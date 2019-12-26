«Мы с русскими ненавидим друг друга». Что говорили игроки сборных России и Чехии после матча на МЧМ

Источник: РИА "Новости"

В четверг сборная России стартовала на молодежном чемпионате мира по хоккею. В первой игре команда Брагина со счетом 3:4 уступила хозяевам турнира — чехам. Встреча получилась максимально горячей, на двоих соперники заработали 38 минут штрафа. Итоги матча — в комментариях его участников.

Егор Соколов, нападающий молодежной сборной России по хоккею:

«Я не пытался наносить Лауко травму или что-то еще. Просто шайба шла, он перехватил ее, я поднял его клюшку, он неудачно упал. Несчастный случай. Я не пытаюсь никому наносить травмы, это не мой долг. Ничего против судей сказать не могу, они удаляли и удаляли. Мы не должны играть так, надо быть аккуратнее. Теперь надо быть всем вместе и от игры к игре прибавлять. Мы играли хорошо, просто неудачные удаления и все».

Это первая игра турнира, у нас еще есть время. Впереди — американцы и канадцы. Надо выходить и доказывать, чего мы стоим. Тут все соперники равны, надо просто выходить и играть в свой хоккей.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Василий Подколзин, нападающий молодежной сборной России по хоккею:

«Удаление было лишним в начале, пропустили быстрый гол. Трибуны гнали Чехию вперед, мы потихоньку ко всему этому привыкали, потом стало нормально. Почему было много удалений? Мы играем в Чехии, готовились к этому, получились глупые удаления у нас, но чехи всю жизнь так играют. Ничего, будем готовиться дальше. Чехи ничем не удивили ни по игре, ни по атмосфере, все стандартное для матчей с этой командой. Нашу тройку по ходу матча немного поймали в капкан, у ворот встали, нам отдали только борта. Моменты у нас все равно были, ничего страшного, будем дальше улучшать игру.

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Мой первый гол на молодежном чемпионате мира, конечно, важен для команды и самого себя, но это как-то быстро прошло, особо внимания не обращал. Канадцы сейчас сыграют с США, разберем их матч и свои ошибки, будем готовиться.

Ян Еник, нападающий молодежной сборной Чехии по хоккею:

«Заслуживал ли российский игрок удаления в эпизоде с травмой Лауко? Я не видел этого момента, ничего не могу сказать. Хотел бы отметить атмосферу на трибунах, это было здорово. Надеюсь, в следующем матче будет так же шумно и весело. Я счастлив, что мы смогли лучше выполнить свою работу и победить. Знали ли мы, как играть против Аскарова? Да у нас были некоторые распечатки. Мы знали, что он много голов пропускает со стороны ловушки и бросали туда».

Мы ожидали такой жесткой и грубой игры. Против России каждый матч получается очень трудным и жёстким. Обе команды друг друга ненавидят.

Александр Романов, защитник молодежной сборной России по хоккею:

«Очень много удалений было, можно сказать, что они вообще были постоянными. Противник провоцировал, старался вывести нас на меньшинство. Мы не реализовали наши моменты в большинстве. Травма чеха в начале вряд ли повлияла на их настрой, человеку там просто не повезло, в первой же смене выбыл. Никак это не повлияло».

Атмосфера на стадионе нас не напугала, в прошлом году в Канаде все было так же, все болели против нас. Мне хватает 20 минут на площадке. На последнюю минуту у нас был план просто довести шайбу до их зону и закопать ее в ворота. Любым способом ее туда отправить.

«Игра в меньшинстве в концовке точно не сказалась на нас положительно. Про судей чего говорить сегодня, после драки кулаками не машут. Что касается пропущенных Аскарова, то ничего страшного, виновата вся команда.

Либор Забранский, защитник молодежной сборной Чехии по хоккею:

«Это очень важная победа для нас. Первая игра всегда имеет особое значение. Классная победа против русских, это очень сильный соперник. Что касается травмы Лауко — это игра, тут ничего не поделать, травмы — её часть. Конечно, травма лидера — это не то, что хочется увидеть, но мы бились в этом матче и за него в том числе, выиграли эту встречу для него.