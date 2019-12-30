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00:02 (мск), источник: Sport24

Американский узбек похоронил Россию на МЧМ. Дубль Калиева спустил команду Брагина на землю

За разгромом Канады продолжения не последовало.

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Источник: iihf.com

«Будет ли Мифтахов играть против США? Пока неизвестно. Но если будет, то это здорово, потому что это, по логике, правильно. Ты не можешь убрать человека, который хорошо воспользовался своим шансом, это будет не совсем понятно».

За несколько часов до матча Россия — США на молодежном чемпионате мира Игорь Ларионов не стал конкретно отвечать на главный вопрос — кто в этой игре займет место основного вратаря. Главный, потому что других вопросов после разгрома Канады к мини-версии «Красной Машины» не было — она провела идеальные 60 минут и в каких-то серьезных изменениях перед второй принципиальной зарубой за два дня не нуждалась. В итоге, тренерский штаб решил ничего не придумывать и с постом номер один — его снова доверили киперу «Ак Барса» Амира Мифтахова, который за четыре периода не первенстве планеты не пропустил ни гола.

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Сборная США до встречи с нашими провела две очень неровных игры. Крутой первый период и мощный камбэк в игре с канадцами они соединили с провальной второй двадцатиминуткой и итоговым поражением, а спустя сутки едва не провалились в матче с немцами — горели 1:3, снова вынуждены были устраивать погоню, но в итоге взяли 3 очка. Такая нестабильность не очень устроила главного тренера Скотта Санделина, перед битвой с Россией он решился на перестановки в составе — объединил в одной атакующей тройке двух форвардов из университета Висконсина Коула Коуфилда и Алекса Тюркотта, а Тревора Зиграса и этнического узбека Артура Калиева перевел во второе звено к Джеку Друри.

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Американцы начали бодрее, быстро заработали большинство, но моменты, к которым можно было добавить прилагательное опасные, стали возникать уже после того, как российская сборная не позволила сопернику разыграть лишнего. Сначала Егор Замула смело взял игру на себя в чужой зоне и выкатил шайбу на Егора Соколова — позиция была убойной, но форвард по шайбе не попал. А затем Калиев подарил нашим сразу четыре минуты численного преимущества — почти все это время команда Брагина просидела в зоне «звездно-полосатых», несколько раз была близка к голу и только по счастливой для соперника случайности его не забила. Самый крутой шанс упустил нападающий системы СКА Иван Морозов, который не попал по абсолютно пустому углу после гениальнейшего паса одноклубника Василия Подколзина.

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В полных составах игра выглядела равной, казалось, что после вчерашней крупной победы над канадцами россиянам не хватает эмоций. Добавить их решили судьи, которые сначала пропустили подлый удар с локтя в лицо в исполнении Оливера Вальстрема.

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А затем выписали «2+10» Даниилу Мисюлю вот за этот фол в средней зоне на Шэйне Пинто. Оба решение выглядели, как минимум, неоднозначно.

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Во второй двадцатиминутке русские хоккеисты активно помогали американцам улучшать статистику бригад меньшинства — в двух стартовых играх на МЧМ этот компонент у команды Санделина проседал. Наши не реализовали еще две с половиной попытки, сами же при этом тоже постоянно удалялись. Понятно, что арбитры на молодежном первенстве планеты стараются свистеть абсолютно все, но отдельные фолы россиян выглядели слишком необязательными. Вот, например, нарушение в исполнении Егора Соколова — что это, если не потеря концентрации и отсутствие дисциплины?

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Сборная США тоже долго прощала соперника, но ближе ко второму перерыву сдалась и все-таки сумела разыграть лишнего. Сделал это человек, к которому перед матчем в России было приковано особое внимание — Артур Калиев дождался классной передачи в правом круге и «с колена» вколотил шайбу в сетку.

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Но это было только полбеды. Сразу после вбрасывания в центральном круге американцы организовали быстрый выпад и Ник Роберстон не самым удачным замыканием дальней штанги все-таки удвоил их преимущество. 0:0 превратились в 2:0 за 6 секунд — это был даже не ледяной душ, а какой-то нырок в прорубь.

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В самом начале третьего периода проблемы команды Брагина приняли катастрофический масштаб. Калиева в одиночку вкатился в нашу зону, бросил, а Мифтахов не удержал шайбу, сразу после этого отправившись на скамейку запасных.

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Надежда вернулась через полторы минуты, когда Спенсера Найта наконец-то распечатал Александр Романов. 2 шайбы отставания при 17 минутах до конца основного времени — для молодежного хоккея ситуация очень далекая от безнадежной.

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Но чуда не случилось. Слишком много эмоций было отдано в матче с Канадой, слишком жестким по отношению к нашим оказалось расписание уикенда — два суперпринципиальных противостояния за два дня. Россия проигрывает США и оставляет решение вопроса о своем пребывании в плей-офф на последний матч группового этапа. Во вторник наших ждет команда-открытие МЧМ — сборная Германии.

Если русские хоккеисты не позволят немцам организовать еще одну сенсацию, то поражение от американцев должно пойти им на пользу — оно должно помочь команде Брагина спуститься с небес на землю после уничтожения «Кленовых листьев». Возможно, все мы еще скажем Артуру Калиеву «спасибо».

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29 декабря© Ньюстюб
США U20
3:1
0:0, 2:0, 1:1
Россия U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, Группа B29.12.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Ostravar Arena
Главные тренеры
Скотт СанделинВалерий Брагин
Вратари
Спенсер НайтАмир Мифтахов(Ярослав Аскаров)
1-й период
01:46Александр Хованов
06:44Артур Калиев
06:44Артур Калиев
19:17Даниил Мисюль
19:17Даниил Мисюль
2-й период
20:47Ник Робертсон
25:06Оливер Вальстрем
25:06Дмитрий Воронков
28:38Егор Соколов
33:10Спенсер Стэстни
35:28Илья Круглов
36:41Артур Калиев(Тревор Зеграс, Коул Кауфилд)
36:47Ник Робертсон(Оливер Вальстрем)
38:19Дмитрий Воронков
3-й период
41:20Артур Калиев(Тревор Зеграс, Джек Друри)
43:04Александр Романов(Даниил Журавлев, Никита Александров)
50:40Егор Соколов
53:26Спенсер Стэстни
59:02Паркер Форд
59:02Кертис Холл
59:02Дмитрий Воронков
Статистика
16Штрафное время26
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАндреас Харнебринг(Швеция)
Главный судьяМайк Кэмпбелл(Канада)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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