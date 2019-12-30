«США против России — это настоящая война». Что говорили хоккеисты после матча МЧМ

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье молодежная сборная России провела третий матч на чемпионате мира в Чехии. После разгромной победы над Канадой наши уступили команде США со счетом 1:3. Все решил дубль американского узбека Артура Калиева. Итоги встречи — в комментариях хоккеистов обеих команд.

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Кирилл Марченко, нападающий сборной России:

«Где-то, может быть, не хватило немного сил. Эмоционально не до конца настроились, потому что вчера много эмоций потеряли, некоторые парни сорвали голос. Но это не оправдание — должны были выходить и играть в свой хоккей. В принципе, мы это и делали, просто не хватило где-то реализации, хладнокровности в решающие моменты.

США — Россия — это, как дерби. Всегда есть стычки, удары исподтишка, в спину. Но это, как бы, нормально, это игра. Удар Вальстрема в лицо? Это дело судей, было неприятно, но что делать — надо играть дальше. Над большинством будем работать. Стараемся, но шайба не залетает в последний момент. Будем что-то менять.

Что касается двух шайб за 6 секунд, то это несконцентрированность, несобранность. После пропущенного гола полетели забивать, скорее всего. Надломил он нас немного. Нельзя было давать им забивать еще — они почувствовали уверенность. Но это, опять же игра. Где-то кому-то больше везет, где-то кто-то больше работает".

Оливер Вальстрем, нападающий сборной США:

«Мы провели хорошую игру, ребята боролись по полной. Эмоции — важная часть этого турнира, мы старались играть жестко, российская команда непростая, мы довольны. Тревор Зеграс отлично видит игру, мне нравится играть с ним.

Что мы сказали друг другу с Ртищевым? Эмоции — это часть хоккея, здесь нет ничего особенного. Я старался применять силовую борьбу сегодня, еще раз говорю, что это часть хоккея, все нормально.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Никита Ртищев, нападающий сборной России:

«Не могу сказать, что не хватило эмоций, выходили с хорошим настроем. Пропустили два быстрых гола, потом уже не удалось наверстать упущенное, хотя мы горели и пытались сделать все возможное. Что касается удалений, то нас опять перехлестнули эмоции, но это молодежный хоккей, здесь эмоции бьют ключом. Работаем над этим.

Американцы пытались вывести нас из себя? У них такой стиль игры, к сожалению, сегодня опять было много ненужных удалений, играли много времени в меньшинстве. Потратили много сил, возможно из-за этого нас немного не хватило на концовку. Конфликт с Вальстремом? Ничего особенного, потолкались немного. Не знаю, что он мне говорил, потому что не знаю английского".

Спенсер Найт, вратарь сборной США:

«Сборная России сыграла хорошо, они создавали траффик перед моими воротами, у них много хороших игроков. С прошлогоднего МЧМ никаких флэшбеков не осталось, это новый чемпионат, новая игра. У российской команды были опасные броски по моим воротам, они опасно разыгрывали большинство, против них трудно играть, но мы сегодня смогли показать хороший хоккей».

Александр Хованов, нападающий сборной России:

«У нас не получалось забить гол, было две-три штанги. Надо похладнокровнее где-то сыграть, может быть, сделать лишний пас и вывести игрока на бросок. Надеюсь, к нам все придет в следующих матчах. Американцы нас ни в чем не превосходили, просто реализовали большинство, а потом им повезло. Сегодня важно было забить первыми, у них это получилось. Мы продолжали хорошо играть, в третьем периоде наращивали темп, у них вратарь сегодня хорошо сыграл. Если бы мы забили, когда попадали в штанги, то игра перевернулась бы в другую сторону».

Была пара сомнительных удалений, особенно когда Соколова второй раз удаляли. Он не видел игрока, тот просто мимо него ехал. Не буду оценивать судейство, мы должны были показать свою игру. Я не смотрел, что американцы нам кричали в конце, мне без разницы. Я концентрировался на игре, у нас было большинство.

«У нас есть уверенность, что все будет хорошо. В матче с Германией никакой недооценки быть не должно, мы выйдем на эту игру как на последнюю и будем биться.

Александр Романов, защитник сборной России:

«Мы много удалялись, не забили свои моменты и пропустили глупые голы. Тактически американцы нас не переиграли, мы сегодня тоже прилично играли, показывали хорошую игру, возили их в зоне достаточно долго. Нам сегодня просто повезло меньше, чем американцам. Даже не знаю, чего нам не хватает в большинстве.

Когда я забил, махал руками, пытался завести ребят. Усталость после вчерашнего матча сказалась, было нелегко. Но в эмоциональном плане все было нормально, ребята были заряжены на победу. Просто мы пропустили два глупых гола за шесть секунд, это срубило всю игру. После этого, конечно, пытались собраться, у нас многое получалось, но не все так гладко.

«Перед последним матчем особенного давления нет. Здесь на каждом матче испытываешь давление, каждую игру нужно стараться выигрывать, мы выступаем за всю Россию, за наших болельщиков, нужна только победа.

Артур Калиев, нападающий сборной США: