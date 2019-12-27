Сборная Казахстана в упорной борьбе проиграла Словакии на молодежном ЧМ по хоккею

Игра в чешском Тршинце завершилась со счетом 1:3.

Первый период завершился нулевой ничьей, а во втором команды обменялись шайбами в большинстве. На 25-й минуте Оливер Окуляр вывел Словакию вперед, но на 30-й Максим Мусоров провел свою третью шайбу на турнире и сравнял счет.

Исход же игры решился в концовке третьего периода. Победу Словакии на 58-й минуте принесла шайба Даниэла Ткача. Окончательный же счет был установлен за пять секунд до сирены, когда казахстанцы сняли с игры вратаря в надежду спасти матч, но пропустили от Роберта Джугана.

Напомним, на МЧМ-2020 сборная Казахстана стартовала с поражения от Швейцарии — 3:5. В той игре Мусоров оформил дубль, а его команда трижды догоняла соперника.