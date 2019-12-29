Капитан сборной Канады не снял шлем во время гимна России

Хоккей, Молодежный ЧМ, Группа B28.12.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Ostravar Arena, 8693 зрителя
|Валерий Брагин
|Дэйл Хантер
|Амир Мифтахов
|Нико Доус(Джоэл Хофер)
|01:44
|Александр Хованов
|10:14
|Павел Дорофеев(Никита Александров, Даниил Журавлев)
|11:21
|Джозеф Велено
|13:43
|Никита Ртищев(Даниил Пыленков, Илья Круглов)
|14:28
|Нико Доус
|15:39
|Джейкоб Бернард-Доккер
|19:50
|Дмитрий Воронков
|22:18
|Никита Александров(Дмитрий Воронков)
|29:35
|Василий Подколзин
|33:09
|Егор Соколов(Егор Замула, Григорий Денисенко)
|36:24
|Григорий Денисенко(Александр Хованов)
|39:55
|Джозеф Велено
|59:43
|Егор Соколов
|59:43
|Егор Соколов
|16
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Кристиан Викман(Финляндия)
|Главный судья
|Михаэль Черриг(Швейцария)