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12Сборная России стартовала на молодежном ЧМ с поражения
23:45 (мск), источник: ТАСС

Сборная России уступила команде США на молодежном чемпионате мира по хоккею

ОСТРАВА /Чехия/, 29 декабря. /ТАСС/. Российские хоккеисты проиграли американцам со счетом 1:3 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет. Матч прошел на арене в чешской Остраве в присутствии 8693 зрителей.

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Источник: Федерация хоккея России

В составе сборной России шайбу забросил Александр Романов (44-я минута). У американцев дубль сделал уроженец Ташкента Артур Калиев (37, 42), еще одну шайбу забросил Николас Робертсон (37). Первую и вторую шайбы американцы забросили с разницей в 6 секунд.

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Форвард американцев Тревор Зеграс сделал две результативные передачи, на его счету 7 (0+7) очков на турнире, он делит первое место в списке бомбардиров с финном Патриком Пуйстолой (4+3). В конце первого периода защитник сборной России Даниил Мисюль получил малый и дисциплинарный штрафы (2+10) за опасный удар в голову сопернику.

В воротах сборной России с первых минут появился Амир Мифтахов, его сухая серия, растянувшаяся на три матча турнира, составила 115 минут 48 секунд. Во втором матче против команды Канады (6:0) он не пропустил ни одной шайбы, а в первом матче турнира против сборной Чехии (3:4) вышел на лед вместо Ярослава Аскарова после второго периода и сумел сохранить ворота в неприкосновенности. После третьей пропущенной шайбы в матче с американцами Мифтахова заменил Аскаров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная России не может обыграть команду США в рамках молодежного чемпионата мира пять матчей подряд, в последний раз россияне оказались сильнее американцев в полуфинале турнира 2016 года (2:1), тогда команда Валерия Брагина в финале уступила финнам в овертайме (3:4). Команды провели 21-й матч в рамках молодежных чемпионатов мира, на счету российских хоккеистов 11 побед, американцы выиграли десять матчей.

США U20
3:1
0:0, 2:0, 1:1
Россия U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, Группа B29.12.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Ostravar Arena
Главные тренеры
Скотт СанделинВалерий Брагин
Вратари
Спенсер НайтАмир Мифтахов(Ярослав Аскаров)
1-й период
01:46Александр Хованов
06:44Артур Калиев
06:44Артур Калиев
19:17Даниил Мисюль
19:17Даниил Мисюль
2-й период
20:47Ник Робертсон
25:06Оливер Вальстрем
25:06Дмитрий Воронков
28:38Егор Соколов
33:10Спенсер Стэстни
35:28Илья Круглов
36:41Артур Калиев(Тревор Зеграс, Коул Кауфилд)
36:47Ник Робертсон(Оливер Вальстрем)
38:19Дмитрий Воронков
3-й период
41:20Артур Калиев(Тревор Зеграс, Джек Друри)
43:04Александр Романов(Даниил Журавлев, Никита Александров)
50:40Егор Соколов
53:26Спенсер Стэстни
59:02Паркер Форд
59:02Кертис Холл
59:02Дмитрий Воронков
Статистика
16Штрафное время26
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАндреас Харнебринг(Швеция)
Главный судьяМайк Кэмпбелл(Канада)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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