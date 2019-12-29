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09:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Канадского хоккеиста раскритиковали за неуважение гимна России

Капитан сборной Канады Барретт Хэйтон отказался снимать шлем во время исполнения гимна России после матча группового этапа чемпионата мира по хоккею для игроков не старше 20 лет. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте TSN.

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Бывший нападающий клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» и «Лос-Анджелес Кингз» Девин Сетогучи раскритиковал Хэйтона за проявление неуважения к российскому гимну. «Хэйтон, капитан молодежной сборной Канады, совершил самый постыдный поступок, что я видел в хоккее. Сейчас команде нужно сделать заявление с извинениями или вывести его из состава», — написал Сетогучи в своем Twitter-аккаунте.

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После матча игроки сборной России проигнорировали Хэйтона во время традиционной церемонии рукопожатий. Пользователи сети поддержали российских спортсменов. Некоторые из них обвинили канадского хоккеиста в неспортивном поведении и высказались за лишение его звания капитана.

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28 декабря национальная команда России разгромила Канаду со счетом 6:0. Нынешняя победа стала рекордной для российской сборной. Никогда прежде в истории молодежных чемпионатов мира россияне не обыгрывали Канаду с таким крупным счетом.

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59:43Егор Соколов
Статистика
16Штрафное время8
4Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКристиан Викман(Финляндия)
Главный судьяМихаэль Черриг(Швейцария)
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