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00:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеисты сборной Швеции победили команду Швейцарии в матче МЧМ

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Хоккеисты сборной Швеции обыграли команду Швейцарии в матче молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.

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Встреча группы А, прошедшая в субботу в городе Тршинец, завершилась со счетом 5:2 (2:0, 3:1, 0:1) в пользу шведов. У победителей дублем отметился Самуэль Фагемо (4-я и 10-я минуты), также шайбы забросили Нильс Хёгландер (22), Карл Хенрикссон (30) и Лукас Рэймонд (35). У швейцарцев отличились Жильян Колер (40) и Нико Гросс (55).

В следующем матче турнира сборная Швеции сыграет с командой Казахстана 30 декабря, а сборная Швейцарии встретится с командой Словакии в тот же день.

Швейцария U20
2:5
0:2, 1:3, 1:0
Швеция U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, Группа A28.12.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Werk Arena, 4109 зрителей
Главные тренеры
Тьерри ПатерлиниТомас Монтен
Вратари
Лука Ян Холленштайн(Стефан Шарлен)Хуго Альнефельт
1-й период
03:25Самуэль Фагемо(Виктор Седерстрем)
09:58Самуэль Фагемо(Нильс Хегландер)
11:20Адам Гиннинг
13:36Стефан Патри
17:48Тим Берни
19:39Жоэль Зальцгебер
2-й период
21:28Нильс Хегландер(Нильс Лундквист, Расмус Сандин)
29:02Карл Хенрикссон(Лукас Раймонд, Адам Гиннинг)
33:02Киэн Сопа
34:12Лукас Раймонд(Александр Хольц, Юнатан Берггрен)
39:17Адам Гиннинг
39:17Адам Гиннинг
39:47Жильян Колер(Валентин Нусбаумер, Янис Мозер)
3-й период
40:23Давид Густафссон
51:37Жильян Колер
54:09Нико Гросс(Жильян Колер, Мэттью Вербун)
Статистика
10Штрафное время16
3Игра в большинстве5
1Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Московская область)
Главный судьяАндре Шрадер(Германия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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