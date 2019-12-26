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21:26 (мск), источник: Sport24

«Мы с русскими ненавидим друг друга». Что говорили игроки сборных России и Чехии после матча на МЧМ

Огненная игра — в комментариях участников.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг сборная России стартовала на молодежном чемпионате мира по хоккею. В первой игре команда Брагина со счетом 3:4 уступила хозяевам турнира — чехам. Встреча получилась максимально горячей, на двоих соперники заработали 38 минут штрафа. Итоги матча — в комментариях его участников.

Егор Соколов, нападающий молодежной сборной России по хоккею:

«Я не пытался наносить Лауко травму или что-то еще. Просто шайба шла, он перехватил ее, я поднял его клюшку, он неудачно упал. Несчастный случай. Я не пытаюсь никому наносить травмы, это не мой долг. Ничего против судей сказать не могу, они удаляли и удаляли. Мы не должны играть так, надо быть аккуратнее. Теперь надо быть всем вместе и от игры к игре прибавлять. Мы играли хорошо, просто неудачные удаления и все».

Это первая игра турнира, у нас еще есть время. Впереди — американцы и канадцы. Надо выходить и доказывать, чего мы стоим. Тут все соперники равны, надо просто выходить и играть в свой хоккей.
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Василий Подколзин, нападающий молодежной сборной России по хоккею:

«Удаление было лишним в начале, пропустили быстрый гол. Трибуны гнали Чехию вперед, мы потихоньку ко всему этому привыкали, потом стало нормально. Почему было много удалений? Мы играем в Чехии, готовились к этому, получились глупые удаления у нас, но чехи всю жизнь так играют. Ничего, будем готовиться дальше. Чехи ничем не удивили ни по игре, ни по атмосфере, все стандартное для матчей с этой командой. Нашу тройку по ходу матча немного поймали в капкан, у ворот встали, нам отдали только борта. Моменты у нас все равно были, ничего страшного, будем дальше улучшать игру.

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Мой первый гол на молодежном чемпионате мира, конечно, важен для команды и самого себя, но это как-то быстро прошло, особо внимания не обращал. Канадцы сейчас сыграют с США, разберем их матч и свои ошибки, будем готовиться.

Ян Еник, нападающий молодежной сборной Чехии по хоккею:

«Заслуживал ли российский игрок удаления в эпизоде с травмой Лауко? Я не видел этого момента, ничего не могу сказать. Хотел бы отметить атмосферу на трибунах, это было здорово. Надеюсь, в следующем матче будет так же шумно и весело. Я счастлив, что мы смогли лучше выполнить свою работу и победить. Знали ли мы, как играть против Аскарова? Да у нас были некоторые распечатки. Мы знали, что он много голов пропускает со стороны ловушки и бросали туда».

Мы ожидали такой жесткой и грубой игры. Против России каждый матч получается очень трудным и жёстким. Обе команды друг друга ненавидят.

Александр Романов, защитник молодежной сборной России по хоккею:

«Очень много удалений было, можно сказать, что они вообще были постоянными. Противник провоцировал, старался вывести нас на меньшинство. Мы не реализовали наши моменты в большинстве. Травма чеха в начале вряд ли повлияла на их настрой, человеку там просто не повезло, в первой же смене выбыл. Никак это не повлияло».

Атмосфера на стадионе нас не напугала, в прошлом году в Канаде все было так же, все болели против нас. Мне хватает 20 минут на площадке. На последнюю минуту у нас был план просто довести шайбу до их зону и закопать ее в ворота. Любым способом ее туда отправить.

«Игра в меньшинстве в концовке точно не сказалась на нас положительно. Про судей чего говорить сегодня, после драки кулаками не машут. Что касается пропущенных Аскарова, то ничего страшного, виновата вся команда.

Либор Забранский, защитник молодежной сборной Чехии по хоккею:

«Это очень важная победа для нас. Первая игра всегда имеет особое значение. Классная победа против русских, это очень сильный соперник. Что касается травмы Лауко — это игра, тут ничего не поделать, травмы — её часть. Конечно, травма лидера — это не то, что хочется увидеть, но мы бились в этом матче и за него в том числе, выиграли эту встречу для него.

Да, россиян много удаляли, но это вопросы к судьям, это не моя работа. Не могу сказать, что мы стали злее после травмы Лауко. Мы старались выиграть для него и сделать шаг вперёд, чтобы компенсировать его потерю.
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Хоккей, Молодежный ЧМ, Группа B26.12.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Ostravar Arena, 8693 зрителя
Главные тренеры
Вацлав ВарадяВалерий Брагин
Вратари
Лукаш ДосталЯрослав Аскаров(Амир Мифтахов)
1-й период
02:32Антон Малышев
02:46Шимон Кубичек(Ян Йеник, Михал Теплы)
03:41Либор Забранский
03:41Кирилл Марченко
07:41Ян Мышак(Михал Теплы)
08:06Томаш Дайчар
10:19Егор Замула(Александр Хованов, Григорий Денисенко)
12:31Радек Кучержик
14:32Василий Подколзин(Кирилл Марченко, Александр Романов)
15:30Матей Пекарж
18:31Даниил Пыленков
2-й период
20:20Петр Чайка
25:31Матей Блумел
26:16Егор Замула(Никита Александров, Дмитрий Воронков)
36:02Дмитрий Воронков
37:21Никита Ртищев
37:25Ян Йеник(Михал Теплы, Ян Шир)
37:44Антон Малышев
3-й период
47:17Мартин Хаш
56:04Егор Замула
56:31Данила Галенюк
56:31Данила Галенюк
Статистика
12Штрафное время26
8Игра в большинстве6
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяФрейзер Лоуренс(Канада)
Главный судьяШон Макфарлейн(США)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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