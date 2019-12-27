Канада и США выдали суперматч! Два камбэка и шикарный гол Лафренье в концовке
Американцы сделали счёт 4:4, но уже через семь секунд снова оказались в роли догоняющих.
Американцы сделали счёт 4:4, но уже через семь секунд снова оказались в роли догоняющих.
На МЧМ в Остраве собралась такая группа, где что ни матч — то яркая вывеска и выставка достижений молодёжного хоккея. Открывали турнир Чехия и Россия, а вторым заходом встречались не менее принципиальные соперники — США и Канада.
«Канада и США — принципиальные соперники. В детстве я всегда ждал этих матчей, чтобы посмотреть по телевизору. Круто, что мы стартуем на турнире именно с этой игры. Расстраивает результат прошлого МЧМ, но сейчас новый год и новая команда. Надеюсь, мы сможем выступить лучше», — говорил перед игрой защитник канадцев Тай Смит.
Кажется, переплюнуть первую игру по накалу, атмосфере, эмоциям, да и по сюжету будет невозможно. С трибунами, ходящими ходуном под чехами, действительно мало что сравнится. Но сюжет американцы и канадцы закрутили очень лихой!
Все билеты на игру были раскуплены задолго до начала игры, и арена была битком. Трибуны пестрели красными джерси с кленовым флагом на груди. Американцы тоже приехали, но не в таком количестве. Сразу видно, что хоккей в Канаде — почти религия, а МЧМ — один из самых популярных турниров.
«Я не беспокоюсь, что ребята будут слишком перевозбуждены перед игрой с Канадой. Думаю, это хорошо, что первый матч именно с этим соперником. Надо провести пару смен, успокоиться. Главное — хорошо начать, чтобы все включились. Надеюсь, мы забьём первыми и будем играть с преимуществом в счёте», — сказал перед игрой главный тренер американцев Скотт Санделин.
Если чехи в унисон поддерживали свою команду, топали и галдели так, что казалось, арена сейчас развалится, то канадцы болели более миролюбиво, словно собрались на дружеской вечеринке. А уже на четвёртой минуте вынуждены были притихнуть — американцы реализовали первое же большинство.
Номинальные хозяева, получив свой шанс поиграть в неравных составах, только палили мимо ворот. Американцы же были безжалостны — не зря все эксперты перед стартом турнира выделяли их атакующий потенциал. Ещё одно большинство, ещё один гол — на сей раз забил выходец из Узбекистана Артур Калиев.
В перерыве канадцы наверняка поговорили в раздевалке, потому что второй период они начали не в пример лучше первого. Акил Томас и Коннор МакМайкл начертили великолепный розыгрыш в быстрой атаке и сократили отставание до минимума.
Матч был таким жёстким, что натуральным образом трещали борта, но при этом не грязным. Никто не получал травм и удалений за несдержанность. Только за зацепы и подножки, причём как с одной, так и с другой стороны. Было видно, что канадцы завелись и уже серьёзно взялись за дело. Тому подтверждением стал симметричный ответ сборной Канады в большинстве. Пропустили два «четыре на пять»? Забьём два «пять на четыре» и завершим камбэк! Баррету Хэйтону потребовалось всего семь секунд, чтобы реализовать удаление Шейна Пинто.
Нолан Фут забил уже на излёте следующего большинства, но практически с той же точки. Из американцев будто высосали воздух — «меньшевики» катили на скамейку настолько потерянными, что на них было больно смотреть.
И уже у американцев мало что получалось. Броски — блокировались, передачи — прерывались, а то, что
Как бы не так. Американцы всё равно не собирались сдаваться — буквально через пару минут канадцы на секунду отпустили хватку и беспрепятственно пустил к воротам Ника Робертсона. А потом Тай Делландреа приложил об борт не владеющего шайбой соперника, и Шейн Пинто сравнял счёт.
Сегодня команды показали феерический хоккей. Один камбэк с 0:2, ответный — с 2:4. Развязка этого светопредставления была такой же потрясающей — у американцев ещё не успели улечься эмоции от камбэка, как через семь секунд они пропустили ещё! Шикарный гол удался Алексису Лафренье. Непредсказуемый и молодёжный хоккей.
Это — соперники сборной России по группе. С Канадой нашей молодёжке предстоит играть уже послезавтра. И уже ей придётся уворачиваться от жёстких хитов, стараться играть дисциплинированно, держать под контролем эмоции и проявлять такую же волю к победе, как сегодня «кленовые листья». Ох, непросто будет, непросто. Хотя мы это знали и до начала турнира.
|Дэйл Хантер
|Скотт Санделин
|Нико Доус
|Спенсер Найт(Спенсер Найт)
|02:22
|Барретт Хейтон
|03:10
|Шейн Пинто(Захари Джонс, Бобби Бринк)
|05:54
|Джлрдан Харрис
|17:19
|Джаред Макисаак
|18:32
|Артур Калиев(Александр Тюркотт, Тревор Зеграс)
|23:31
|Коннор Макмайкл(Акил Томас)
|26:27
|Шейн Пинто
|26:34
|Барретт Хейтон(Алексис Лафренье)
|31:34
|Кэмерон Йорк
|33:03
|Нолан Фут(Тай Смит)
|36:06
|Спенсер Стэстни
|39:44
|Кевин Бол
|50:10
|Спенсер Стэстни
|50:47
|Барретт Хейтон(Алексис Лафренье, Джозеф Велено)
|52:45
|Ник Робертсон(Оливер Вальстрем, Шейн Пинто)
|53:00
|Куинтон Байфилд
|56:15
|Тай Делландреа
|56:42
|Шейн Пинто(Ник Робертсон)
|56:49
|Алексис Лафренье
|58:50
|Тай Делландреа(Алексис Лафренье)
|10
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|5
|3
|Голы в большинстве
|3
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Андреас Харнебринг(Швеция)
|Главный судья
|Ласси Хейккинен(Финляндия)