«Россия набросилась на нас, мы просто были не готовы». Канадцы — о разгроме 0:6
Канадские хоккеисты сказали, что не смогли ничего противопоставить напору соперника.
Канадские хоккеисты сказали, что не смогли ничего противопоставить напору соперника.
Молодёжная сборная России во втором матче на чемпионате мира по хоккею-2020 в Чехии одержала крупнейшую победу над Канадой в истории турнира. Итоги игры подвели главный тренер команды Дэйл Хантер, а также игроки Тай Смит и Баррет Хэйтон.
Защитник Тай Смит считает, что Канада не смогла ничего противопоставить России.
— Россия проиграла чехам в первом матче, это была отчаянная команда, а мы не смогли сыграть с таким же накалом, а затем всё покатилось по наклонной.
— Каково было потерять Лафренье?
— Тяжело видеть, когда товарищ по команде, брат получает такую травму. А Лафи — суперзвезда, все это знают, это невероятный игрок. Потерять такого игрока ещё тяжелее.
— В таких поражениях легко винить вратарей, но русские создавали стопроцентные моменты.
— Вратарей винить нельзя, мы как команда не были готовы к игре.
— После такого поражения можно оправиться?
— Всегда тяжело проигрывать, но нам надо извлечь из этого урок. Завтра у нас выходной, сможем перестроиться.
— Первый гол Россия забила из офсайда?
— Я был на льду в это время, ничего не видел. Было очень громко, я не слышал, что говорили наши тренеры.
Капитан сборной Канады Баррет Хэйтон сказал, что поражение от России оставило кислое послевкусие.
— Россия — очень хорошая команда, а мы сегодня были недостаточно хороши. Мы плохо начинали оба матча на этом турнире. Здесь очень хорошие команды, тяжело, когда начинаешь проигрывать.
— Эту игру надо забыть?
— Не думаю, что надо забывать. Это был тревожный звоночек, от этой игры остался привкус кислятины во рту, нам надо извлечь урок.
— Вы недооценили Россию?
— Нет, мы знали, что это великолепная команда. Они вышли и потрясающе сыграли. Дело не в недооценке, мы просто не были хорошо готовы и плохо сыграли.
— У России всё получалось, а у вас — нет, от этого будет легче забыть игру?
— Да нет.
За Россию сыграла пара отскоков, но вы сами видели, как они играли. Набросились на нас, дело было не просто в паре удачных отскоков.
— Вы испугались Россию?
— Они здорово начали матч, а мы «спали» в зоне обороны, они этим воспользовались.
— Знаете, что это самое крупное поражение Канады от России в истории МЧМ?
— Я этого не знал.
Главный тренер сборной Канады Дэйл Хантер считает, что его команда сама загнала себя в яму.
— Что сегодня было не так со сборной Канады?
— Россия быстро забила, прижала нас в своей зоне. Так бывает, мы допустили несколько ошибок в обороне, а у них есть отличные нападающие, это стоило нам матча. Мы загнали себя в яму, инициатива была у России.
— Вы были готовы к игре?
— Мы допускали потерли и поплатились за это. Но мы очень хорошо знаем Россию по Суперсерии. У нас много информации по этой команде, всё свелось к игре. Мы сыграли не так, как должны были.
— Ожидали, что Россия будет играть так — она вас перебила, переиграла.
— Они провели хороший матч. До этого у них было поражение от чехов, им нужна была большая победа, и они её одержали.
— Насколько тяжёлая травма у Лафренье?
— Мы ещё не знаем, насколько серьёзная у него травма, его обследуют врачи.
— Знаете, что это самое крупное поражение Канады от России на МЧМ?
— Так бывает. Поражение есть поражение, и неважно, проигрываешь ты 0:6 или 0:1.
Елена Кузнецова
|Валерий Брагин
|Дэйл Хантер
|Амир Мифтахов
|Нико Доус(Джоэл Хофер)
|01:44
|Александр Хованов
|10:14
|Павел Дорофеев(Никита Александров, Даниил Журавлев)
|11:21
|Джозеф Велено
|13:43
|Никита Ртищев(Даниил Пыленков, Илья Круглов)
|14:28
|Нико Доус
|15:39
|Джейкоб Бернард-Доккер
|19:50
|Дмитрий Воронков
|22:18
|Никита Александров(Дмитрий Воронков)
|29:35
|Василий Подколзин
|33:09
|Егор Соколов(Егор Замула, Григорий Денисенко)
|36:24
|Григорий Денисенко(Александр Хованов)
|39:55
|Джозеф Велено
|59:43
|Егор Соколов
|59:43
|Егор Соколов
|16
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Кристиан Викман(Финляндия)
|Главный судья
|Михаэль Черриг(Швейцария)