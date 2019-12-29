Хоккеисты сборной Швеции победили команду Швейцарии в матче МЧМ

Встреча группы А, прошедшая в субботу в городе Тршинец, завершилась со счетом 5:2 (2:0, 3:1, 0:1) в пользу шведов. У победителей дублем отметился Самуэль Фагемо (4-я и 10-я минуты), также шайбы забросили Нильс Хёгландер (22), Карл Хенрикссон (30) и Лукас Рэймонд (35). У швейцарцев отличились Жильян Колер (40) и Нико Гросс (55).