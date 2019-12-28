«С Канадой надо сыграть лучше, чем с Чехией»

Источник: Известия

Сегодня молодежная сборная России по хоккею сыграет второй матч группового этапа чемпионата мира в Остраве против Канады. Первую встречу подопечные Валерия Брагина проиграли хозяевам турнира чехам (3:4).

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Автором одного из голов в составе нашей команды стал ассистент капитана Василий Подколзин. Нападающий СКА участвует уже во втором молодежном чемпионате мира — в предыдущем в Ванкувере он стал бронзовым призером. Также на счету 18-летнего форварда серебро весеннего юниорского первенства планеты.

После матча с Чехией Василий Подколзин дал небольшое интервью «Известиям», в котором поделился своим мнением о причинах стартовой неудачи и ожиданием от игры с канадцами.

— Когда ваша команда отыгрывалась с 0:2 и 2:3, казалось, что вы на кураже дожмете соперника. Почему не получилось?

— Ну удаления помешали. Я считаю, что они нам сломали эту игру. Конечно, три раза играть «3 на 5» тяжело. На мой взгляд, мы немного просели в этом плане.

— По удалениям есть вопросы к арбитрам?

— Не моя это работа судьям вопросы задавать. Так что промолчу.

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— Было много драк с чешскими хоккеистами. Ожидали, что будет много провокаций с их стороны?

— Они всегда так играют. Это их жизнь. После свистков всегда будут какие-то разговоры и толчки — это нормально для них.

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— Почему в третьем периоде не удалось сравнять счет в третий раз? После четвертой шайбы чехов ваша команда и моментов создала не так много, как в первые два периода…

— Они встали около ворот, начали их охранять, а нам борта отдали. И у нас немного не получилось создавать моменты в чужой зоне.

— Россия превзошла Чехию по броскам, не использовала множество опасных моментов. Проблемы только с реализацией, или есть к себе претензии по самой игре?