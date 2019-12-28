Сборная Финляндии разгромила команду Словакии на МЧМ по хоккею

Сборная Финляндии разгромила команду Словакии на МЧМ по хоккею

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Хоккеисты молодежной сборной Финляндии (игроки не старше 20 лет) разгромили команду Словакии в матче чемпионате мира, который проходит Чехии.