, Григорий Денисенко)
12:31Радек Кучержик
14:32Василий Подколзин(Александр Романов, Кирилл Марченко)
15:30Матей Пекарж
18:31Даниил Пыленков
2-й период
20:20Петр Чайка
25:31Матей Блумел
26:16Егор Замула(Никита Александров, Дмитрий Воронков)
36:02Дмитрий Воронков
37:22Никита Ртищев
37:25Ян Йеник(Ян Шир, Михал Теплы)
37:44Антон Малышев
3-й период
47:17Мартин Хаш
56:04Егор Замула
56:31Данила Галенюк
56:31Данила Галенюк
Статистика
12Штрафное время26
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяФрейзер Лоуренс(Канада)
Главный судьяШон Макфарлейн(США)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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