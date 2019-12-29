Россия — Канада — 6:0. Чистый восторг! Ждем продолжения!

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МЧМ-2020. Группа B

Россия — Канада — 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)

Голы: Хованов — 1, 1:44 — 1:0. Дорофеев — 1 (Александров, Журавлев), 10:14 — 2:0. Ртищев — 1 (Пыленков, Круглов), 13:45 — 3:0. Александров — 1 (Воронков), 22:18 — 4:0. Соколов — 1 (Замула, Денисенко), 33:09 — 5:0. Денисенко — 1 (Хованов), 36:24 — 6:0.

Вратари: Мифтахов — Доус (Хофер, 22:18).

Штраф: 16 — 8.

Броски: 40 (17+9+14) — 28 (9+14+5).

Судьи: Викман, Черриг.

28 декабря. Острава. Ostravar Arena.

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Даже судьи были за нас

Чистый восторг со стартового вбрасывания и до финальной сирены. Уникальная во всех отношениях победа. Вне всякого сомнения, она навсегда войдет в золотой фонд российского хоккея. Никогда раньше на молодежном уровне канадцы не подвергались тотальному унижению. Даже в советские времена, о которых до сих пор вспоминают с ностальгией, максимумом были 7:2 в пользу сборной СССР/СНГ на турнирах 1989 и 1992 годов. Еще в памяти всплывает полуфинал МЧМ-2012 в Калгари. Тогда россияне в середине третьего периода вели 6:1, но с трудом удержали победу. После сегодняшнего разгрома можно сожалеть только об одном — он состоялся не в финале, а лишь на групповом этапе. Даже канадская телекомпания TSN использовала оборот «Большая красная машина», хотя российская молодежка скорее заслужила сравнение с разогнавшимся танком.

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Все, как известно, бывает первый раз. С незапамятных времен наша сборная не уничтожала самого принципиального соперника, действуя с позиции силы. Полное доминирование с первых и до последних минут. Вспоминая то, что было в молодежном хоккее еще 10−15 лет назад, нынешняя российская команда очень походила именно на Канаду лучших времен, не оставлявшей шансов соперникам и уничтожавшую их морально. Произошедшее с лидером соперника Алексисом Лафренье это все-таки несчастный случай, а совсем не целенаправленная охота. Но именно после этого эпизода канадцы совсем опустили руки. Нельзя не отметить и великолепное для российской стороны судейство. Не припоминаю, когда арбитры настолько жестко карали Канаду за все прегрешения. Перед первым голом, вероятно, был офсайд. Судьи порой подсознательно благоволят именно сильнейшим. На этот раз был именно такой случай.

Эта Канада — далеко не слабая

Россия превзошла очень серьезного соперника во всем. Нынешняя Канада не сборище будущих чекеров и ролевиков. Там есть большие таланты с потенциалом дорасти до уровня звезд НХЛ. Двумя днями ранее соперник проявил характер и одержал волевую победу над весьма приличной сборной США. Канадцы приехали в Остраву, чтобы реваншироваться за прошлогодний вылет в четвертьфинале. Это им ни капли не помогло.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/k1QAB_GulWg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Перед турниром и даже после матча с чехами меня не покидала уверенность, что наша сборная посильнее остальных претендентов на золото. В ответ часто читал саркастические отзывы о том «как прекрасно разбираюсь в раскладе сил на молодежном уровне». Себя хвалить несколько нескромно. Благодарность заслужили обыкновенные парни в красных свитерах с двуглавым орлом. В их составе нет фигур, о которых бы говорили в восторженных тонах, как когда-то было с юными Ковальчуком, Овечкиным, Малкиным, Кузнецовым, Кучеровым. Тем значимее нынешняя победа. Обыгрывать самого принципиального соперника можно не только за счет вдохновения отдельных личностей и удачных действий на контратаках. Одна самая классная игра не делает разницы и не приносит титул. Матч с Канадой убедил только в том, что россияне действительно способны замахнуться на золотые медали. Ждем продолжения!