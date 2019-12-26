«Мы с русскими ненавидим друг друга». Что говорили игроки сборных России и Чехии после матча на МЧМ
Огненная игра — в комментариях участников.
Огненная игра — в комментариях участников.
В четверг сборная России стартовала на молодежном чемпионате мира по хоккею. В первой игре команда Брагина со счетом 3:4 уступила хозяевам турнира — чехам. Встреча получилась максимально горячей, на двоих соперники заработали 38 минут штрафа. Итоги матча — в комментариях его участников.
«Я не пытался наносить Лауко травму или
Это первая игра турнира, у нас еще есть время. Впереди — американцы и канадцы. Надо выходить и доказывать, чего мы стоим. Тут все соперники равны, надо просто выходить и играть в свой хоккей.
«Удаление было лишним в начале, пропустили быстрый гол. Трибуны гнали Чехию вперед, мы потихоньку ко всему этому привыкали, потом стало нормально. Почему было много удалений? Мы играем в Чехии, готовились к этому, получились глупые удаления у нас, но чехи всю жизнь так играют. Ничего, будем готовиться дальше. Чехи ничем не удивили ни по игре, ни по атмосфере, все стандартное для матчей с этой командой. Нашу тройку по ходу матча немного поймали в капкан, у ворот встали, нам отдали только борта. Моменты у нас все равно были, ничего страшного, будем дальше улучшать игру.
Мой первый гол на молодежном чемпионате мира, конечно, важен для команды и самого себя, но это
«Заслуживал ли российский игрок удаления в эпизоде с травмой Лауко? Я не видел этого момента, ничего не могу сказать. Хотел бы отметить атмосферу на трибунах, это было здорово. Надеюсь, в следующем матче будет так же шумно и весело. Я счастлив, что мы смогли лучше выполнить свою работу и победить. Знали ли мы, как играть против Аскарова? Да у нас были некоторые распечатки. Мы знали, что он много голов пропускает со стороны ловушки и бросали туда».
Мы ожидали такой жесткой и грубой игры. Против России каждый матч получается очень трудным и жёстким. Обе команды друг друга ненавидят.
«Очень много удалений было, можно сказать, что они вообще были постоянными. Противник провоцировал, старался вывести нас на меньшинство. Мы не реализовали наши моменты в большинстве. Травма чеха в начале вряд ли повлияла на их настрой, человеку там просто не повезло, в первой же смене выбыл. Никак это не повлияло».
Атмосфера на стадионе нас не напугала, в прошлом году в Канаде все было так же, все болели против нас. Мне хватает 20 минут на площадке. На последнюю минуту у нас был план просто довести шайбу до их зону и закопать ее в ворота. Любым способом ее туда отправить.
«Игра в меньшинстве в концовке точно не сказалась на нас положительно. Про судей чего говорить сегодня, после драки кулаками не машут. Что касается пропущенных Аскарова, то ничего страшного, виновата вся команда.
«Это очень важная победа для нас. Первая игра всегда имеет особое значение. Классная победа против русских, это очень сильный соперник. Что касается травмы Лауко — это игра, тут ничего не поделать, травмы — её часть. Конечно, травма лидера — это не то, что хочется увидеть, но мы бились в этом матче и за него в том числе, выиграли эту встречу для него.
Да, россиян много удаляли, но это вопросы к судьям, это не моя работа. Не могу сказать, что мы стали злее после травмы Лауко. Мы старались выиграть для него и сделать шаг вперёд, чтобы компенсировать его потерю.
|Вацлав Варадя
|Валерий Брагин
|Лукаш Достал
|Ярослав Аскаров(Амир Мифтахов)
|02:32
|Антон Малышев
|02:46
|Шимон Кубичек(Ян Йеник, Михал Теплы)
|03:41
|Либор Забранский
|03:41
|Кирилл Марченко
|07:41
|Ян Мышак(Михал Теплы)
|08:06
|Томаш Дайчар
|10:19
|Егор Замула(Александр Хованов, Григорий Денисенко)
|12:31
|Радек Кучержик
|14:32
|Василий Подколзин(Кирилл Марченко, Александр Романов)
|15:30
|Матей Пекарж
|18:31
|Даниил Пыленков
|20:20
|Петр Чайка
|25:31
|Матей Блумел
|26:16
|Егор Замула(Никита Александров, Дмитрий Воронков)
|36:02
|Дмитрий Воронков
|37:21
|Никита Ртищев
|37:25
|Ян Йеник(Михал Теплы, Ян Шир)
|37:44
|Антон Малышев
|47:17
|Мартин Хаш
|56:04
|Егор Замула
|56:31
|Данила Галенюк
|56:31
|Данила Галенюк
|12
|Штрафное время
|26
|8
|Игра в большинстве
|6
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Фрейзер Лоуренс(Канада)
|Главный судья
|Шон Макфарлейн(США)