Василевский и Кузнецов вошли в сборную десятилетия МЧМ по версии IIHF

Голкипер Василевский, выступающий сейчас за клуб НХЛ «Тампа», в составе молодежной сборной России одержал 11 побед в матчах чемпионатов мира, завоевал три медали турниров (серебро в 2012 году и бронза в 2013-м и 2014-м). В 2019 году он стал обладателем приза «Везина Трофи», который вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

Нападающий «Вашингтона» Кузнецов на молодежных чемпионатах мира выиграл золото (в 2011 году) и серебро (в 2012-м), на двух этих турнирах набрал суммарно 24 очка. По итогам сезона-2017/18 Кузнецов стал обладателем Кубка Стэнли, а в нынешнем году IIHF дисквалифицировала игрока на четыре года за нарушение антидопинговых правил после того, как в его допинг-пробе игрока был обнаружен кокаин.