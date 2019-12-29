«Они нас боялись, пусть теперь плохо спят ночью». Русская молодежь кайфует от разгрома Канады

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Сборная России в фантастическом матче разгромила Канаду на групповом этапе молодежного чемпионата мира. Трудно осознать, что 6:0 — это самая крупная победа в истории встреч этих команд. Что же думают об этом сами подопечные Валерия Брагина?

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«Канадцы вели себя как победители, нам нужно было это сбить»

— Мы поговорили с пацанами и вышли с совершенно другим настроением, бились друг за друга. В нужный момент забили голы и хорошо в обороне сыграли. С Лафренье потолкались немного. Не знаю, высокомерные канадцы или нет, но ведут себя как победители. Нужно было это припустить, играть первым номером и не забывать, кто мы такие. Мы играли ровно весь матч, хорошая игра и в обороне, и в нападении. Выполнили установку тренера. Будем надеяться, что Россия проснулась. У нас игроки есть и лучше, чем Лафренье, — сказал Василий Подколзин.

«Сегодня мы увидели настоящую сборную России. Подавили канадцев габаритами»

— Приятно выигрывать, но это только начало. У нас завтра важная игра, а потом еще матч с немцами, так что порадовались пару минут, а уже сейчас настроены на следующую игру. Просто сегодня все ребята собрались и сыграли в наш хоккей, как мы и умеем. Просто давили канадцев, и вот он результат. Сегодня мы увидели настоящую сборную России, но у нас еще весь турнир впереди. Мы будем добавлять с каждой игрой. Канадцы любят играть грязно, мы так не играли, просто показывали силовую борьбу и подавили их нашими габаритами.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Не знаю, повлияла ли травма Лафренье на игру канадцев. Нам было важно поймать кураж сегодня, потому что мы потерпели обидное поражение от чехов. Не обращаю внимания на то, что мы одержали самую крупную победу над канадцами в истории. Это только групповой этап, нам надо добавлять. Когда я праздновал, споткнулся, пытался встать, но Егор Замула прокатился на животе до меня, и я уже не знал, что делать! В конце матча я стоял перед воротами, хотел уезжать, но в меня въехал игрок соперника, я пытался его оттолкнуть и случайно попал по голове, — дал комментарий после матча Егор Соколов.

«Мы смяли канадцев, они были в растерянности»

— На собраниях с тренером говорили по тактике и ошибкам. Все разобрали, пошли дальше с хорошим настроением. С чехами ничего страшного не случилось, мы сделали выводы и показали хорошую игру сегодня. Я думаю, мы удивили канадцев своей хорошей игрой, началом. Мы их смяли, они были в растерянности, получили быстрые голы, так что все сложилось очень хорошо. Это групповой этап, впереди у нас матч с США, надо правильно расценить сегодняшнюю победу. Мы будем от игры к игре добавлять, улучшать свою игру, в том числе и в неравных составах, — заявил форвард Никита Ртищев.

«Канадцы нас боялись, пусть теперь плохо спят ночью»

— Канадцы нас просто забоялись. Они боялись вступать в единоборства, боялись нас. В паре моментов я хотел провести силовой прием, а соперник просто уезжал. Ему кричат со скамейки: «Ты чего боишься, давай играй!» — а он просто уезжает. Это были не канадцы. Гордимся победой, дальше Америка, Германия. Немцы — хорошие, но мы будем наращивать обороты. Сейчас радоваться уже нечему, надо восстановиться и завтра выходить на лед. Мы просто съели их с первых минут. Вратарь дрогнул, а мы наращивали темп, скамейка жила, старались играть агрессивнее и жестче. А Лаференье поехал домой с Лауко. Я просто защищал своего вратаря, он сам упал. Не знаю, сколько он там весит — я сам худой, но он отлетел как-то. Я не знаю, на что он упал, но мы хорошо защитили Амира, а остальное — проблемы Лафренье. Канадцы без палева меня пару раз в спинку ударили. Но пускай бьют, результат на табло.

Пускай сегодня плохо спят ночью и думают о своей игре. Егор Замула защитник сборной России

Кого будем ломать у американцев? Посмотрим. Пока все лидеры ломаются, мы играем в хороший хоккей. Будем наращивать темп. Мы никого специально не ломаем, это такой случай, что именно в играх с нами они травмируются. Значит, у нас жесткая защита. Смит сказал, что я опасен? Ему виднее, он много играет в своем клубе, хорошо катается, забивает много. Сегодня никого из них я не заметил. Амир подтаскивал, в защите не было проблем, в нападении сожрали их, — выдал огненный спич наш защитник Егор Замула.

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«Жаль Лафренье, было бы интересно дальше следить за ним на турнире»

Приятно, что мы выиграли, не так важно, что получилось отстоять на ноль. Сегодня была заслуга всей команды, они много подчищали за мной, и мне приходилось вступать в каких-то моментах. Слышал, что мы одержали самую крупную победу над канадцами в истории, это приятно, но мы даже в раздевалке говорили о том, что не надо следить за счетом, играть как при 0:0.

Что касается момента с Лафренье, он пытался меня обыграть, а я не дал ему забить. Шайба была рядом со мной, мне нужно было ее контролировать, я не видел его действия при падении и не понял, как это вообще получилось. Я потом уже увидел, что игру остановили. Жаль, конечно, было бы интересно дальше за ним следить по ходу этого турнира.

Канадские болельщики нас заводили. И спасибо нашим болельщикам, которые приехали поддержать сборную России, это важно для нас, слышали их на протяжении всей игры. Они нас гнали вперед, так и было. Мы уже немного остыли от этой игры, поговорили сейчас в раздевалке, что нужно играть дальше, турнир только начался. Раз зацепили хорошую игру, надо ее продолжать, — резюмирует вратарь сборной России Амир Мифтахов.

«Никогда не видел, чтобы канадцы так разваливались и бросили играть»

— Для нас была эмоциональная игра. После поражения от чехов мы собрались вместе и просто хотели сегодня выиграть, так и сделали. Все знают, что канадцы очень агрессивные, мы анализировали и уделяли этому большое внимание. Силовой прием Подколзина добавил нам очень много эмоций, но один ключевой момент отметить не могу.

Амир [Мифтахов] — молодец, держал нас в игре, и у нас все пошло.

Самоуверенности после победы не почувствуем, американцев мы не боимся, мы ничего не боимся. Никита Александров игрок сборной России

Я никогда не видел, чтобы канадцы так разваливались и бросили играть. Мы играли агрессивно и не давали им шансов вернуться в игру. Хорошо выиграть у канадцев и тем более с таким счетом, но мы смотрим дальше, — рассуждает Никита Александров.

«Не считаю, что мы что-то нереальное сотворили»

— Отличная игра, все ребята молодцы. Я не считаю, что мы что-то нереальное сотворили. Про свою игру говорить не буду. Пусть эксперты говорят. Ребята все молодцы! Не буду никого выделять. Возможно, смена троек повлияла на результат, — скромничает капитан сборной России Григорий Денисенко.