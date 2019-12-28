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00:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Германия шла на суперсенсацию. Американцы проснулись и спаслись от провала

К середине игры немцы побеждали США со счетом 3:2.

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Источник: iihf.com

Когда после контрольных матчей сборной России против Казахстана (4:0) и Словакии (9:1) я писал о том, что эти игры совершенно не показательны даже не потому, что они товарищеские, а из-за того, что на МЧМ у нас не будет таких слабых соперников, то имелось в виду именно то, что происходило в матче Германия — США.

Шокирующим было даже не то, что немцы вели в счете к середине матча (мало ли, два гола в большинстве и контратака — всякое бывает), а то, что они в целом по игре были совершенно не хуже американцев и даже перебрасывали их к тому моменту 15−11. И ведь в сборной США никак не могли не знать, против кого они играют — в товарняке перед МЧМ они уже знатно помучились с Германией, и пусть и разгромили 7:1, но до 47-минуты счет был всего 2:1.

Да, американцам можно предъявить много претензий за первую половину матча, но гораздо больше хочется отметить немцев. Эта их молодежка — самая талантливая в истории. В ней есть:

— Выбранный в первом раунде драфта-2018 форвард Доминик Бокк.

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— 6-й номер драфта-2019 Моритц Зайдер, один из лучших защитников МЧМ, который уже через год наверняка будет играть в основе «Детройта».

— Главный талант команды, 17-летний форвард Тим Штютцле из «Мангейма», который идет в немецкой лиге почти по графику «очко за игру». Моторный, умный и очень креативный хоккеист, который претендует на топ-5 драфта-2020.

— Еще два 17-летних нападающих — Лукас Райхел, племянник знаменитого чешского форварда Роберта Райхела, и Джон-Джейсон Петерка (автор дубля сегодня). Оба — кандидаты на второй-третий раунд драфта-2020. И оба, как и Штютцле, тоже уже круто играют во взрослой немецкой лиге.

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— Добротный нападающий Джастин Шютц, здорово выступающий в основе «Мюнхена» — шансы запомниться скаутам НХЛ у него есть, правда, ему уже 19.

Средний уровень сборной Германии не так высок (но и кошмарным его тоже не назовешь), но по уровню таланта топовой группе игроков немцы значительно превосходят и Казахстан, и Словакию, и Швейцарию, и вряд ли сильно уступают Чехии — тот же Зайдер на голову превосходит всех защитников хозяев турнира.

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Сил на весь матч у Германии не хватило, американцы вовремя поняли, что с двумя поражениями после двух игр могут вообще оказаться в шаге от попадания в раунд на выбывание, и на классе забили четыре гола подряд. Но немцы все равно имеют полное право гордиться собой. И проблемы другим конкурентам по группе (в том числе Канаде и России, и особенно — Чехию) они могут доставить.

Павел Климовицкий

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Германия U20
3:6
1:2, 2:2, 0:2
США U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, Группа B27.12.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Ostravar Arena, 5013 зрителей
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Тобиас АбштрайтерСкотт Санделин
Вратари
Тобиас АнчичкаДастин Вольф
1-й период
01:26Оливер Вальстрем
02:32Йон Петерка(Тим Штюцле, Доминик Бокк)
07:04Джлрдан Харрис(Тревор Зеграс, Артур Калиев)
16:06Якоб Пивонька
18:37Захари Джонс(Шейн Пинто, Тревор Зеграс)
19:22Юстин Шюц
2-й период
21:34Тревор Зеграс
22:53Йон Петерка(Мориц Зайдер, Доминик Бокк)
28:36Доминик Бокк(Юстин Шюц, Лукас Райхель)
30:56Деннис Лобах
31:27Мориц Зайдер
31:27Александр Тюркотт
34:16Шейн Пинто(К`Андре Миллер, Тревор Зеграс)
38:31Кертис Холл(Якоб Пивонька, Тревор Зеграс)
3-й период
45:47Даниэль Вирт
47:18Бобби Бринк(Ник Робертсон, Оливер Вальстрем)
50:51Оливер Вальстрем(Шейн Пинто)
53:03Оливер Вальстрем
54:16Маттиас Самуэльссон
Статистика
8Штрафное время12
5Игра в большинстве3
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВладимир Пешина(Чехия)
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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