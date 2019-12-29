Сборная России обновила серию рекордов в матче с Канадой на МЧМ-2020

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Ранее российская сборная проиграла команде Чехии (3:4), а канадцы обыграли сборную США (6:4).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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В этом матче сборная России обновила целую серию рекордов в истории противостояния. Российская команда впервые за 30 лет выиграла первый период со счётом 3:0, а в итоге впервые в истории переиграла сборную Канады с разницей больше чем «+2».

Кроме того, российская команда одержала первую сухую победу в истории противостояния со сборной Канады, которая впервые в ХХI веке не забросила ни одной шайбы за матч. Последний раз такое случилось 27 декабря 1999 года, когда канадцы уступили в матче со сборной Словакии.