«Руку жать западло»: Губерниев раскритиковал поступок капитана Канады

Губерниев поддержал капитана российской сборной Григория Денисенко, который отказался жать руку форварду сборной Канады.
«Хоккей! Молодежный Чемпионат Мира, Россия — Канада 6:0! И реакция нашего капитана Григория Денисенко и парней на действия капитана канадцев, который не снял шлем во время исполнения Гимна России! Руку таким пожимать западло! Вперед, ребята! Гордость!», — написал комментатор на своей странице в Instagram.
Встреча сборных двух стран состоялась в субботу и завершилась со счетом 6:0 в пользу России.
Во время исполнения национального гимна России Хейтон не снял шлем. Это заметил капитан российской сборной Григорий Денисенко, который сделал замечание своему сопернику и судье матча. Кроме того, после исполнения гимна во время рукопожатия с канадской командой ни один из российских хоккеистов не стал жать руку капитану канадцев.