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00:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Канада и США выдали суперматч! Два камбэка и шикарный гол Лафренье в концовке

Американцы сделали счёт 4:4, но уже через семь секунд снова оказались в роли догоняющих.

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Источник: iihf.com

На МЧМ в Остраве собралась такая группа, где что ни матч — то яркая вывеска и выставка достижений молодёжного хоккея. Открывали турнир Чехия и Россия, а вторым заходом встречались не менее принципиальные соперники — США и Канада.

«Канада и США — принципиальные соперники. В детстве я всегда ждал этих матчей, чтобы посмотреть по телевизору. Круто, что мы стартуем на турнире именно с этой игры. Расстраивает результат прошлого МЧМ, но сейчас новый год и новая команда. Надеюсь, мы сможем выступить лучше», — говорил перед игрой защитник канадцев Тай Смит.

Море канадцев не смутило сборную США

Кажется, переплюнуть первую игру по накалу, атмосфере, эмоциям, да и по сюжету будет невозможно. С трибунами, ходящими ходуном под чехами, действительно мало что сравнится. Но сюжет американцы и канадцы закрутили очень лихой!

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Все билеты на игру были раскуплены задолго до начала игры, и арена была битком. Трибуны пестрели красными джерси с кленовым флагом на груди. Американцы тоже приехали, но не в таком количестве. Сразу видно, что хоккей в Канаде — почти религия, а МЧМ — один из самых популярных турниров.

«Я не беспокоюсь, что ребята будут слишком перевозбуждены перед игрой с Канадой. Думаю, это хорошо, что первый матч именно с этим соперником. Надо провести пару смен, успокоиться. Главное — хорошо начать, чтобы все включились. Надеюсь, мы забьём первыми и будем играть с преимуществом в счёте», — сказал перед игрой главный тренер американцев Скотт Санделин. Звёздно-полосатые выполнили желание своего тренера — и с первых секунд включились в игру, и повели в счёте. Только не смогли его отстоять.

Если чехи в унисон поддерживали свою команду, топали и галдели так, что казалось, арена сейчас развалится, то канадцы болели более миролюбиво, словно собрались на дружеской вечеринке. А уже на четвёртой минуте вынуждены были притихнуть — американцы реализовали первое же большинство.

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Номинальные хозяева, получив свой шанс поиграть в неравных составах, только палили мимо ворот. Американцы же были безжалостны — не зря все эксперты перед стартом турнира выделяли их атакующий потенциал. Ещё одно большинство, ещё один гол — на сей раз забил выходец из Узбекистана Артур Калиев.

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Канада наносит ответный удар

В перерыве канадцы наверняка поговорили в раздевалке, потому что второй период они начали не в пример лучше первого. Акил Томас и Коннор МакМайкл начертили великолепный розыгрыш в быстрой атаке и сократили отставание до минимума.

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Матч был таким жёстким, что натуральным образом трещали борта, но при этом не грязным. Никто не получал травм и удалений за несдержанность. Только за зацепы и подножки, причём как с одной, так и с другой стороны. Было видно, что канадцы завелись и уже серьёзно взялись за дело. Тому подтверждением стал симметричный ответ сборной Канады в большинстве. Пропустили два «четыре на пять»? Забьём два «пять на четыре» и завершим камбэк! Баррету Хэйтону потребовалось всего семь секунд, чтобы реализовать удаление Шейна Пинто.

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Нолан Фут забил уже на излёте следующего большинства, но практически с той же точки. Из американцев будто высосали воздух — «меньшевики» катили на скамейку настолько потерянными, что на них было больно смотреть.

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Камбэк американцев и потрясающая развязка

И уже у американцев мало что получалось. Броски — блокировались, передачи — прерывались, а то, что всё-таки долетало до ворот, останавливал голкипер. А в третьем периоде команда Дэйла Хантера и вовсе практически не выпускала соперника из зоны, а когда выпускала, сил на атаку у американцев уже не было. Впрочем, не так просты США — парочку отличных моментов они всё же создали, но больше не смогли пробить Николаса Доуса. Но вместо того, чтобы сравнять счёт, они получили четвёртую. Всё, можно опускать руки?

Как бы не так. Американцы всё равно не собирались сдаваться — буквально через пару минут канадцы на секунду отпустили хватку и беспрепятственно пустил к воротам Ника Робертсона. А потом Тай Делландреа приложил об борт не владеющего шайбой соперника, и Шейн Пинто сравнял счёт.

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Сегодня команды показали феерический хоккей. Один камбэк с 0:2, ответный — с 2:4. Развязка этого светопредставления была такой же потрясающей — у американцев ещё не успели улечься эмоции от камбэка, как через семь секунд они пропустили ещё! Шикарный гол удался Алексису Лафренье. Непредсказуемый и молодёжный хоккей.

Это — соперники сборной России по группе. С Канадой нашей молодёжке предстоит играть уже послезавтра. И уже ей придётся уворачиваться от жёстких хитов, стараться играть дисциплинированно, держать под контролем эмоции и проявлять такую же волю к победе, как сегодня «кленовые листья». Ох, непросто будет, непросто. Хотя мы это знали и до начала турнира.

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Канада U20
6:4
0:2, 3:0, 3:2
США U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, Группа B26.12.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Ostravar Arena, 8693 зрителя
Главные тренеры
Дэйл ХантерСкотт Санделин
Вратари
Нико ДоусСпенсер Найт(Спенсер Найт)
1-й период
02:22Барретт Хейтон
03:10Шейн Пинто(Захари Джонс, Бобби Бринк)
05:54Джлрдан Харрис
17:19Джаред Макисаак
18:32Артур Калиев(Александр Тюркотт, Тревор Зеграс)
2-й период
23:31Коннор Макмайкл(Акил Томас)
26:27Шейн Пинто
26:34Барретт Хейтон(Алексис Лафренье)
31:34Кэмерон Йорк
33:03Нолан Фут(Тай Смит)
36:06Спенсер Стэстни
39:44Кевин Бол
3-й период
50:10Спенсер Стэстни
50:47Барретт Хейтон(Алексис Лафренье, Джозеф Велено)
52:45Ник Робертсон(Оливер Вальстрем, Шейн Пинто)
53:00Куинтон Байфилд
56:15Тай Делландреа
56:42Шейн Пинто(Ник Робертсон)
56:49Алексис Лафренье
58:50Тай Делландреа(Алексис Лафренье)
Статистика
10Штрафное время10
5Игра в большинстве5
3Голы в большинстве3
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАндреас Харнебринг(Швеция)
Главный судьяЛасси Хейккинен(Финляндия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
США U20
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