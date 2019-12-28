«Мы были в шоке. Русские украли у нас золото за 20 минут». Истории легендарного финала с Канадой

Источник: Reuters

Для команды, которая привыкла добиваться самых высоких результатов на международной арене, сборная России в новом тысячелетии столкнулась с проблемами. Молодежный чемпионат мира, который когда-то регулярно приносил россиянам золотые медали, стал теперь принадлежать Канаде, которая выигрывала турнир пять раз подряд на отрезке с 2005 по 2009 годы. Такую же победную серию канадцы выдали и в 90-х.

Россия становилась чемпионом в 2002-м и 2003-м, но потом настала новая эпоха канадского доминирования. За это время Россия получала серебро на протяжении трех лет подряд, а затем — две бронзовые медали. В 2010 году случилось еще большее разочарование: сборная уступила Швейцарии в четвертьфинале, что впервые за очень долгое время оставило Россию без медалей, а весь мир заговорил о нападающем по имени Нино Нидеррайтер.

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Что Россию ждало в 2011-м? Состав выглядел конкурентоспособным. На пост главного тренера пригласили опытного Валерия Брагина.

Канада, тем временем, уступила в финале предыдущего МЧМ США. Но все равно считалась фаворитом предстоящего турнира, который проходил в Баффало. Конечно, прибавляла канадцам сил и поддержка болельщиков, которые в большом количестве приехали в США. Так что на эмоциях Канада не оставила шансов России в матче групповой стадии — 6:3.

В четвертьфинале россияне вновь чуть не вылетели. В третьем периоде команда уступала Финляндии со счетом 0:2, но сумела перевести игру в овертайм, где победную шайбу забросил Евгений Кузнецов.

Исход полуфинала тоже решался в самой концовке. И снова россияне смогли забить гол в ворота шведов. На этот раз овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов точнее были русские игроки.

Тем временем, Канада уверенно добралась до финала. В четвертьфинале она не заметила Швейцарию — 7:1. А в полуфинале взяла реванш у американцев — 4:1.

Так что в финале фаворит в лице Канады ждал боевитую, но не до конца понятную сборную России. Сборную, которая вынесла уроки из первого поражения на турнире. Вот что вспоминают о том МЧМ его участники.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Дмитрий Орлов: на таком уровне иногда эмоции берут верх. Очень много всего происходит. Но в тот момент это был главный матч в нашей жизни. Мы очень хотели взять золото.

Никита Зайцев: мы знали, что можем играть против этой Канады. И были уверены в своих силах.

Андре Туриньи (помощник главного тренера сборной Канады): о недооценке соперника не могло идти и речи. Просто мы были уверены в своих силах, так как абсолютно заслуженно побеждали в предыдущих матчах и вышли в финал. Еще до начала турнира нас не называли главными фаворитами, специалисты говорили о других командах, что придавало нам дополнительную мотивацию.

Райан Эллис (защитник сборной Канады): для нас самой большой проверкой стал полуфинал против США. Тем более турнир проходил в Баффало. Понимали, что США — наши главные соперники. Мы очень хорошо знали эту команду, ее хоккеистов. К примеру, голкипер американцев Джек Кэмпбелл жил в той же приемной семье, что и я, когда играл в юниорах. Но мы провели очень сильный матч и одержали победу со счетом 4:1. Это придало нам заряд уверенности, хотя не стоит говорить, что мы как-то зазнались.

Владимир Тарасенко и Брайан Эллис. | Источник: Reuters

В финале Канада считалась фаворитом. А все внимание было приковано к их лучшему нападающему — Брэйдену Шенну.

Орлов: Шенн провел очень сильный турнир. Канада всегда очень хороша на этих турнирах. Мы уступили им в первом матче в том году. И очень хотели поквитаться.

Зайцев: на трибунах 95 процентов болельщиков поддерживали Канаду. Мы раньше никогда не играли в такой атмосфере. Первый большой финал для молодых ребят.

Евгений Кузнецов: мы находились под большим впечатлением. Пусть даже трибуны болели не за нас, но при таком количестве зрителей все равно приятно играть. Шум стоял такой…

Хоккей Молодежный ЧМ 2019-2020 Группа B, 28.12.2019, 21:00 Россия U20 - Канада U20 -

Россия давно не выигрывала молодежный чемпионат мира. И вот у нас появился шанс победить лучшую команду турнира, победить Канаду. Но начало матча сложилось не в нашу пользу.

