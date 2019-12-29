Россия — Канада — 6:0. Чистый восторг! Ждем продолжения!
Несмотря на самые положительные эмоции, все самое сложное и интересное нас ждет впереди.
Несмотря на самые положительные эмоции, все самое сложное и интересное нас ждет впереди.
МЧМ-2020. Группа B
Россия — Канада — 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)
Голы: Хованов — 1, 1:44 — 1:0. Дорофеев — 1 (Александров, Журавлев), 10:14 — 2:0. Ртищев — 1 (Пыленков, Круглов), 13:45 — 3:0. Александров — 1 (Воронков), 22:18 — 4:0. Соколов — 1 (Замула, Денисенко), 33:09 — 5:0. Денисенко — 1 (Хованов), 36:24 — 6:0.
Вратари: Мифтахов — Доус (Хофер, 22:18).
Штраф: 16 — 8.
Броски: 40 (17+9+14) — 28 (9+14+5).
Судьи: Викман, Черриг.
28 декабря. Острава. Ostravar Arena.
Чистый восторг со стартового вбрасывания и до финальной сирены. Уникальная во всех отношениях победа. Вне всякого сомнения, она навсегда войдет в золотой фонд российского хоккея. Никогда раньше на молодежном уровне канадцы не подвергались тотальному унижению. Даже в советские времена, о которых до сих пор вспоминают с ностальгией, максимумом были 7:2 в пользу сборной СССР/СНГ на турнирах 1989 и 1992 годов. Еще в памяти всплывает полуфинал МЧМ-2012 в Калгари. Тогда россияне в середине третьего периода вели 6:1, но с трудом удержали победу. После сегодняшнего разгрома можно сожалеть только об одном — он состоялся не в финале, а лишь на групповом этапе. Даже канадская телекомпания TSN использовала оборот «Большая красная машина», хотя российская молодежка скорее заслужила сравнение с разогнавшимся танком.
Все, как известно, бывает первый раз. С незапамятных времен наша сборная не уничтожала самого принципиального соперника, действуя с позиции силы. Полное доминирование с первых и до последних минут. Вспоминая то, что было в молодежном хоккее еще 10−15 лет назад, нынешняя российская команда очень походила именно на Канаду лучших времен, не оставлявшей шансов соперникам и уничтожавшую их морально. Произошедшее с лидером соперника Алексисом Лафренье это
Россия превзошла очень серьезного соперника во всем. Нынешняя Канада не сборище будущих чекеров и ролевиков. Там есть большие таланты с потенциалом дорасти до уровня звезд НХЛ. Двумя днями ранее соперник проявил характер и одержал волевую победу над весьма приличной сборной США. Канадцы приехали в Остраву, чтобы реваншироваться за прошлогодний вылет в четвертьфинале. Это им ни капли не помогло.
Перед турниром и даже после матча с чехами меня не покидала уверенность, что наша сборная посильнее остальных претендентов на золото. В ответ часто читал саркастические отзывы о том «как прекрасно разбираюсь в раскладе сил на молодежном уровне». Себя хвалить несколько нескромно. Благодарность заслужили обыкновенные парни в красных свитерах с двуглавым орлом. В их составе нет фигур, о которых бы говорили в восторженных тонах, как
Михаил Зислис
|Валерий Брагин
|Дэйл Хантер
|Амир Мифтахов
|Нико Доус(Джоэл Хофер)
|01:44
|Александр Хованов
|10:14
|Павел Дорофеев(Никита Александров, Даниил Журавлев)
|11:21
|Джозеф Велено
|13:43
|Никита Ртищев(Даниил Пыленков, Илья Круглов)
|14:28
|Нико Доус
|15:39
|Джейкоб Бернард-Доккер
|19:50
|Дмитрий Воронков
|22:18
|Никита Александров(Дмитрий Воронков)
|29:35
|Василий Подколзин
|33:09
|Егор Соколов(Егор Замула, Григорий Денисенко)
|36:24
|Григорий Денисенко(Александр Хованов)
|39:55
|Джозеф Велено
|59:43
|Егор Соколов
|59:43
|Егор Соколов
|16
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Кристиан Викман(Финляндия)
|Главный судья
|Михаэль Черриг(Швейцария)