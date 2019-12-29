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11:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Руку жать западло»: Губерниев раскритиковал поступок капитана Канады

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев резко отреагировал на поступок капитана молодежной сборной Канады по хоккею Барретта Хейтона, который забыл снять шлем во время исполнения российского гимна.

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Губерниев поддержал капитана российской сборной Григория Денисенко, который отказался жать руку форварду сборной Канады.

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«Хоккей! Молодежный Чемпионат Мира, Россия — Канада 6:0! И реакция нашего капитана Григория Денисенко и парней на действия капитана канадцев, который не снял шлем во время исполнения Гимна России! Руку таким пожимать западло! Вперед, ребята! Гордость!», — написал комментатор на своей странице в Instagram.

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Встреча сборных двух стран состоялась в субботу и завершилась со счетом 6:0 в пользу России.

Во время исполнения национального гимна России Хейтон не снял шлем. Это заметил капитан российской сборной Григорий Денисенко, который сделал замечание своему сопернику и судье матча. Кроме того, после исполнения гимна во время рукопожатия с канадской командой ни один из российских хоккеистов не стал жать руку капитану канадцев.

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6:0
3:0, 3:0, 0:0
Канада U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, Группа B28.12.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Ostravar Arena, 8693 зрителя
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14:28Нико Доус
15:39Джейкоб Бернард-Доккер
19:50Дмитрий Воронков
2-й период
22:18Никита Александров(Дмитрий Воронков)
29:35Василий Подколзин
33:09Егор Соколов(Егор Замула, Григорий Денисенко)
36:24Григорий Денисенко(Александр Хованов)
39:55Джозеф Велено
3-й период
59:43Егор Соколов
59:43Егор Соколов
Статистика
16Штрафное время8
4Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКристиан Викман(Финляндия)
Главный судьяМихаэль Черриг(Швейцария)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
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  • Удаление на 20 минут
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