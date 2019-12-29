Сборная Казахстана забила, но проиграла действующим чемпионам мира во главе с экс-тренером «Барыса»

Игра группы А прошла сегодня, 29 ноября, в чешском Тршинце и завершилась со счетом 1:7.

Сопротивление в этом матче было только в первом периоде. Сначала команды обменялись шайбами в большинстве: у финнов на шестой минуте забил Патрик Пуйстола, а у казахстанцев на 11-й отличился Андрей Буяльский. Однако в дальнейшем действующие чемпионы мира довели дело до разгрома.

На 15-й минуте Кристиан Танус вновь вывел Финляндию вперед, на 21-й Матиас Маккели в большинстве сделал счет 3:1, на 33-й Аату Ряти провел четвертую шайбу, на 48-й Пуйстола оформил дубль, на 54-й забил Мико Кокконен, а окончательный счет на 58-й установил Ким Ноусиайнен.

Отметим, что сборную Финляндии с 2019 года возглавляет Раймо Хелминен, который в сезоне 2013/14 ассистировал соотечественнику Ари-Пекке Селину в «Барысе» и сборной Казахстана, а в сезоне 2015/16 — Ерлану Сагымбаеву в столичном клубе.

Ранее сборная Казахстана на МЧМ-2020 проиграла Словакии (1:3) и Швейцарии (3:5). Третье подряд поражение лишило команду Сергея Старыгина шансов на плей-офф: вне зависимости от исходов остальных матчей группы казахстанцы не смогут уйти с последней строчки и сыграют в двух утешительных матчах за выживание в элите.