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21:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Финляндии разгромила команду Словакии на МЧМ по хоккею

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Хоккеисты молодежной сборной Финляндии (игроки не старше 20 лет) разгромили команду Словакии в матче чемпионате мира, который проходит Чехии.

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Матч соперников сборной России по группе В завершился со счетом 8:1 (2:0, 5:1, 1:0).

Шайбы в составе победителей забросили Патрик Пуистола (5-я минута), Аку Ратю (14, 40), Йоонас Оден (28), Аату Ратю (29), Микко Кокконен (34), Эмиль Эрхольц (35) и Вилле Петман (53). У словаков отличился Роберт Дзуган (37).

Следующий матч финны проведут 29 декабря против сборной Казахстана, словаки днем позже сыграют с командой Швейцарии.

Финляндия U20
8:1
2:0, 5:1, 1:0
Словакия U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, Группа A28.12.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Werk Arena, 4915 зрителей
Главные тренеры
Раймо ХельминенРоберт Петровицки
Вратари
Юстус АннуненСамуэль Вылетелка(Самуэль Главай)
1-й период
01:19Максим Чайкович
03:46Оливер Туран
04:54Патрик Пуйстола(Кристиан Танус, Йоонас Оден)
06:33Оливер Окульяр
06:33Оливер Окульяр
13:21Аку Рятю(Аату Рятю, Сампо Ранта)
2-й период
21:11Ласси Томсон
21:51Пеетро Сеппяля
26:35Оливер Окульяр
27:15Йоонас Оден(Кристиан Танус, Патрик Пуйстола)
28:26Аату Рятю(Матиас Маччелли, Ленни Киллинен)
33:14Микко Кокконен(Сампо Ранта)
34:51Эмиль Эрхольц(Ласси Томсон, Ким Ноусиайнен)
36:24Аату Рятю
36:34Роберт Джуган(Давид Мудрак, Даниэль Владимир Ткач)
39:30Аку Рятю(Матиас Маччелли, Вилле Хейнола)
3-й период
47:53Ласси Томсон
50:27Матиас Маччелли
52:03Вилле Петман(Сантери Хатакка)
Статистика
10Штрафное время18
4Игра в большинстве5
2Голы в большинстве1
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Московская область)
Главный судьяОлдрих Хейдук
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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