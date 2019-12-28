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16:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Эксперт: Тема конфликта между Брагиным и Ларионовым перегрета

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Александр Рогулев. Тема конфликта между тренерами молодежной сборной России Валерием Брагиным и Игорем Ларионовым слишком перегрета и недостойна внимания до завершения чемпионата мира, заявил РИА Новости бывший скаут сборной России и известный телекомментатор Сергей Федотов.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная России в четверг в своем стартовом матче на молодежном чемпионате мира проиграла хозяевам турнира чехам со счетом 3:4. В субботу команда Брагина встретится со сборной Канады, обыгравшей американцев (6:4). В матче с чехами во время тайм-аута Брагин и его номинальный помощник Ларионов пытались одновременно дать установку на остаток встречи.

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«Уверен, что тема сильно перегрета, — сказал Федотов корреспонденту РИА Новости. — Более того, если даже потенциально есть какая-то конфликтная ситуация, наше журналистское сообщество не должно эту тему разогревать по ходу чемпионатов мира, потому что только результат покажет, был там конфликт или нет. А сейчас реально просто нужна поддержка, и не думаю, что эту тему по ходу турнира стоит педалировать. Я бы ее просто отпустил и посмотрел, что будет дальше».

В матче с командой Канады в субботу в воротах сыграет Амир Мифтахов, который по ходу матча с чехами сменил Ярослава Аскарова. «У меня было внутреннее мнение, что в этой ситуации можно было бы и Аскарову довериться, — отметил собеседник агентства. — Может быть, это стало бы своеобразным психологическим тестом для человека, который позиционировался как первый номер. Но тут есть выбор тренерского штаба, посмотрим, что нам ответит игра».

«Даже два поражения в группе, даже от сильных соперников, не будут считаться катастрофой по той простой причине, что есть совершенно четкая задача — пройти четвертьфинал. На любом турнире, будь это Олимпиада или взрослый чемпионат мира, это та черта, которая отделяет тебя от провала. Прошел ее — и ты уже играешь за медали. Поэтому на данном этапе задача может быть только одна — правильно подойти к четвертьфиналу. Конечно, важно, кто будет у нас в соперниках, и в случае второго поражения с высоким процентом вероятности ими окажутся либо финны, либо шведы. Но катастрофой считать даже два поражения на старте никак нельзя», — резюмировал Федотов.

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