Третьяк: Шапкозакидательских настроений у сборной РФ на МЧМ не будет

Хоккеисты сборной России разгромили команду Канады в матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет) в Чехии, обыграв канадцев с самым крупным счетом в истории выступлений сборных СССР/России на молодежных мировых первенствах. Встреча группы В, прошедшая в субботу в Остраве, завершилась со счетом 6:0 (3:0, 3:0, 0:0) в пользу россиян.

«Я думаю, что не будет шапкозакидательских настроений в команде, потому что у нас опытные тренеры: и Брагин, и Ларионов, и Хабибулин. Это опытные тренеры, которые обжигались уже не раз, когда недооценивали соперника. Немцы уже на этом чемпионате мира показали, что не будет ни для кого легкой прогулки на этом турнире. В нашей группе очень серьезный состав. Каждый следующий матч будет решающим», — сказал Третьяк по телефону.