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22:32 (мск), источник: Vesti.kz

18-летний форвард «Барыса» из сборной Казахстана возглавил гонку снайперов на молодежном ЧМ

Нападающий молодежной сборной Казахстана Максим Мусоров c тремя шайбами возглавил гонку снайперов на чемпионате мира в Чехии, передает корреспондент Vesti.kz.

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В матче против Швейцарии (3:5) Мусоров оформил дубль, а в игре со Словакией (1:3) стал автором единственного гола своей команды. В гонке снайперов он опережает канадца Баррета Хэйтона, американца Шейна Пинто, швейцарца Мэтью Вербуна и россиянина Егора Замулу, которые забросили по две шайбы, но провели пока по одной встрече.

В списке лучших бомбардиров Мусоров с тремя очками идет вторым. Лидирует же канадец Алексис Лафренье — четыре (1+3) балла, который сыграл на матч меньше.

На клубном уровне 18-летний Мусоров выступает в системе «Барысе». В текущем сезоне он играл за «Снежных Барсов» в МХЛ и «Номад» в ВХЛ, а также дебютировал в КХЛ, где в 12 матчах отметился одной результативной передачей.

Третий матч на МЧМ Казахстан проведет 29 декабря в 20:00 по времени Нур-Султана против Финляндии. Последним же соперником в группе 30 декабря станет Швеция.

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