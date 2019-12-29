«Руку жать западло»: Губерниев раскритиковал поступок капитана Канады

«Хоккей! Молодежный Чемпионат Мира, Россия — Канада 6:0! И реакция нашего капитана Григория Денисенко и парней на действия капитана канадцев, который не снял шлем во время исполнения Гимна России! Руку таким пожимать западло! Вперед, ребята! Гордость!», — написал комментатор на своей странице в Instagram.

Во время исполнения национального гимна России Хейтон не снял шлем. Это заметил капитан российской сборной Григорий Денисенко, который сделал замечание своему сопернику и судье матча. Кроме того, после исполнения гимна во время рукопожатия с канадской командой ни один из российских хоккеистов не стал жать руку капитану канадцев.