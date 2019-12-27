Канадский суперталант похоронил Америку. А швед повторил чудо-гол Свечникова

Источник: Спорт-Экспресс

Канада U20 — США U20 — 6:4 (0:2, 3:0, 3:2)

Голы: Пинто — 1 (бол., Джонс, Бринк), 3:10 — 0:1. Калиев — 1 (бол., Зеграс, Тюркотт), 18:32 — 0:2. Макмайкл — 1 (Томас), 23:31 — 1:2. Хейтон — 1 (бол., Лафренье), 26:34 — 2:2. Фут — 1 (бол., Смит), 33:03 — 3:2. Хейтон — 2 (бол., Лафренье, Велено), 50:47 — 4:2. Робертсон — 1, 52:45 — 4:3. Пинто — 2 (бол.), 56:42 — 4:4. Лафренье — 1, 56:49 — 5:4. Делландреа — 1 (п.в., Робертсон, Лафренье), 58:50 — 6:4.

Вратари: Доус — Найт (58:14 — 58:50).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 32 (8+16+8) — 32 (10+8+14).

Судьи: Харнебринг, Хейккинен.

26 декабря. Острава. Ostravar Arena.

Парни из-за океана быстро освоились на большой площадке, хотя поначалу задали темп заметно ниже, чем наши с чехами на этом же льду. Канадцы весело задорно закручивали атаки, но поначалу играли в совсем юниорский хоккей — кружили по чужой зоне и безыдейно втыкались в чужую оборону. Наставник «Миннесоты-Дулут» Скотт Санделин превратил звездно-полосатых в настоящую университетскую команду. Американцы спокойно двигались к цели, ждали своих возможностей и оперативно реализовали первое же большинство. Третий розыгрыш «пять на четыре» закончился быстрой трехходовкой, которую в касание завершил Артур Калиев. Уроженец Ташкента разрывает лигу Онтарио, и эффектно проводит каждую смену на дебютном МЧМ.

После перерыва Дэйл Хантер напомнил своим подопечным о том, что на их родине хоккей — настоящая религия. «Кленовые» пробудились ото сна и, как только получали шайбу, переставали замечать противника и сами ушли в отрыв. Алексис Лафренье раздавал классные передачи, накручивал соперников, смело шел в силовую борьбу — все, за что его считают главным претендентом на первый номер следующего драфта. В 18 лет этот парень очень тонко чувствует игру и точно знает, когда нужно расстаться с шайбой. Две своевременные передачи на пушку Баррета Хэйтона без шансов превратились в голы при численном преимуществе.

На три гола в большинстве первой спецбригаде потребовалось всего 73 секунды — просто убийственный результат. Канадцы здорово растягивают четверку, их ходы практически непредсказуем. Теперь Валерию Брагину с Игорем Ларионовым нужно понять, как этому противостоять этим смертоносным розыгрышам. В последние 10 минут американцы показали пример для подражания. Полностью исключив удаления, полосатые выдали свой камбэк после крутого выстрела Никласа Робертсона и реализованного большинства от Шэйна Пинто. Когда все уже начали копить силы на овертайм, Лафренье прямо с центрального вбрасывания перехватил поперечную передачу и самостоятельно вырвал победу, а перед сиреной отдал партнеру на пустые ворота.

Швеция U20 — Финляндия U20 — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Пуйстола — 1 (Хонка, Танус), 16:21 — 0:1. Хегландер — 1 (Фагемо), 21:05 — 1:1. Танус — 1 (Пуйстола), 33:35 — 1:2. Фагемо — 1 (Хегландер), 54:51 — 2:2. Хольц — 1 (бол., Берггрен), 64:55 — 3:2.

Вратари: Альнефельт — Аннунен.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 48 (15+16+12+5) — 25 (8+8+7+2).

Судьи: Кэмпбелл, Морозов.

26 декабря. Тршинец. Werk Arena.

Встреча соседей со Скандинавского полуострова принципиальна на любом уровне. Соперники наизусть изучили возможности друг друга и в основное время совсем не использовали большинство. Все же молодежный хоккей может удивить в любую секунду. Парни с тремя коронами на груди забросали Юстуса Аннунена, но тот тащил весь первый период, а во втором наступило время Нильса Хегландера. Шведский форвард, как и все его ровесники, видел, как Андрей Свечников забивает в НХЛ голы, которые на его родине называют «Зорро». Проспект «Ванкувера» устремился за ворота, набрался смелости и занес шайбу в стиле «лакросс» или «Мичиган». Финский кипер даже не понял, как диск оказался в его сетке, причем угодив ему в маску и перекладину.

Чудо-гол абсолютно не сбил Суоми, ведь Микаэль Гранлунд сотворил такой же еще на ЧМ-2011. Его соотечественники из страны озер продолжали строго отрабатывать в обороне, а в атаке грузить на пятак и там собирать отскоки. Парней Раймо Хелминена перебросали вдвое, но стояли они почти до конца. Лишь неаккуратность Аннунена, отбившего шайбу точно на клюшку Фагемо, и неторопливость защитника позволили сравнять счет. В овертайме финны вслед за победой потеряли и лишний балл. За пять секунд до буллитов красный свет зажег самый юный в составе скандинавов Александер Холтц. Ему было всего четыре года, когда шведы начали свою победную суперсерию на групповых этапах МЧМ, которая сегодня достигла 49 матчей.