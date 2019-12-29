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00:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Третьяк: Шапкозакидательских настроений у сборной РФ на МЧМ не будет

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 дек — РИА Новости, Тарас Барабаш. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сказал РИА Новости, что у игроков сборной России на молодежном чемпионате мира не будет шапкозакидательских настроений.

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Хоккеисты сборной России разгромили команду Канады в матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет) в Чехии, обыграв канадцев с самым крупным счетом в истории выступлений сборных СССР/России на молодежных мировых первенствах. Встреча группы В, прошедшая в субботу в Остраве, завершилась со счетом 6:0 (3:0, 3:0, 0:0) в пользу россиян.

«Я думаю, что не будет шапкозакидательских настроений в команде, потому что у нас опытные тренеры: и Брагин, и Ларионов, и Хабибулин. Это опытные тренеры, которые обжигались уже не раз, когда недооценивали соперника. Немцы уже на этом чемпионате мира показали, что не будет ни для кого легкой прогулки на этом турнире. В нашей группе очень серьезный состав. Каждый следующий матч будет решающим», — сказал Третьяк по телефону.

В следующем матче турнира сборная России сыграет 29 декабря с командой США, а сборная Канады 30 декабря встретится с командой Германии.

Россия U20
6:0
3:0, 3:0, 0:0
Канада U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, Группа B28.12.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Ostravar Arena, 8693 зрителя
Главные тренеры
Валерий БрагинДэйл Хантер
Вратари
Амир МифтаховНико Доус(Джоэл Хофер)
1-й период
01:44Александр Хованов
10:14Павел Дорофеев(Никита Александров, Даниил Журавлев)
11:21Джозеф Велено
13:43Никита Ртищев(Даниил Пыленков, Илья Круглов)
14:28Нико Доус
15:39Джейкоб Бернард-Доккер
19:50Дмитрий Воронков
2-й период
22:18Никита Александров(Дмитрий Воронков)
29:35Василий Подколзин
33:09Егор Соколов(Егор Замула, Григорий Денисенко)
36:24Григорий Денисенко(Александр Хованов)
39:55Джозеф Велено
3-й период
59:43Егор Соколов
59:43Егор Соколов
Статистика
16Штрафное время8
4Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКристиан Викман(Финляндия)
Главный судьяМихаэль Черриг(Швейцария)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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