Канада быстро прибрала инициативу к своим рукам. В начале встречи российский защитник Георгий Бердюков нарушил правила. На большинство вышла первая бригада канадцев. Шенн нашел точной передачей Эллиса, который отправил первую шайбу в ворота россиян.

Эллис: игра в большинстве всегда являлась козырем сборной Канады. Когда я впервые поехал на МЧМ, то в сборной в большинстве играли Джон Таварес, Джордан Эберле и Пи Кей Суббан. По-моему, та команда реализовала 60 процентов розыгрыша лишнего. Первая шайба в матче придала нам дополнительных эмоций. Мы понимали, что это самый важный матч в нашей карьере на тот момент.

Кузнецов: каждый раз, когда ты играешь против Канады, то тебе кажется, что судьи постоянно ошибаются в пользу соперника, потому что они получают так много большинства (смеется). Зачастую это неправда. Просто они так активно прессингуют тебя, что заставляют ошибаться.

Да, мы пропустили в меньшинстве. Но понимали, что нужно терпеть, выждать и у нас будут моменты.

Артемий Панарин (слева) празднует гол с партнерами по сборной. | Источник: Reuters

Но отличилась снова Канада. Картер Эштон выиграл борьбу у борта, а затем обыгрался с Луи Лебланом. Кистевым броском Эштон пробил Дмитрия Шикина и увеличил преимущество — 2:0.

Орлов: игра еще не закончилась. Да, мы действовали не лучшим образом. Так что в перерыве тренеры многое высказали нам в раздевалке.

В начале второго периода отличился уже Шенн — 3:0. Шикин уступил место в воротах Игорю Бобкову. Второй период прошел в жесткой борьбе, а команды по очереди играли в большинстве. К концу второй двадцатиминутки Россия так и не смогла найти путь к воротам Марка Висентина, который отразил 17 бросков. Однако россияне не собирались сдаваться.

Кузнецов: Брагин вел себя очень уверенно. После первого периода он был недоволен, но во втором перерыве спокойно сказал: «Вот и все. Этот парень спекся. Если вы забросите одну шайбу, то они занервничают и у нас появится шанс». Никогда не забуду те его слова.

Когда тебе 18 или 19 лет, то ты можешь не всегда слушать тренера. Но только не Брагина. Он такой человек, что ты прислушиваешься к каждому его слову. Евгений Кузнецов

Эллис: когда ты получаешь солидное преимущество, то это может сыграть злую шутку. Россия получила шанс бросить все силы в атаку. Даже если бы они пропустили гол, то это не сильно меняло бы их ситуацию. Нет, они не бросили играть в обороне, но стали намного агрессивнее и рискованнее впереди.

В начале третьего периода Россия, наконец, забила свой первый гол в матче усилиями тогда мало кому известного Артемия Панарина, который подкараулил отскок и пробил Висентина.

Кузнецов: на молодежном уровне игра может кардинально измениться за одно мгновение. Один гол, одна смена. Да, 3:1 — все еще хорошее преимущество, но мы перехватили инициативу. Именно поэтому молодежный чемпионат мира так популярен у болельщиков. Ты не знаешь, что произойдет в следующей смене. Одна шайба может все изменить. Во взрослом хоккее такие перепады случаются гораздо реже. Это чем-то напоминает бокс: пропустив удар, ты становишься осторожнее. Но у молодежи так не работает: все продолжают нестись вперед.

Туриньи: когда мы пропустили, то не запаниковали, не начали волноваться на скамейке. Паниковать никогда нельзя, но нужно уметь задуматься о том, что произошло. Мы же не смогли перестроиться. Должны были играть внимательнее, осторожнее.

Артемий Панарин и Владимир Тарасенко. | Источник: Reuters

Всего через 12 секунд после гола Панарина Максим Кицын удачно поддержал усилия Кузнецова в атаке — 2:3.

Орлов: инициатива была уже полностью на нашей стороне. Канада, видимо, не понимала, что делать в этот момент. Такое в хоккее случается.

