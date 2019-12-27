Вратарь казахов начудил на МЧМ. Махнул мимо шайбы клюшкой, а потом сам завез ее в ворота
Похоже, самый смешной гол молодёжного чемпионат мира уже забит.
Похоже, самый смешной гол молодёжного чемпионат мира уже забит.
Молодёжный чемпионат мира стартовал с двух синхронных матчей, и пока большая часть болельщиков следила за событиями встречи россиян и чехов, в параллельной игре сборных Швейцарии и Казахстана происходили не менее интересные события.
Главной неожиданностью можно считать отчаянное сопротивление сборной Казахстана, которая трижды отыгрывалась по ходу матча, хотя швейцарцы обоснованно считались фаворитами. Уже на третьей минуте форвард швейцарской команды Мэтью Вербун подправил на пятачке дальний бросок защитника и открыл счёт.
Хитрый выстрел Руслана Дёмина после перерыва восстановил равновесие, а потом случился гол, который можно назвать нелепым, курьёзным и смешным. Он был записан на нападающего сборной Швейцарии Йоэля Зальцбергера, но это только статистика, потому что автором шайбы стал голкипер казахстанской команды Владислав Нурек. Пытаясь прервать потенциально опасный рикошет из угла своей зоны, Нурек сначала махнул клюшкой мимо снаряда, а затем шайба ударилась о его конёк и отскочила за линию ворот.
Тем не менее это не смутило казахстанскую дружину, и всё тот же Максим Мусоров в третий раз сравнял счёт. Увы, удержать это хрупкое равновесие казахстанцы не смогли.