Так Канаду не размазывала даже сборная СССР! 6:0 на МЧМ — разгром века от русской молодежки

Источник: Sport24

Если разобраться, матч с Канадой — далеко не решающий. Даже в группе смерти. Да, поражение России от чехов, а Чехию от немцев временно опустило нашу команду на последнее место в группе и сделало сюрреалистичный баттл за выживание с Казахстаном чуть более реальным. Однако для этого должно сойтись слишком много. С точки зрения турнирных перспектив победа или поражение от «кленовых» не имело большого значения. В плей-офф команда Валерия Брагина будет на 99%, а с кого места, как показывает практика, не так уж и важно.

Куда важнее было понять, где мы находимся в системе координат. Канада — идеальный термометр. Тот самый матч с чехами стал первой такой проверкой, потому что контрольные игры тренерскому штабу российской молодежки ничего толком не сообщили.

Чехи выявили проблемы и при игре на вбрасываниях, и при обороне. Да и большинство, над которым теперь трудится Игорь Ларионов, могло быть лучше.

Канадцы, раскатавшие в параллельном матче американцев, выглядели машиной. Но имеет ли это значение, когда речь идет о хоккейном эль класико?

Матч с самой громкой вывеской на всем МЧМ начался шокирующе. Сначала показалось, что только для канадцев, их вратаря и их многочисленных болельщиков, заполонивших Остраву. Шайба после не самого опасного броска Александра Хованова взмыла в небо и опустилась за шиворот Нико Доусу! Как тут не вспомнить Марка Весентина и других многочисленных канадских горе-вратарей, которые своими фэйлами делали безоговорочных фаворитов лузеров?

Но как только показали повтор, в шок пришли не только канадцы, но и мы. Хованов то забил из чистейшего офсайда! Шайба, когда он принимал ее на входе в зону, полностью вышла за синюю линию. Судьи этот момент благополучно проморгали. В матче с канадцами нас не только не начали поддушивать, но и засчитали гол, который засчитывать не должны! Что это, если не предновогоднее чудо? И ведь никто из тех, кто находился на площадке, это не опротестовал. Зато буря в интернете поднялась моментально.

Впрочем, то, что мы забили не самый легальный гол, не отменяет очевидного: Россия начала так, как обычно ожидают от Канады. То есть с первой смены играла агрессивно, в давление и с обилием бросков. Наш соперник в это время действовал исключительно на контратаках, полагаясь на свое мастерство. Команды точно не поменялись перед игрой майками? Еще до перерыва сборная России сделала все, чтобы тот самый спорный гол никто не вспоминал. Кажется, так мы не начинали матчи с канадцами с 2012 года, когда в полуфинале МЧМ в Калгари вели 6:1.

Павел Дорофеев стоит на канадском пятаке, заваривает чашку кофе, закуривает сигарету, совершает звонок на родину и между делом перекладывает шайбу, чтобы отправить ее в ворота. Примерно так выглядело происходящее в моменте со вторым голом сборной России. Отметим еще две важные вещи: пас Никиты Александрова и перестановки нашего штаба. После матча с чехами Дорофеева убрали из первого звена и это сработало! 2:0.

Когда Никита Ртищев с добивания отправил третью шайбу в ворота сборной Канады, нетрудно было потерять чувство реальности. А еще удивительнее то, что счет после первого периода мог быть и крупнее! В том числе из-за нервов канадского вратаря «кленовые» остались втроем против пяти россиян и с трудом отбились от нашего большинства. Двигали шайбу подопечные Брагина образцово-показательно, да и моменты в этом розыгрыше возникали весьма конкретные. Судейство же по-прежнему удивляло. Что случается крайне редко — с положительной стороны.

На стыке двух периодов главным действующим лицом матча стал Алексис Лафренье. Тот самый, что уничтожил сборную США. Тот самый, кому были посвящены статьи с посылом «Как остановить этого монстра?». Да только говорить о главной канадской звезде пришлось в непривычном для него тоне. Потенциально первый номер драфта НХЛ так и не набрал очков в матче с Россией, досрочно его завершив. До перерыва он без особых последствий столкнулся с Василием Подколзиным, а вот в начале второго периода случилось страшное.

Лафренье летел навстречу с Мифтаховым, который в матче с Канадой занял место в воротах сборной России, но минимальное изменение траектории привело к крайне неприятному эпизоду. Алексис повредил ногу и смог покинуть площадку только при помощи партнеров. Арена в Остраве, болеющая за Канаду, погрузилась в гробовую тишину. Лафренье не смог продолжить матч, а его потеря станет для родоначальников хоккея куда большей проблемой, чем потеря очков в матче с Россией.

Канада могла объединиться вокруг своего лидера, но вместо этого пропустила в четвертый раз. Кажется, наши соперники попросту выключились, думая не об игре, а о здоровье Лафренье. Пока «кленовые» были мыслями где-то в другом месте, Александров спокойно прошел к воротам и инициировал смену голкипера у сборной Канады. Непосредственно в этом моменте вины Доуса нет, но по совокупности на путешествие по направлению к скамейке запасных он наиграл.

Главные события 2019 года Все самое важное из мира спорта в уходящем году

Что происходило потом, не нуждается в особом описании. Вратарь у Канады поменялся, но наши парни этого будто бы и не заметили. Канадцы какое-то время перебрасывали команду Брагина, а забивали по-прежнему только русские. Еще по ходу второго периода стало понятно, что это будет не просто победа, а самая крупная победа России над Канадой в истории молодежных чемпионатах мира! Ничего подобного турнир, так обожаемый на родине хоккея, ранее не видел. До этого дня максимальной разницей были те самые «+2» в финале Баффало. В Остраве «+6» горели ярким пламенем уже ко второму перерыву.

Единственная интрига на последние 20 минут звучала так: сумеет ли команда Брагина одержать самую крупную победу над Канадой в истории не просто России, а всего отечественного хоккея?

Дважды, в форме СССР в 1989-м и в форме СНГ в 1992-м, наша молодежка выносила сверстников из Канады со счетом 7:2. Во втором случае ворота объединенной команды занимал Николай Хабибулин — ныне тренер вратарей сборной России.

Его подопечный Мифтахов в итоге сыграл на ноль, сделав возможным рекорд на все времена.

Поразительно то, как уверенно и с осознанием собственного превосходства играла сборная России в третьем периоде. Вместо расхлябанности или отката — контроль шайбы. Забить мы, в общем-то, могли и семь шайб. Поколение 2000 г. р. сделало то, что было не под силу легендам советского хоккея. Жаль лишь, что медали за это не дают. Даже деревянные. Но здесь и сейчас мы имеем полное право восхищаться этой командой.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.