Шимон Шемберг (менеджер Международной федерации хоккея): на том турнире я был ответственен за выбор символической пятерки. Так что по ходу матча был вынужден заниматься подсчетом голосов и мог следить за игрой только одним глазом. Видел, как довольны были представители сборной Канады после двух периодов. И какая паника у них на лице была в начале третьего.

Еще через пять минут Владимир Тарасенко сравнял счет. А восемь минут спустя Панарин оформил дубль и впервые вывел Россию вперед в этой встрече.

Зайцев: мы почувствовали, что не упустим победу. Ход игры перевернулся. Канадцы растеряли всю уверенность.

Шемберг: было видно, что Россия перехватила инициативу. И в такой ситуации ее очень сложно вернуть обратно. Каким бы классным тренером ты ни был, но в такой ситуации уже практически ничего невозможно сделать. Канада должна была перестроиться, но она ничего не сделала. Это и стало главной ошибкой.

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Эллис: тренеры часто говорили мне об инициативе и как она может переходить от одной команды к другой. Но я не до конца понимал, о чем идет речь. До той игры. Казалось, что мы уже ничего не можем сделать. Все валилось из рук.

Висентин пропустил четыре гола за девять бросков. Но тренерский штаб не стал менять вратаря.

Туриньи: проблема была не в Марке. Он не допускал ошибки, пропущенные голы не на его совести. Мы взяли таймаут, чтобы сбить темп. Главный тренер Дэйв Кэмерон подумывал о смене вратаря, но я считал, что это не изменит ситуацию.

Эллис: мы находили в шоковом состоянии. Как счет 3:0 превратился в 3:4? По-моему, россияне вышли вперед минут за пять до конца. И за такое время сложно кардинально переломить ход игры, которая, казалось, у тебя в кармане.

На последних минутах Кузнецов отправил Никиту Двуреченкского в отрыв, который тот успешно реализовал — 5:3.

Кузнецов: просто выбрасывал шайбу из зоны, но у нас были очень быстрые ребята.

Никита убежал один на один и забил. Наверное, только в тот момент я начал осознавать, что произошло. Евгений Кузнецов

Зайцев: а я не мог поверить даже после гола Двуреченского. Но после этого почувствовал, что мы уже не упустим победу.

Орлов: когда мы забили пятую шайбу, то победитель стал ясен. Невероятные эмоции. Сделали все возможное, чтобы вернуться в ту игру и одержать победу.

Туриньи: готов признать, что Кузнецов и Тарасенко провели блестящий турнир. Они были лидерами той команды. Панарин тоже был хорош, но именно те двое вели партнеров за собой.

Владимир Тарасенко с трофеем. | Источник: Reuters

Канада не смогла отыграться. Последние секунды россияне уже с трудом могли сдерживать эмоции, чтобы не высыпать на лед всей командой раньше финальной сирены.

Кузнецов: такие моменты запоминаются навсегда. Такое очень редко случается в жизни. Твои партнеры так счастливы, что даже не знают, как праздновать. Именно ради таких моментов и стоит жить.

Зайцев: просто безумие. Невероятные эмоции, непередаваемые. Никогда не испытывал прежде ничего подобного. Наверное, один из самых счастливых дней в моей карьере.

Шемберг: это была особенная команда. Казалось, что она должна была вылететь еще в четвертьфинале. Но они не собирались сдаваться ни на секунду. Можете сколько угодно говорить об индивидуальном мастерстве сборной Канады, но у той российской команды был характер.

Туриньи: 40 минут мы контролировали ход встречи. Но нужно отдать должное сопернику. Они смогли переломить ход четвертьфинала, полуфинала и повторили это трюк в решающей игре. Мы же потеряли концентрацию… отдали инициативу. Казалось, что на третий период у нас просто не осталось сил.

Если посмотреть на разницу по броскам за первые два периода, то мы могли вести просто с неприличным счетом. Полностью контролировали игру в тот момент. Более того, в начале третьего периода получили большинство. Наверное, в тот момент немного и успокоились. Действовали безынициативно, а у россиян даже был шанс в меньшинстве. И с того момента на льду осталась одна команда.

