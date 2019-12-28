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18:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Русский хоккеист ударил меня в колено». Травмированный чех жестко высказался о сборной России

Нападающий молодежной сборной Чехии Якуб Лауко рассказал о травме, которую получил в стартовом матче домашнего чемпионата мира против команды России (4:3).

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Источник: Спорт-Экспресс

— Сразу почувствовал острую боль, а когда мне потом уже положили на ногу лед, понял, что все плохо, — цитирует Лауко iSport.cz. — Русский хоккеист ударил меня коленом в колено. Моя нога словно выгнулась вовнутрь. Второй удар уже не имел никакого значения, все случилось после первого столкновения.

Было ли там нарушение? Я не знаю. Может быть, это и был просто несчастный случай, но меня ударили прямо в колено. Я не знаю, кто из русских атаковал меня. С этим уже ничего не поделать. Русские говорят, что я просто неудачно упал. Но я не согласен. Любой, кто пересмотрит тот эпизод, увидит, что я упал в результате удара. Теперь меня ждут несколько недель лечения.

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12Штрафное время26
7Игра в большинстве5
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
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Главный судьяШон Макфарлейн(США)
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