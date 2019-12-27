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19:49 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана в упорной борьбе проиграла Словакии на молодежном ЧМ по хоккею

Молодежная сборная Казахстана по хоккею проиграла сверстникам из Словакии во втором матче на молодежном чемпионате мира в элитном дивизионе, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра в чешском Тршинце завершилась со счетом 1:3.

Первый период завершился нулевой ничьей, а во втором команды обменялись шайбами в большинстве. На 25-й минуте Оливер Окуляр вывел Словакию вперед, но на 30-й Максим Мусоров провел свою третью шайбу на турнире и сравнял счет.

Исход же игры решился в концовке третьего периода. Победу Словакии на 58-й минуте принесла шайба Даниэла Ткача. Окончательный же счет был установлен за пять секунд до сирены, когда казахстанцы сняли с игры вратаря в надежду спасти матч, но пропустили от Роберта Джугана.

Напомним, на МЧМ-2020 сборная Казахстана стартовала с поражения от Швейцарии — 3:5. В той игре Мусоров оформил дубль, а его команда трижды догоняла соперника.

Третий матч на МЧМ Казахстан проведет 29 декабря в 20:00 по времени Нур-Султана против Финляндии. Последним же соперником в группе 30 декабря станет Швеция.

Словакия U20
3:1
0:0, 1:1, 2:0
Казахстан U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, Группа A27.12.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Werk Arena, 4915 зрителей
Главные тренеры
Роберт ПетровицкиСергей Старыгин
Вратари
Самуэль ГлавайВладислав Нурек(Владислав Нурек)
1-й период
02:45Доминик Ендек
05:13Константин Бондаренко
11:27Даниэль Владимир Ткач
16:45Владимир Шлычков
18:30Тамирлан Гайтамиров
19:39Даниэль Владимир Ткач
2-й период
23:08Владислав Сайко
24:49Оливер Окульяр(Самуэль Княжко, Максим Чайкович)
29:05Оливер Туран
29:05Оливер Туран
29:43Максим Мусоров(Данил Бутенко)
34:00Станислав Александров
34:00Станислав Александров
35:22Оливер Окульяр
3-й период
50:06Самуэль Княжко
53:15Борис Чесанек
57:04Даниэль Владимир Ткач(Михал Мразик, Давид Мудрак)
59:53Роберт Джуган(Давид Мудрак)
Статистика
24Штрафное время20
5Игра в большинстве7
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМихаэль Черриг(Швейцария)
Главный судьяАндре Шрадер(Германия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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