Эллис: потребовалось некоторое время, чтобы осознать, что же произошло. У нас украли золотую медаль за 20 минут. Для любого молодого хоккеиста это будет серьезным ударом. Однако это поражение очень многому научило нас и, думаю, помогло в карьере. После таких моментов ты начинаешь ценить каждый шанс.

Туриньи: что можно сказать в такие моменты? Команда раздавлена. Хочется подбодрить ребят, но какие слова подобрать? Еще 20 минут золото было у нас. Иногда в такие моменты лучше промолчать и дать всем успокоиться.

Петр Кочетков: я смотрел ту игру вместе с семьей. Конечно, отлично ее помню. Такие матчи невозможно забыть. Я испытывал такие эмоции, будто сам принимал участие в той игре. Огромная победа для команды и для всей страны.

Василий Подколзин: (нападающий сборной России, бронзовый призер МЧМ-2019): с того момента я стал мечтать сыграть за молодежную сборную. Сыграть под руководством Брагина. Кузнецов стал моим кумиром.

Противостояние с Канадой — самое принципиальное. Это можно сравнить с войной на льду. И эта победа была крайне важна. Вся моя семья смотрела ту встречу. И это одно из самых ярких воспоминаний моего детства. Василий Подколзин нападающий сборной России, бронзовый призер МЧМ-2019

Россияне на всю катушку отпраздновали ту победу. Они так погуляли, что команду сняли с самолета, так что сборной пришлось задержаться в Баффало на лишний денек.

Шемберг: когда хоккеист покидает арену после финального матча, то Международная федерация хоккея уже не несет за него ответственность. Это проблема Федерации хоккея России.

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Орлов: некоторые ребята уже сели в самолет, в том числе и я. Хотелось заснуть, когда один из партнеров растормошил меня и сказал, что нужно выходить. Некоторые пассажиры жаловались, что не хотят лететь с нами. Ну что же… лишний день веселья.

Зайцев: я тоже уже сидел в самолете. И нас попросили покинуть воздушное судно. Наверное, никто не был против. Появился шанс провести вместе еще один день.

Кузнецов: в России разрешено приобретать и распивать алкоголь с 18 лет. А в США с 21, верно? Мы же тогда не знали об этом (смеется). Да никого это не волновало. Не думаю, что мы совершили что-то ужасное. Пассажиры говорили: «Мы не хотим лететь с ними, они будут слишком шуметь». Конечно, мы же были подростками, которые праздновали главную победу в жизни.

Но мне понравилась реакция тренера: «Хорошо. Покупаем пиццу, пиво и возвращаемся в отель». За такого тренера ты прошибешь стену. Когда он говорит: «Отбой в 23:00. Подъем в 7:00. Усердно тренируйся и за это тебе воздастся», — то ты слушаешь и веришь. И такой день настает. А потом этот тренер покупает тебе пиццу и пиво.

В отеле у нас был бассейн. И мы провели в нем весь день. Наверное, на следующий день мы были еще более пьяными, но на этот раз нас взяли в самолет.

Шемберг: я и президент ИИХФ Рене Фазель должны были лететь на следующий день в Монреаль на игру НХЛ. Когда мы пришли в пресс-центр, то многие репортеры хотели получить комментарии по ситуации с российскими игроками.

Сборная России празднует победу. | Источник: Reuters

В конце концов, российские игроки вернулись на родину. С тех пор Брагин продолжает работать с командой, но ей пока так и не удалось повторить триумф 2011 года.

Шемберг: Россия всегда с особым настроем играла в Северной Америке. И тот турнир был идеальным местом, чтобы проявить себя. Да, чемпионат мира проходил в США, но все понимали, что на него приедет очень много болельщиков из Канады.

Зайцев: мы играли в классический русский хоккей. Талантливая, техничная команда. Но очень важно, какой у тебя коллектив. И все команды Брагина отличаются характером. Мы проводили вместе каждый день. Всегда вместе, всегда рядом. За этот месяц ребята становятся для тебя, как братья. И это очень важно на молодежном уровне. Потому что молодежный хоккея зачастую — это характер, а не система.

Конечно, у нас было много классных мастеров, но без этого духа единства ничего бы не получилось. Мы верили в себя, в своего партнера, поэтому и смогли победить.