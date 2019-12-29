«Матч с США может решить исход борьбы за первое место в группе». Россия готовится к новой битве

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Молодёжной сборной России после оглушительной победы над Канадой на МЧМ-2020 отдыхать некогда — уже сегодня, 29 декабря, нашей команде предстоит встреча с ещё одним принципиальным соперником — сборной США. После завершения второго тура в группе В сложилась интересная ситуация — у всех команд по одной победе и одному поражению и равное количество очков.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Россияне отказалась от утренней раскатки — команда приехала на арену, но на лёд вышли только четверо игроков — вратари Ярослав Аскаров и Даниил Исаев, защитник Антон Малышев и нападающий Максим Грошев. Помощник главного тренера команды Игорь Ларионов поделился ожиданиями от матча с американцами.

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«Самое плохое — когда бьёшь лежачего. В хоккее ценится братство»

— Какое настроение? Не пугает та лёгкость, с которой разгромили Канаду?

— Абсолютно нет. Мы живём сегодняшним днём. Вчера был хороший матч, но он остался в истории. Чем быстрее мы его забудем, тем лучше будет для ребят, мы это до них донесли. В этом плане выходим на игру сегодня с таким же настроением, но потенциал сборной России ещё полностью не использован. Провели игру с Канадой на хорошем уровне, но это не предел.



— Что нужно усилить по сравнению со вчерашним матчем?

— Хочется довести до совершенствования движение шайбы, быстрый пас. Надеюсь, что всё то, что мы создаём в большинстве, реализуется. Потому что по всем ходам видно, что они получают удовольствие, осталось только, чтобы шайба зашла в ворота. В матче с чехами было два броска — два гола, а розыгрыша-то не было. В этом плане продолжаем играть на партнёра, при правильной игре будет результат.



— Прокомментируйте вчерашний инцидент с капитаном Канады Барретом Хэйтоном?

— Это молодёжь. Это бывает, понятно, что не совсем приятно, но канадцы сами это признали. Мы только можем принять их извинения. Должны соблюдаться нормы приличия, и это касается не только канадцев, но и нас. Хоккей — это игра, в которой ценится уважение к сопернику. Эту ошибку Хэйтона можно объяснить молодостью, огорчением, расстройством и так далее.

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— Говорили с ребятами на тему того, что можно и нельзя говорить в микст-зоне?

— Да, ещё после контрольного матча со словаками был разговор. Самое плохое, когда ты бьёшь лежачего. В хоккее ценится братство, ты можешь оказаться сегодня там, где оказались твои соперники вчера. Это было донесено.

Но я могу сказать и в адрес медиа: не надо разжигать! Вчера была хорошая победа, но в целом вы должны понимать, что мальчишки пока ещё не совсем готовы донести свои мысли корректно. У нас свобода слова, но нужно придерживаться этикета.

— Насколько травма Лафренье сказалась на ходе матча? Как оцените этот эпизод?

— Безусловно, когда команда теряет ведущего игрока, это сказывается. Мы были готовы, у нас был план на игру, мы знали сильные стороны. Жалко парня, потому что это член нашей большой хоккейной семьи.



— Перед игрой Соколов и Дорофеев поменялись звеньями, оба сумели отличиться. Получается, перемены работают на сто процентов?

— Здесь эти вещи, которые случились, были в обсуждении гораздо раньше. Мы с Валерием Николаевичем Брагиным это обсуждали. Решили придержать немного эти коррективы, дать одну-две игры, чтобы посмотреть. Посчитали, что нужно внести баланс в эти звенья. Дай Бог, чтобы это работало и дальше.



— Ещё одно изменение — Мифтахов, лучший игрок матча. При счёте 1:0 в пользу сборной России он не дал канадцам головы поднять.

— Я бы назвал коллективным игроком матча всю команду. Те 22 человека были на уровне, не было никого, кто бы ни внёс лепту в победу. Мифтахов отыграл здорово.

Хоккей Молодежный ЧМ 2019-2020 Группа B, 29.12.2019, 21:00 США U20 - Россия U20 -

«Матч с США — ключевой, он может решить исход первого места в группе»

— Не так часто бывает, что вратарь играет два матча подряд. Готов ли Мифтахов к Америке? Он сыграет сегодня?

— Пока не знаю, мы ещё не объявляли. Если он играет — это здорово. Не припомню, чтобы у нас раньше были матчи с Канадой и США друг за другом. И если он играет сегодня, то по логике это правильно. Человек проявил себя, и убрать его будет не совсем понятно. Это то же самое, как убрать Круглова из состава, который вчера получил шанс и классно отыграл. Победный состав обычно не меняют, надеюсь, что это снова сработает сегодня вечером.

— Что вы скажете о сборной Америки?

— У США очень хорошая команда. Я довольно хорошо их знаю, видел их много раз. Их центр национальной системы подготовки находится под Детройтом, мне было приятно наблюдать за ростом этих игроков с первого дня. Мобильная команда, которая хорошо двигает шайбу, активно играет в атаке и в обороне. Будет тяжелейший матч, который может решить исход первого места в группе. Мы уважаем немцев, но сегодняшняя игра — ключевая.



— Чем американцы радикально сильнее канадцев?

— Не скажу, что кто-то слабее или сильнее.

Это чемпионат мира, ребята 18−19 лет ещё не совсем психологически устойчивы, поэтому игра на игру не приходится.

Для обеих команд это будет принципиальный матч, мы уважаем каждого соперника и на любой матч настраиваемся так, чтобы провести лучшую игру на турнире.