Германия шла на суперсенсацию. Американцы проснулись и спаслись от провала
К середине игры немцы побеждали США со счетом 3:2.
К середине игры немцы побеждали США со счетом 3:2.
Когда после контрольных матчей сборной России против Казахстана (4:0) и Словакии (9:1) я писал о том, что эти игры совершенно не показательны даже не потому, что они товарищеские, а
Шокирующим было даже не то, что немцы вели в счете к середине матча (мало ли, два гола в большинстве и контратака — всякое бывает), а то, что они в целом по игре были совершенно не хуже американцев и даже перебрасывали их к тому моменту 15−11. И ведь в сборной США никак не могли не знать, против кого они играют — в товарняке перед МЧМ они уже знатно помучились с Германией, и пусть и разгромили 7:1, но до 47-минуты счет был всего 2:1.
Да, американцам можно предъявить много претензий за первую половину матча, но гораздо больше хочется отметить немцев. Эта их молодежка — самая талантливая в истории. В ней есть:
— Выбранный в первом раунде драфта-2018 форвард Доминик Бокк.
— 6-й номер драфта-2019 Моритц Зайдер, один из лучших защитников МЧМ, который уже через год наверняка будет играть в основе «Детройта».
— Главный талант команды, 17-летний форвард Тим Штютцле из «Мангейма», который идет в немецкой лиге почти по графику «очко за игру». Моторный, умный и очень креативный хоккеист, который претендует на топ-5 драфта-2020.
— Еще два 17-летних нападающих — Лукас Райхел, племянник знаменитого чешского форварда Роберта Райхела, и
— Добротный нападающий Джастин Шютц, здорово выступающий в основе «Мюнхена» — шансы запомниться скаутам НХЛ у него есть, правда, ему уже 19.
Средний уровень сборной Германии не так высок (но и кошмарным его тоже не назовешь), но по уровню таланта топовой группе игроков немцы значительно превосходят и Казахстан, и Словакию, и Швейцарию, и вряд ли сильно уступают Чехии — тот же Зайдер на голову превосходит всех защитников хозяев турнира.
Сил на весь матч у Германии не хватило, американцы вовремя поняли, что с двумя поражениями после двух игр могут вообще оказаться в шаге от попадания в раунд на выбывание, и на классе забили четыре гола подряд. Но немцы все равно имеют полное право гордиться собой. И проблемы другим конкурентам по группе (в том числе Канаде и России, и особенно — Чехию) они могут доставить.
Павел Климовицкий
|Тобиас Абштрайтер
|Скотт Санделин
|Тобиас Анчичка
|Дастин Вольф
|01:26
|Оливер Вальстрем
|02:32
|Йон Петерка(Тим Штюцле, Доминик Бокк)
|07:04
|Джлрдан Харрис(Тревор Зеграс, Артур Калиев)
|16:06
|Якоб Пивонька
|18:37
|Захари Джонс(Шейн Пинто, Тревор Зеграс)
|19:22
|Юстин Шюц
|21:34
|Тревор Зеграс
|22:53
|Йон Петерка(Мориц Зайдер, Доминик Бокк)
|28:36
|Доминик Бокк(Юстин Шюц, Лукас Райхель)
|30:56
|Деннис Лобах
|31:27
|Мориц Зайдер
|31:27
|Александр Тюркотт
|34:16
|Шейн Пинто(К`Андре Миллер, Тревор Зеграс)
|38:31
|Кертис Холл(Якоб Пивонька, Тревор Зеграс)
|45:47
|Даниэль Вирт
|47:18
|Бобби Бринк(Ник Робертсон, Оливер Вальстрем)
|50:51
|Оливер Вальстрем(Шейн Пинто)
|53:03
|Оливер Вальстрем
|54:16
|Маттиас Самуэльссон
|8
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|3
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Владимир Пешина(Чехия)
|Главный судья
|Иван Фатеев(Россия, Московская область)