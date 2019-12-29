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19:46 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана забила, но проиграла действующим чемпионам мира во главе с экс-тренером «Барыса»

Молодежная сборная Казахстана (до 20 лет) потерпела разгромное поражение от сверстников из Финляндии на чемпионате мира по хоккею в элитном дивизионе, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра группы А прошла сегодня, 29 ноября, в чешском Тршинце и завершилась со счетом 1:7.

Сопротивление в этом матче было только в первом периоде. Сначала команды обменялись шайбами в большинстве: у финнов на шестой минуте забил Патрик Пуйстола, а у казахстанцев на 11-й отличился Андрей Буяльский. Однако в дальнейшем действующие чемпионы мира довели дело до разгрома.

На 15-й минуте Кристиан Танус вновь вывел Финляндию вперед, на 21-й Матиас Маккели в большинстве сделал счет 3:1, на 33-й Аату Ряти провел четвертую шайбу, на 48-й Пуйстола оформил дубль, на 54-й забил Мико Кокконен, а окончательный счет на 58-й установил Ким Ноусиайнен.

Отметим, что сборную Финляндии с 2019 года возглавляет Раймо Хелминен, который в сезоне 2013/14 ассистировал соотечественнику Ари-Пекке Селину в «Барысе» и сборной Казахстана, а в сезоне 2015/16 — Ерлану Сагымбаеву в столичном клубе.

Ранее сборная Казахстана на МЧМ-2020 проиграла Словакии (1:3) и Швейцарии (3:5). Третье подряд поражение лишило команду Сергея Старыгина шансов на плей-офф: вне зависимости от исходов остальных матчей группы казахстанцы не смогут уйти с последней строчки и сыграют в двух утешительных матчах за выживание в элите.

Завершит групповой этап сборная Казахстана игрой со Швецией, которая пройдет завтра, 30 декабря, и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.

Казахстан U20
1:7
1:2, 0:2, 0:3
Финляндия U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, Группа A29.12.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Werk Arena
Главные тренеры
Сергей СтарыгинРаймо Хельминен
Вратари
Роман КалмыковКари Пииройнен
1-й период
01:30Сантери Хатакка
05:39Владислав Сайко
06:01Патрик Пуйстола(Кристиан Танус, Вилле Хейнола)
08:16Сампо Ранта
10:13Андрей Буяльский(Руслан Демин, Юсуп Асуханов)
14:31Кристиан Танус(Патрик Пуйстола, Йоонас Оден)
15:28Сампо Ранта
19:14Артем Королев
2-й период
20:54Матиас Маччелли(Ласси Томсон)
21:43Артем Королев
22:05Вилле Хейнола
23:47Командный штраф
32:37Аату Рятю(Аку Рятю, Вилле Хейнола)
32:47Тамирлан Гайтамиров
34:07Ким Ноусиайнен
34:56Микко Кокконен
39:42Мади Диханбек
3-й период
44:03Пеетро Сеппяля
47:06Патрик Пуйстола(Йоонас Оден)
49:01Аку Рятю
53:49Микко Кокконен(Тони Утунен)
57:58Ким Ноусиайнен(Матиас Маччелли, Ленни Киллинен)
Статистика
10Штрафное время18
9Игра в большинстве5
1Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВладимир Пешина(Чехия)
Главный судьяФрейзер Лоуренс(Канада)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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Казахстан U20
НовостиМатчиСоставСтатистика
Молодежный ЧМ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Сборная Казахстана забила, но проиграла действующим чемпионам мира во главе с экс-тренером "Барыса"
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