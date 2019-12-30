Брагин: Хоккеистам молодежной сборной России не хватило эмоций в матче с американцами

В субботу сборная России победила команду Канады со счетом 6:0. Американцы в тот день встречу не проводили. В воскресенье россияне уступили команде США со счетом 1:3.
«Много сил вчерашний матч забрал, мы ожидали, что будет тяжелейшая игра. В матче с канадцами такой был заряд, что сами все видели, сегодня немножко не хватило эмоционального заряда, — сказал Брагин. — Игра шла до гола, к сожалению, они забили. Американцы уделили большое внимание обороне и не давали нам шансов в контратаках, обычно они делают больший акцент на атаку, но сегодня выбрали такую тактику, чтобы обезопасить свои ворота».
Сборная России по ходу турнира ни разу не реализовала численное преимущество. «Над большинством работаем, в завершении, в последнем пасе и броске есть проблемы, где-то хладнокровия не хватает», — пояснил Брагин.
Ворота сборной России во втором матче подряд защищал Амир Мифтахов. «Не считаю это ошибкой», — подчеркнул главный тренер сборной России.
В заключительном матче группового этапа сборная России 31 декабря сыграет с командой Германии. «О сборной Германии еще до чемпионата была информация, что это хорошая и перспективная команда. Здесь каждая игра решающая», — заключил Брагин.