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09:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Капитан канадцев Хэйтон не снял шлем во время гимна России. От расправы его спасли судьи

Первый скандал на молодёжном чемпионате мира. Наши хоккеисты были готовы разобраться с ним прямо во время гимна.

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Сборная России победила команду Канады с разгромным счётом 6:0 в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею. Таким образом, Россия одержала свою самую крупную победу в матчах с Канадой на молодёжных чемпионатах мира.

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Ранее российская команда ни разу не обыгрывала Канаду с разницей больше, чем в две шайбы. Самой крупной победой в истории противостояния считалась победа в финале МЧМ-2011 (5:3). Во времена сборной СССР, матчи с Канадой дважды завершались со счётом 7:2 в пользу советской команды — в 1989 и 1992 годах. Стоит заметить, что в 1974 году матч завершился со счётом 9:0 в пользу сборной СССР, однако тот турнир считался неофициальным чемпионатом мира. Статус официального турнира соревнование получило в 1977 году.

Удивительно, но во время матча даже при счёте 0:6 канадцы не пытались вывести россиян из себя и спровоцировать какую-то потасовку. Напротив, игроки канадской сборной падали при малейшем контакте на лёд и выпрашивали у судей удаления.

«Они боялись иди в единоборства. Боялись нас, это было видно. Я в нескольких моментах хотел нанести силовой приём, а он просто уезжал меняться. Я ему кричал: “Ты что, боишься? Давай, играй!”. Он просто уезжал. Я не знаю, это были не канадцы. Сели в первых же минутах, вратарь у них дрогнул. Мы наращивали темп, скамейка жила. Старались играть агрессивнее, жёстче. У нас это получилось», — рассказал защитник сборной России Егор Замула.

Показалось, что матч закончится миром, но уже во время исполнения гимна России, как победителей матча, наши ребята засуетились и стали обращать внимание судей на поведение канадских игроков. В трансляции не видно к кому конкретно обращались наши ребята, но ещё до окончания гимна капитан сборной России Григорий Денисенко поехал в сторону канадцев, но его в центре площадки остановили судьи.

Недовольство российских хоккеистов было вызвано тем, что во время исполнения гимна РФ, капитан сборной Канады Барретт Хэйтон не снял шлем. Можно было бы списать это на невнимательность, но, во-первых, Хэйтон не снял шлем даже тогда, когда на это обратили внимание наши хоккеисты. Во-вторых, все хоккеисты с ранних лет прекрасно знают, что во время исполнения национальных гимнов нужно снимать шлем.

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Наши хоккеисты во главе с Денисенко были уже готовы поговорить с Хэйтоном по-мужски, но в дело вмешались судьи, которые спасли канадца от расправы, сразу предупредив, что любая агрессия на послематчевом рукопожатии может привести к штрафным санкциям. В итоге россияне просто не пожали Хэйтону руку.

Похоже, что таким неспортивным поведением канадцы попытались отомстить российским хоккеистам за сокрушительное поражение. Не самый лучший способ, за который их наверняка раскритикуют даже на родине, где обычно ценят и уважают хоккейные традиции.

Роман Тузов

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39:55Джозеф Велено
3-й период
59:43Егор Соколов
59:43Егор Соколов
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16Штрафное время8
4Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКристиан Викман(Финляндия)
Главный судьяМихаэль Черриг(Швейцария)
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