Российские хоккеисты одержали самую крупную победу над канадцами в истории молодежных ЧМ

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В составе россиян шайбы забросили Александр Хованов (2-я минута), Павел Дорофеев (11), Никита Ртищев (14), Никита Александров (23), Егор Соколов (34), Григорий Денисенко (37). Российские хоккеисты выиграли первый и второй периоды с одинаковым счетом 3:0, в составе сборной России отличились хоккеисты трех звеньев (кроме первого). Все шайбы были заброшены в равных составах.

При счете 4:0 в пользу российской команды в составе сборной Канады произошла замена вратаря: вместо Нико Доуса вышел Джоэль Хофер.

Ворота сборной России в матче с канадцами защищал Амир Мифтахов, который в первом матче турнира против сборной Чехии (3:4) вышел на лед вместо Ярослава Аскарова после второго периода и сумел сохранить ворота в неприкосновенности. Мифтахов отразил 28 бросков и был признан лучшим игроком встречи в составе российской команды, у канадцев лучшим назвали форварда Лиама Фуди.

Фаворит драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года Алексис Лафренье получил травму, подвернув ногу в начале второго периода, он покинул лед при помощи партнеров и отправился в раздевалку.

Главные события 2019 года Все самое важное из мира спорта в уходящем году

Сборная России одержала крупнейшую победу над командой Канады на молодежных чемпионатах мира по хоккею. До этого самым крупным был счет 5:3 — в финале чемпионата мира 2011 года. В 1992 году сборная СНГ разгромила команду Канады со счетом 7:2, в 1989 году сборная СССР обыграла канадцев с тем же счетом, крупнейшую победу советские хоккеисты одержали на турнире 1974 года (9:0), который носил неофициальный характер. Команды России и Канады встретились в 26-й раз в рамках молодежного чемпионата мира, на счету российской сборной 12 побед, у канадцев — 13 побед, еще одна встреча завершилась вничью. На групповом этапе россияне и канадцы встретились в десятый раз, команда России одержала третью победу, канадцы выиграли шесть раз, еще одна встреча завершилась вничью.

Все команды группы В набрали по 3 очка, при этом российская команда опережает соперников по дополнительным показателям.

Помимо сборных Канады и России, в группе В также выступают команды США, Чехии и Германии. В третьем туре российская команда встретится со сборной США в воскресенье, матч начнется в 21:00 мск.

В матче второго тура группы А сборная Швеции обыграла команду Швейцарии со счетом 5:2. В турнирной таблице лидируют шведы, набравшие 5 очков, далее идут финны (4), швейцарцы (3), опережающие словаков (3) по дополнительным показателям, замыкают таблицу казахстанцы (0).