Хоккеисты сборной Швеции победили команду Швейцарии в матче МЧМ
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Хоккеисты сборной Швеции обыграли команду Швейцарии в матче молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Хоккеисты сборной Швеции обыграли команду Швейцарии в матче молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.
Встреча группы А, прошедшая в субботу в городе Тршинец, завершилась со счетом 5:2 (2:0, 3:1, 0:1) в пользу шведов. У победителей дублем отметился Самуэль Фагемо (4-я и 10-я минуты), также шайбы забросили Нильс Хёгландер (22), Карл Хенрикссон (30) и Лукас Рэймонд (35). У швейцарцев отличились Жильян Колер (40) и Нико Гросс (55).
В следующем матче турнира сборная Швеции сыграет с командой Казахстана 30 декабря, а сборная Швейцарии встретится с командой Словакии в тот же день.
|Тьерри Патерлини
|Томас Монтен
|Лука Ян Холленштайн(Стефан Шарлен)
|Хуго Альнефельт
|03:25
|Самуэль Фагемо(Виктор Седерстрем)
|09:58
|Самуэль Фагемо(Нильс Хегландер)
|11:20
|Адам Гиннинг
|13:36
|Стефан Патри
|17:48
|Тим Берни
|19:39
|Жоэль Зальцгебер
|21:28
|Нильс Хегландер(Нильс Лундквист, Расмус Сандин)
|29:02
|Карл Хенрикссон(Лукас Раймонд, Адам Гиннинг)
|33:02
|Киэн Сопа
|34:12
|Лукас Раймонд(Александр Хольц, Юнатан Берггрен)
|39:17
|Адам Гиннинг
|39:17
|Адам Гиннинг
|39:47
|Жильян Колер(Валентин Нусбаумер, Янис Мозер)
|40:23
|Давид Густафссон
|51:37
|Жильян Колер
|54:09
|Нико Гросс(Жильян Колер, Мэттью Вербун)
|10
|Штрафное время
|16
|3
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Морозов(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Андре Шрадер(Германия)