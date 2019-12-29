«Россия набросилась на нас, мы просто были не готовы». Канадцы — о разгроме 0:6

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Молодёжная сборная России во втором матче на чемпионате мира по хоккею-2020 в Чехии одержала крупнейшую победу над Канадой в истории турнира. Итоги игры подвели главный тренер команды Дэйл Хантер, а также игроки Тай Смит и Баррет Хэйтон.

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«Россия была отчаянной командой, Канада не смогла сыграть с таким же накалом»

Защитник Тай Смит считает, что Канада не смогла ничего противопоставить России.

— Россия проиграла чехам в первом матче, это была отчаянная команда, а мы не смогли сыграть с таким же накалом, а затем всё покатилось по наклонной.

— Каково было потерять Лафренье?

— Тяжело видеть, когда товарищ по команде, брат получает такую травму. А Лафи — суперзвезда, все это знают, это невероятный игрок. Потерять такого игрока ещё тяжелее.

— В таких поражениях легко винить вратарей, но русские создавали стопроцентные моменты.

— Вратарей винить нельзя, мы как команда не были готовы к игре.

— После такого поражения можно оправиться?

— Всегда тяжело проигрывать, но нам надо извлечь из этого урок. Завтра у нас выходной, сможем перестроиться.

— Первый гол Россия забила из офсайда?

— Я был на льду в это время, ничего не видел. Было очень громко, я не слышал, что говорили наши тренеры.

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«Россия набросилась на нас, мы просто были не готовы»

Капитан сборной Канады Баррет Хэйтон сказал, что поражение от России оставило кислое послевкусие.

— Россия — очень хорошая команда, а мы сегодня были недостаточно хороши. Мы плохо начинали оба матча на этом турнире. Здесь очень хорошие команды, тяжело, когда начинаешь проигрывать.

— Эту игру надо забыть?

— Не думаю, что надо забывать. Это был тревожный звоночек, от этой игры остался привкус кислятины во рту, нам надо извлечь урок.

— Вы недооценили Россию?

— Нет, мы знали, что это великолепная команда. Они вышли и потрясающе сыграли. Дело не в недооценке, мы просто не были хорошо готовы и плохо сыграли.

— У России всё получалось, а у вас — нет, от этого будет легче забыть игру?

— Да нет.

За Россию сыграла пара отскоков, но вы сами видели, как они играли. Набросились на нас, дело было не просто в паре удачных отскоков. Баррет Хэйтон Капитан сборной Канады

— Вы испугались Россию?

— Они здорово начали матч, а мы «спали» в зоне обороны, они этим воспользовались.

— Знаете, что это самое крупное поражение Канады от России в истории МЧМ?

— Я этого не знал.

«Канада загнала себя в яму, Россия быстро забила и прижала нас в зоне»

Главный тренер сборной Канады Дэйл Хантер считает, что его команда сама загнала себя в яму.

— Что сегодня было не так со сборной Канады?

— Россия быстро забила, прижала нас в своей зоне. Так бывает, мы допустили несколько ошибок в обороне, а у них есть отличные нападающие, это стоило нам матча. Мы загнали себя в яму, инициатива была у России.

— Вы были готовы к игре?

— Мы допускали потерли и поплатились за это. Но мы очень хорошо знаем Россию по Суперсерии. У нас много информации по этой команде, всё свелось к игре. Мы сыграли не так, как должны были. Дэйл Хантер Главный тренер сборной Канады

— Ожидали, что Россия будет играть так — она вас перебила, переиграла.

— Они провели хороший матч. До этого у них было поражение от чехов, им нужна была большая победа, и они её одержали.

— Насколько тяжёлая травма у Лафренье?

— Мы ещё не знаем, насколько серьёзная у него травма, его обследуют врачи.

— Знаете, что это самое крупное поражение Канады от России на МЧМ?

— Так бывает. Поражение есть поражение, и неважно, проигрываешь ты 0:6 или 0:1.