«США против России — это настоящая война». Что говорили хоккеисты после матча МЧМ
Игра в Остраве — в комментариях главных действующих лиц.
Игра в Остраве — в комментариях главных действующих лиц.
В воскресенье молодежная сборная России провела третий матч на чемпионате мира в Чехии. После разгромной победы над Канадой наши уступили команде США со счетом 1:3. Все решил дубль американского узбека Артура Калиева. Итоги встречи — в комментариях хоккеистов обеих команд.
«Где-то, может быть, не хватило немного сил. Эмоционально не до конца настроились, потому что вчера много эмоций потеряли, некоторые парни сорвали голос. Но это не оправдание — должны были выходить и играть в свой хоккей. В принципе, мы это и делали, просто не хватило
США — Россия — это, как дерби. Всегда есть стычки, удары исподтишка, в спину. Но это, как бы, нормально, это игра. Удар Вальстрема в лицо? Это дело судей, было неприятно, но что делать — надо играть дальше. Над большинством будем работать. Стараемся, но шайба не залетает в последний момент. Будем
Что касается двух шайб за 6 секунд, то это несконцентрированность, несобранность. После пропущенного гола полетели забивать, скорее всего. Надломил он нас немного. Нельзя было давать им забивать еще — они почувствовали уверенность. Но это, опять же игра.
«Мы провели хорошую игру, ребята боролись по полной. Эмоции — важная часть этого турнира, мы старались играть жестко, российская команда непростая, мы довольны. Тревор Зеграс отлично видит игру, мне нравится играть с ним.
Что мы сказали друг другу с Ртищевым? Эмоции — это часть хоккея, здесь нет ничего особенного. Я старался применять силовую борьбу сегодня, еще раз говорю, что это часть хоккея, все нормально.
«Не могу сказать, что не хватило эмоций, выходили с хорошим настроем. Пропустили два быстрых гола, потом уже не удалось наверстать упущенное, хотя мы горели и пытались сделать все возможное. Что касается удалений, то нас опять перехлестнули эмоции, но это молодежный хоккей, здесь эмоции бьют ключом. Работаем над этим.
Американцы пытались вывести нас из себя? У них такой стиль игры, к сожалению, сегодня опять было много ненужных удалений, играли много времени в меньшинстве. Потратили много сил, возможно
«Сборная России сыграла хорошо, они создавали траффик перед моими воротами, у них много хороших игроков. С прошлогоднего МЧМ никаких флэшбеков не осталось, это новый чемпионат, новая игра. У российской команды были опасные броски по моим воротам, они опасно разыгрывали большинство, против них трудно играть, но мы сегодня смогли показать хороший хоккей».
«У нас не получалось забить гол, было
Была пара сомнительных удалений, особенно когда Соколова второй раз удаляли. Он не видел игрока, тот просто мимо него ехал. Не буду оценивать судейство, мы должны были показать свою игру. Я не смотрел, что американцы нам кричали в конце, мне без разницы. Я концентрировался на игре, у нас было большинство.
«У нас есть уверенность, что все будет хорошо. В матче с Германией никакой недооценки быть не должно, мы выйдем на эту игру как на последнюю и будем биться.
«Мы много удалялись, не забили свои моменты и пропустили глупые голы. Тактически американцы нас не переиграли, мы сегодня тоже прилично играли, показывали хорошую игру, возили их в зоне достаточно долго. Нам сегодня просто повезло меньше, чем американцам. Даже не знаю, чего нам не хватает в большинстве.
Когда я забил, махал руками, пытался завести ребят. Усталость после вчерашнего матча сказалась, было нелегко. Но в эмоциональном плане все было нормально, ребята были заряжены на победу. Просто мы пропустили два глупых гола за шесть секунд, это срубило всю игру. После этого, конечно, пытались собраться, у нас многое получалось, но не все так гладко.
«Перед последним матчем особенного давления нет. Здесь на каждом матче испытываешь давление, каждую игру нужно стараться выигрывать, мы выступаем за всю Россию, за наших болельщиков, нужна только победа.
«Я счастлив, что мы выиграли. Матч получился эмоциональным, даже грязным, но так всегда в матчах с Россией. Большая победа для нас. Эта была настоящая война на льду, с большим количеством удалений. Нам повезло забить больше».
|Скотт Санделин
|Валерий Брагин
|Спенсер Найт
|Амир Мифтахов(Ярослав Аскаров)
|01:46
|Александр Хованов
|06:44
|Артур Калиев
|06:44
|Артур Калиев
|19:17
|Даниил Мисюль
|19:17
|Даниил Мисюль
|20:47
|Ник Робертсон
|25:06
|Оливер Вальстрем
|25:06
|Дмитрий Воронков
|28:38
|Егор Соколов
|33:10
|Спенсер Стэстни
|35:28
|Илья Круглов
|36:41
|Артур Калиев(Тревор Зеграс, Коул Кауфилд)
|36:47
|Ник Робертсон(Оливер Вальстрем)
|38:19
|Дмитрий Воронков
|41:20
|Артур Калиев(Тревор Зеграс, Джек Друри)
|43:04
|Александр Романов(Даниил Журавлев, Никита Александров)
|50:40
|Егор Соколов
|53:26
|Спенсер Стэстни
|59:02
|Паркер Форд
|59:02
|Кертис Холл
|59:02
|Дмитрий Воронков
|16
|Штрафное время
|26
|6
|Игра в большинстве
|6
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Андреас Харнебринг(Швеция)
|Главный судья
|Майк Кэмпбелл(Канада)