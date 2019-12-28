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12:28 (мск), источник: Vesti.kz

Канадский журналист отметил игру хоккеиста сборной Казахстана на МЧМ-2020

Журналист из Торонто Скотт Уилер, освещающий молодежный чемпионат мира по хоккею в Чехии для популярного издания «The Athletic», отметил игру форварда сборной Казахстана Максима Мусорова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«На молодежном чемпионате мира всегда находится перспективный парень из относительной неизвестности, который заявляет о себе как о проспекте, достойном драфта НХЛ. И таковым считается Максим Мусоров из Казахстана. Он не был задрафтован в прошлом году, но уже сыграл в КХЛ в этом году, а теперь забил три гола из четырех своей команды», — написал он в твиттере.

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На клубном уровне 18-летний Мусоров выступает в системе «Барысе». В текущем сезоне он играл за «Снежных Барсов» в МХЛ и «Номад» в ВХЛ, а также дебютировал в КХЛ, где в 12 матчах отметился одной результативной передачей.

Напомним, на МЧМ-2020 сборная Казахстана стартовала с поражения от Швейцарии — 3:5. В той игре Мусоров оформил дубль, а его команда трижды догоняла соперника.

Во второй игре казахстанцы уступили Словакии — 1:3. Единственную шайбу в составе проигравших забросил Мусоров.

Третий матч на МЧМ Казахстан проведет 29 декабря в 20:00 по времени Нур-Султана против Финляндии. Последним же соперником в группе 30 декабря станет Швеция.

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