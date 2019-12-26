Российская молодежка открыла ЧМ сумасшедшим матчем с чехами. Наших раздавили безумные трибуны
Хозяева турнира устроили «Красной машине» настоящий ад.
Хозяева турнира устроили «Красной машине» настоящий ад.
Дорога до Остравы заняла у меня больше 12 часов. Выйдя из дома в 7 утра, в номер отеля попала только в 7 вечера (в Чехии разница во времени с Москвой два часа).
Неудивительно, что молодежные чемпионаты мира каждые два года проводятся на родине хоккея. В Канаде матчи могут смотреть в прямом эфире по пять миллионов зрителей (1/8 всего населения), а болельщики готовы пересекать полмира, чтобы вживую увидеть игру Алексиса Лафренье. В России и близко такого интереса нет: в эти дни все смотрят фигурное катание и первый женский турнир за несколько лет без Алины Загитовой. А ведь Валерий Брагин в этом году собрался сильнейший состав со времен золотого Баффало-2011. Логично, что большинство экспертов отдают победу россиянин (хотя прогнозировать
Все билеты на матч Россия — Чехия были проданы еще несколько дней назад, и уже за час до игры народу возле арены было прилично. Для хозяев эта встреча принципиальная, которые вполне могут в
Начало встречи было провалено — чехи повели 2:0. При этом на первой же минуте потеряли чуть ли не главную свою звезду. Якуб Лаука неудачно столкнулся сначала с Соколовым, а потом и с Воронковым. Проспекта «Бостона» (играет за
В первом периоде моменты в основном создавала тройка СКА. Забили Замула и Подколзин. Для Василия эта шайба стала первой на молодежных чемпионатах мира (потребовалось восемь матчей, чтобы отличиться). Атмосфера на арене была просто сумасшедшая — забитый под завязку стадион свистел россиянам и радовался как безумный, когда забивали свои. Порой даже мне становилось не по себе от этой враждебности, каково хоккеистам — не представляю.
После перерыва Аскаров вновь пропустил, и на кубе показали Мифтахова, который вроде бы готовился выйти на замену. Но Брагин не решился в тот момент менять голкипера, а сделал это в третьем периоде. Дубль оформил Замула, но Чехия все равно вела в счете. Дважды под конец периода россияне играли «три на пять» достаточно приличное количество времени. Первое двойное большинство соперник реализовал, а вот во втором «Красная машина» проявила стойкость. Галенюк ложился под шайбу и сильно получил по руке. С характером у ребят Брагина был полный порядок.
Вот только одного характера было мало против этих неуступчивых и злых чехов. Стыков, зацепов и силовых приемов было множество. Совсем незаметно играл Денисенко, который, казалось, вообще не шел в борьбу. Четвертая тройка выходила редко и тоже была малополезной. Россияне периодически медлили с решениями, давая сопернику возможность подстроиться под бросок. В концовке хозяева играли слаженно в обороне, плюс вратарь Достал был на высоте, да и гости вновь остались втроем (Галенюку дали 2+10 за грязный силовой). В четвертый раз сравнять счет не удалось. Россия проиграла на старте турнира. А ведь дальше Канада и США…
Дарья Тубольцева
|Вацлав Варадя
|Валерий Брагин
|Лукаш Достал
|Ярослав Аскаров(Амир Мифтахов)
|02:32
|Антон Малышев
|02:46
|Шимон Кубичек(Ян Йеник, Михал Теплы)
|03:41
|Либор Забранский
|03:41
|Кирилл Марченко
|07:41
|Ян Мышак(Михал Теплы)
|08:06
|Томаш Дайчар
|10:19
|Егор Замула(Александр Хованов, Григорий Денисенко)
|12:31
|Радек Кучержик
|14:32
|Василий Подколзин(Александр Романов, Кирилл Марченко)
|15:30
|Матей Пекарж
|18:31
|Даниил Пыленков
|20:20
|Петр Чайка
|25:31
|Матей Блумел
|26:16
|Егор Замула(Никита Александров, Дмитрий Воронков)
|36:02
|Дмитрий Воронков
|37:22
|Никита Ртищев
|37:25
|Ян Йеник(Ян Шир, Михал Теплы)
|37:44
|Антон Малышев
|47:17
|Мартин Хаш
|56:04
|Егор Замула
|56:31
|Данила Галенюк
|56:31
|Данила Галенюк
|12
|Штрафное время
|26
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Фрейзер Лоуренс(Канада)
|Главный судья
|Шон Макфарлейн(США)