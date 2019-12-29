Сборная России обновила серию рекордов в матче с Канадой на МЧМ-2020
Вчера, 28 декабря, сборная России обыграла команду Канады с разгромным счётом — 6:0 в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею.
Вчера, 28 декабря, сборная России обыграла команду Канады с разгромным счётом — 6:0 в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею.
Ранее российская сборная проиграла команде Чехии (3:4), а канадцы обыграли сборную США (6:4).
В этом матче сборная России обновила целую серию рекордов в истории противостояния. Российская команда впервые за 30 лет выиграла первый период со счётом 3:0, а в итоге впервые в истории переиграла сборную Канады с разницей больше чем «+2».
Кроме того, российская команда одержала первую сухую победу в истории противостояния со сборной Канады, которая впервые в ХХI веке не забросила ни одной шайбы за матч. Последний раз такое случилось 27 декабря 1999 года, когда канадцы уступили в матче со сборной Словакии.
Сборная России побила официальный рекорд СССР по самой крупной победе в истории противостояния, а для команды Канады это поражение и вовсе стало худшим за всю историю выступлений на чемпионатах мира.
|Валерий Брагин
|Дэйл Хантер
|Амир Мифтахов
|Нико Доус(Джоэл Хофер)
|01:44
|Александр Хованов
|10:14
|Павел Дорофеев(Никита Александров, Даниил Журавлев)
|11:21
|Джозеф Велено
|13:43
|Никита Ртищев(Даниил Пыленков, Илья Круглов)
|14:28
|Нико Доус
|15:39
|Джейкоб Бернард-Доккер
|19:50
|Дмитрий Воронков
|22:18
|Никита Александров(Дмитрий Воронков)
|29:35
|Василий Подколзин
|33:09
|Егор Соколов(Егор Замула, Григорий Денисенко)
|36:24
|Григорий Денисенко(Александр Хованов)
|39:55
|Джозеф Велено
|59:43
|Егор Соколов
|59:43
|Егор Соколов
|16
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Кристиан Викман(Финляндия)
|Главный судья
|Михаэль Черриг(Швейцария)