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09:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россия — Канада — 6:0. Чистый восторг! Ждем продолжения!

Несмотря на самые положительные эмоции, все самое сложное и интересное нас ждет впереди.

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МЧМ-2020. Группа B

Россия — Канада — 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)

Голы: Хованов — 1, 1:44 — 1:0. Дорофеев — 1 (Александров, Журавлев), 10:14 — 2:0. Ртищев — 1 (Пыленков, Круглов), 13:45 — 3:0. Александров — 1 (Воронков), 22:18 — 4:0. Соколов — 1 (Замула, Денисенко), 33:09 — 5:0. Денисенко — 1 (Хованов), 36:24 — 6:0.

Вратари: Мифтахов — Доус (Хофер, 22:18).

Штраф: 16 — 8.

Броски: 40 (17+9+14) — 28 (9+14+5).

Судьи: Викман, Черриг.

28 декабря. Острава. Ostravar Arena.

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Даже судьи были за нас

Чистый восторг со стартового вбрасывания и до финальной сирены. Уникальная во всех отношениях победа. Вне всякого сомнения, она навсегда войдет в золотой фонд российского хоккея. Никогда раньше на молодежном уровне канадцы не подвергались тотальному унижению. Даже в советские времена, о которых до сих пор вспоминают с ностальгией, максимумом были 7:2 в пользу сборной СССР/СНГ на турнирах 1989 и 1992 годов. Еще в памяти всплывает полуфинал МЧМ-2012 в Калгари. Тогда россияне в середине третьего периода вели 6:1, но с трудом удержали победу. После сегодняшнего разгрома можно сожалеть только об одном — он состоялся не в финале, а лишь на групповом этапе. Даже канадская телекомпания TSN использовала оборот «Большая красная машина», хотя российская молодежка скорее заслужила сравнение с разогнавшимся танком.

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Все, как известно, бывает первый раз. С незапамятных времен наша сборная не уничтожала самого принципиального соперника, действуя с позиции силы. Полное доминирование с первых и до последних минут. Вспоминая то, что было в молодежном хоккее еще 10−15 лет назад, нынешняя российская команда очень походила именно на Канаду лучших времен, не оставлявшей шансов соперникам и уничтожавшую их морально. Произошедшее с лидером соперника Алексисом Лафренье это все-таки несчастный случай, а совсем не целенаправленная охота. Но именно после этого эпизода канадцы совсем опустили руки. Нельзя не отметить и великолепное для российской стороны судейство. Не припоминаю, когда арбитры настолько жестко карали Канаду за все прегрешения. Перед первым голом, вероятно, был офсайд. Судьи порой подсознательно благоволят именно сильнейшим. На этот раз был именно такой случай.

Эта Канада — далеко не слабая

Россия превзошла очень серьезного соперника во всем. Нынешняя Канада не сборище будущих чекеров и ролевиков. Там есть большие таланты с потенциалом дорасти до уровня звезд НХЛ. Двумя днями ранее соперник проявил характер и одержал волевую победу над весьма приличной сборной США. Канадцы приехали в Остраву, чтобы реваншироваться за прошлогодний вылет в четвертьфинале. Это им ни капли не помогло.

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Перед турниром и даже после матча с чехами меня не покидала уверенность, что наша сборная посильнее остальных претендентов на золото. В ответ часто читал саркастические отзывы о том «как прекрасно разбираюсь в раскладе сил на молодежном уровне». Себя хвалить несколько нескромно. Благодарность заслужили обыкновенные парни в красных свитерах с двуглавым орлом. В их составе нет фигур, о которых бы говорили в восторженных тонах, как когда-то было с юными Ковальчуком, Овечкиным, Малкиным, Кузнецовым, Кучеровым. Тем значимее нынешняя победа. Обыгрывать самого принципиального соперника можно не только за счет вдохновения отдельных личностей и удачных действий на контратаках. Одна самая классная игра не делает разницы и не приносит титул. Матч с Канадой убедил только в том, что россияне действительно способны замахнуться на золотые медали. Ждем продолжения!

Михаил Зислис

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6:0
3:0, 3:0, 0:0
Канада U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, Группа B28.12.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Ostravar Arena, 8693 зрителя
Главные тренеры
Валерий БрагинДэйл Хантер
Вратари
Амир МифтаховНико Доус(Джоэл Хофер)
1-й период
01:44Александр Хованов
10:14Павел Дорофеев(Никита Александров, Даниил Журавлев)
11:21Джозеф Велено
13:43Никита Ртищев(Даниил Пыленков, Илья Круглов)
14:28Нико Доус
15:39Джейкоб Бернард-Доккер
19:50Дмитрий Воронков
2-й период
22:18Никита Александров(Дмитрий Воронков)
29:35Василий Подколзин
33:09Егор Соколов(Егор Замула, Григорий Денисенко)
36:24Григорий Денисенко(Александр Хованов)
39:55Джозеф Велено
3-й период
59:43Егор Соколов
59:43Егор Соколов
Статистика
16Штрафное время8
4Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКристиан Викман(Финляндия)
Главный судьяМихаэль Черриг(Швейцария)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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