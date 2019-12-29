Канадского хоккеиста раскритиковали за неуважение гимна России

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Бывший нападающий клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» и «Лос-Анджелес Кингз» Девин Сетогучи раскритиковал Хэйтона за проявление неуважения к российскому гимну. «Хэйтон, капитан молодежной сборной Канады, совершил самый постыдный поступок, что я видел в хоккее. Сейчас команде нужно сделать заявление с извинениями или вывести его из состава», — написал Сетогучи в своем Twitter-аккаунте.

После матча игроки сборной России проигнорировали Хэйтона во время традиционной церемонии рукопожатий. Пользователи сети поддержали российских спортсменов. Некоторые из них обвинили канадского хоккеиста в неспортивном поведении и высказались за лишение его звания капитана.

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