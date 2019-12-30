Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Миннесота Уайлд
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
перерыв
Оттава Сенаторз
Нью-Джерси Дэвилз
01
Хоккей. НХЛ
перерыв
Коламбус Блю Джэкетс
Чикаго Блэкхокс
20
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
04:30
Анахайм Дакс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
29.12
Сент-Луис Блюз
Виннипег Джетс
41
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари Флэймз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
29.12
США U20
Россия U20
31
Хоккей. КХЛ
29.12
Северсталь
СКА
ОТ
32
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
29.12
Казахстан U20
Финляндия U20
17
Хоккей. КХЛ
29.12
Сочи
Спартак
ОТ
10
Хоккей. КХЛ
29.12
Металлург Мг
ХК Динамо
Б
54
Хоккей. КХЛ
29.12
Барыс
Автомобилист
42
Все события
Фоторепортажи
15Матч «Барсы» и «Реала» закончился нулями
12Сборная России стартовала на молодежном ЧМ с поражения
01:02 (мск), источник: ТАСС

Третьяк заявил, что не имеет претензий к российским хоккеистам после проигрыша американцам

МОСКВА, 30 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк не имеет претензий к игрокам молодежной национальной команды по хоккею после поражения от американцев на чемпионате мира. Об этом он рассказал ТАСС.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Россияне проиграли команде США со счетом 1:3 в матче группы В.

Главные события 2019 года
Все самое важное из мира спорта в уходящем году

«Американцы использовали свои моменты, наши — нет. Игра была равной, и у наших игроков моментов было много, но счастье было на их стороне, — сказал Третьяк. — К ребятам трудно предъявить претензии. Видно, что у них есть запал, у них все впереди».

«Я вижу, что у команды есть игра, есть ошибки, которые тренеры почистят. Самое главное, что есть команда: ребята бьются, ложатся под шайбу, нет безразличия, неуважения к сопернику. Но сегодня удача была на стороне американцев. Это все предварительные матчи, но они очень важны, команда у нас неплохая, дай бог ей удачи», — добавил он.

Американцы лидируют в группе B, набрав 6 очков в трех матчах, у сборных России (три матча), Германии, Чехии и Канады (у всех по два матча) по 3 очка. В заключительном матче группового раунда российская команда встретится со сборной Германии во вторник, игра начнется в 17:00 мск.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
США U20
3:1
0:0, 2:0, 1:1
Россия U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, Группа B29.12.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Ostravar Arena
Главные тренеры
Скотт СанделинВалерий Брагин
Вратари
Спенсер НайтАмир Мифтахов(Ярослав Аскаров)
1-й период
01:46Александр Хованов
06:44Артур Калиев
06:44Артур Калиев
19:17Даниил Мисюль
19:17Даниил Мисюль
2-й период
20:47Ник Робертсон
25:06Оливер Вальстрем
25:06Дмитрий Воронков
28:38Егор Соколов
33:10Спенсер Стэстни
35:28Илья Круглов
36:41Артур Калиев(Тревор Зеграс, Коул Кауфилд)
36:47Ник Робертсон(Оливер Вальстрем)
38:19Дмитрий Воронков
3-й период
41:20Артур Калиев(Тревор Зеграс, Джек Друри)
43:04Александр Романов(Даниил Журавлев, Никита Александров)
50:40Егор Соколов
53:26Спенсер Стэстни
59:02Паркер Форд
59:02Кертис Холл
59:02Дмитрий Воронков
Статистика
16Штрафное время26
6Игра в большинстве6
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАндреас Харнебринг(Швеция)
Главный судьяМайк Кэмпбелл(Канада)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Россия U20
НовостиМатчиСоставСтатистика
США U20
НовостиМатчиСоставСтатистика
Молодежный ЧМ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Тарасова считает, что Загитова навсегда потеряна для большого спорта
Русские допустили ошибки, виновных надо отослать в Магадан — Рене Фазель
Американский узбек похоронил сборную России на молодежном ЧМ
«Челси» победил «Арсенал», уступая за 8 минут до конца матча АПЛ
Associated Press назвало лучшего спортсмена десятилетия
«Ливерпуль» выиграл десятый матч подряд в нынешнем сезоне АПЛ
«Это война»: что говорили участники матча Россия — США на МЧМ
«Сотрясем теперь Европу»: Слуцкая прокомментировала итоги ЧР
Один из лучших бомбардиров ЛЧ перешел в дортмундскую «Боруссию»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь