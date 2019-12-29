Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Барыс
Автомобилист
21
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
ХК Динамо
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:00
Казахстан U20
Финляндия U20
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Спартак
Хоккей. КХЛ
17:30
Северсталь
СКА
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Амур
02
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:00
США U20
Россия U20
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Филадельфия Флайерз
61
Хоккей. НХЛ
23:00
Сент-Луис Блюз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Лос-Анджелес Кингз
32
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Аризона Койотс
41
Хоккей. НХЛ
30.12
Оттава Сенаторз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
30.12
Коламбус Блю Джэкетс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
30.12
Миннесота Уайлд
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
Б
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Монреаль Канадиенс
54
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Детройт Ред Уингз
54
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Нэшвилл Предаторз
64
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Вашингтон Кэпиталз
64
Все события
Фоторепортажи
20Как Загитова заряжала зрителей перед матчем СКА — ЦСКА. Но петербуржцев это не спасло
7Российская молодежка разгромила Канаду на ЧМ
13:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная России обновила серию рекордов в матче с Канадой на МЧМ-2020

Вчера, 28 декабря, сборная России обыграла команду Канады с разгромным счётом — 6:0 в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею.

Наверх
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Ранее российская сборная проиграла команде Чехии (3:4), а канадцы обыграли сборную США (6:4).

Во время загрузки произошла ошибка.
Главные события 2019 года
Все самое важное из мира спорта в уходящем году

В этом матче сборная России обновила целую серию рекордов в истории противостояния. Российская команда впервые за 30 лет выиграла первый период со счётом 3:0, а в итоге впервые в истории переиграла сборную Канады с разницей больше чем «+2».

Кроме того, российская команда одержала первую сухую победу в истории противостояния со сборной Канады, которая впервые в ХХI веке не забросила ни одной шайбы за матч. Последний раз такое случилось 27 декабря 1999 года, когда канадцы уступили в матче со сборной Словакии.

Сборная России побила официальный рекорд СССР по самой крупной победе в истории противостояния, а для команды Канады это поражение и вовсе стало худшим за всю историю выступлений на чемпионатах мира.

Читайте также
Россия U20
6:0
3:0, 3:0, 0:0
Канада U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, Группа B28.12.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Ostravar Arena, 8693 зрителя
Главные тренеры
Валерий БрагинДэйл Хантер
Вратари
Амир МифтаховНико Доус(Джоэл Хофер)
1-й период
01:44Александр Хованов
10:14Павел Дорофеев(Никита Александров, Даниил Журавлев)
11:21Джозеф Велено
13:43Никита Ртищев(Даниил Пыленков, Илья Круглов)
14:28Нико Доус
15:39Джейкоб Бернард-Доккер
19:50Дмитрий Воронков
2-й период
22:18Никита Александров(Дмитрий Воронков)
29:35Василий Подколзин
33:09Егор Соколов(Егор Замула, Григорий Денисенко)
36:24Григорий Денисенко(Александр Хованов)
39:55Джозеф Велено
3-й период
59:43Егор Соколов
59:43Егор Соколов
Статистика
16Штрафное время8
4Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКристиан Викман(Финляндия)
Главный судьяМихаэль Черриг(Швейцария)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Россия U20
НовостиМатчиСоставСтатистика
Канада U20
НовостиМатчиСоставСтатистика
Молодежный ЧМ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Новая жена Алдонина восхититила пользователей соцсетей!
Россия — Канада — 6:0. Чистый восторг. Ждем продолжения
Как в старые добрые. Федор Емельяненко нокаутировал легенду
Канадец не снял шлем при гимне РФ. От расправы его спасли судьи
Овечкин вошел в тройку лучших игроков НХЛ по голам в большинстве
Шоу и поклонники: что делала Загитова вместо чемпионата России
Елисеев и Юрлова-Перхт провалили «Рождественскую гонку»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь