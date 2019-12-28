Эксперт: Тема конфликта между Брагиным и Ларионовым перегрета

Источник: РИА "Новости"

Сборная России в четверг в своем стартовом матче на молодежном чемпионате мира проиграла хозяевам турнира чехам со счетом 3:4. В субботу команда Брагина встретится со сборной Канады, обыгравшей американцев (6:4). В матче с чехами во время тайм-аута Брагин и его номинальный помощник Ларионов пытались одновременно дать установку на остаток встречи.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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«Уверен, что тема сильно перегрета, — сказал Федотов корреспонденту РИА Новости. — Более того, если даже потенциально есть какая-то конфликтная ситуация, наше журналистское сообщество не должно эту тему разогревать по ходу чемпионатов мира, потому что только результат покажет, был там конфликт или нет. А сейчас реально просто нужна поддержка, и не думаю, что эту тему по ходу турнира стоит педалировать. Я бы ее просто отпустил и посмотрел, что будет дальше».

В матче с командой Канады в субботу в воротах сыграет Амир Мифтахов, который по ходу матча с чехами сменил Ярослава Аскарова. «У меня было внутреннее мнение, что в этой ситуации можно было бы и Аскарову довериться, — отметил собеседник агентства. — Может быть, это стало бы своеобразным психологическим тестом для человека, который позиционировался как первый номер. Но тут есть выбор тренерского штаба, посмотрим, что нам ответит игра».