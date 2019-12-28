«Русский хоккеист ударил меня в колено». Травмированный чех жестко высказался о сборной России

— Сразу почувствовал острую боль, а когда мне потом уже положили на ногу лед, понял, что все плохо, — цитирует Лауко iSport.cz. — Русский хоккеист ударил меня коленом в колено. Моя нога словно выгнулась вовнутрь. Второй удар уже не имел никакого значения, все случилось после первого столкновения.

Было ли там нарушение? Я не знаю. Может быть, это и был просто несчастный случай, но меня ударили прямо в колено. Я не знаю, кто из русских атаковал меня. С этим уже ничего не поделать. Русские говорят, что я просто неудачно упал. Но я не согласен. Любой, кто пересмотрит тот эпизод, увидит, что я упал в результате удара. Теперь меня ждут несколько недель лечения.