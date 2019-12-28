Сборная Финляндии разгромила команду Словакии на МЧМ по хоккею
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Хоккеисты молодежной сборной Финляндии (игроки не старше 20 лет) разгромили команду Словакии в матче чемпионате мира, который проходит Чехии.
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Хоккеисты молодежной сборной Финляндии (игроки не старше 20 лет) разгромили команду Словакии в матче чемпионате мира, который проходит Чехии.
Матч соперников сборной России по группе В завершился со счетом 8:1 (2:0, 5:1, 1:0).
Шайбы в составе победителей забросили Патрик Пуистола (5-я минута), Аку Ратю (14, 40), Йоонас Оден (28), Аату Ратю (29), Микко Кокконен (34), Эмиль Эрхольц (35) и Вилле Петман (53). У словаков отличился Роберт Дзуган (37).
Следующий матч финны проведут 29 декабря против сборной Казахстана, словаки днем позже сыграют с командой Швейцарии.
|Раймо Хельминен
|Роберт Петровицки
|Юстус Аннунен
|Самуэль Вылетелка(Самуэль Главай)
|01:19
|Максим Чайкович
|03:46
|Оливер Туран
|04:54
|Патрик Пуйстола(Кристиан Танус, Йоонас Оден)
|06:33
|Оливер Окульяр
|06:33
|Оливер Окульяр
|13:21
|Аку Рятю(Аату Рятю, Сампо Ранта)
|21:11
|Ласси Томсон
|21:51
|Пеетро Сеппяля
|26:35
|Оливер Окульяр
|27:15
|Йоонас Оден(Кристиан Танус, Патрик Пуйстола)
|28:26
|Аату Рятю(Матиас Маччелли, Ленни Киллинен)
|33:14
|Микко Кокконен(Сампо Ранта)
|34:51
|Эмиль Эрхольц(Ласси Томсон, Ким Ноусиайнен)
|36:24
|Аату Рятю
|36:34
|Роберт Джуган(Давид Мудрак, Даниэль Владимир Ткач)
|39:30
|Аку Рятю(Матиас Маччелли, Вилле Хейнола)
|47:53
|Ласси Томсон
|50:27
|Матиас Маччелли
|52:03
|Вилле Петман(Сантери Хатакка)
|10
|Штрафное время
|18
|4
|Игра в большинстве
|5
|2
|Голы в большинстве
|1
|1
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Иван Фатеев(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Олдрих Хейдук