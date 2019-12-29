Капитан сборной Канады извинился за инцидент с российским гимном

Источник: РИА "Новости"

«Как лидер этой команды я пытался проанализировать прошедший матч и понять, что нам нужно изменить в своей игре. Поэтому во время гимна я был потерян», — сказал Хэйтон.

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Он добавил, что российские спортсмены провели великолепную игру, и его «ошибка не должна умалять их заслуг».

Извинения также принесла Федерация хоккея Канады.

Ранее сообщалось, что после матча игроки сборной России проигнорировали Хэйтона во время традиционной церемонии рукопожатий. Пользователи сети поддержали российских спортсменов. Некоторые из них обвинили канадского хоккеиста в неспортивном поведении и высказались за лишение его звания капитана.

28 декабря национальная команда России разгромила Канаду со счетом 6:0. Нынешняя победа стала рекордной для российской сборной.