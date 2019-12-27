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16:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Василевский и Кузнецов вошли в сборную десятилетия МЧМ по версии IIHF

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россияне Андрей Василевский и Евгений Кузнецов включены в символическую сборную десятилетия молодежных чемпионатов мира по хоккею по версии Международной федерации хоккея (IIHF), сообщается на официальном сайте организации.

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Источник: Спорт РИА Новости

Голкипер Василевский, выступающий сейчас за клуб НХЛ «Тампа», в составе молодежной сборной России одержал 11 побед в матчах чемпионатов мира, завоевал три медали турниров (серебро в 2012 году и бронза в 2013-м и 2014-м). В 2019 году он стал обладателем приза «Везина Трофи», который вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

Нападающий «Вашингтона» Кузнецов на молодежных чемпионатах мира выиграл золото (в 2011 году) и серебро (в 2012-м), на двух этих турнирах набрал суммарно 24 очка. По итогам сезона-2017/18 Кузнецов стал обладателем Кубка Стэнли, а в нынешнем году IIHF дисквалифицировала игрока на четыре года за нарушение антидопинговых правил после того, как в его допинг-пробе игрока был обнаружен кокаин.

Также в символическую сборную IIHF попали канадские защитники Райан Эллис и Тома Шабо, форварды Теуво Терявяйнен (Финляндия) и Трой Терри (США).

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