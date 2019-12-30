Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари Флэймз
Ванкувер Кэнакс
25
Хоккей. НХЛ
04:30
Анахайм Дакс
Филадельфия Флайерз
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс
Даллас Старз
24
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Баффало Сэйбрз
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Детройт Ред Уингз
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Монреаль Канадиенс
65
Хоккей. НХЛ
02:00
Миннесота Уайлд
Нью-Йорк Айлендерс
13
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Куньлунь
Хоккей. НХЛ
01:00
Оттава Сенаторз
Нью-Джерси Дэвилз
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
01:00
Коламбус Блю Джэкетс
Чикаго Блэкхокс
Б
23
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:00
Казахстан U20
Швеция U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:00
Германия U20
Канада U20
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Авангард
Хоккей. НХЛ
29.12
Сент-Луис Блюз
Виннипег Джетс
41
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Витязь
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
29.12
США U20
Россия U20
31
Все события
Фоторепортажи
20Как Загитова заряжала зрителей перед матчем СКА — ЦСКА. Но петербуржцев это не спасло
7«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
08:51 (мск), источник: ТАСС

Брагин: Хоккеистам молодежной сборной России не хватило эмоций в матче с американцами

ОСТРАВА /Чехия/, 30 декабря. /ТАСС/. Игрокам молодежной сборной России по хоккею не хватило сил и эмоций в матче группового этапа чемпионата мира с командой США. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Брагин.

Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

В субботу сборная России победила команду Канады со счетом 6:0. Американцы в тот день встречу не проводили. В воскресенье россияне уступили команде США со счетом 1:3.

Во время загрузки произошла ошибка.
Главные события 2019 года
Все самое важное из мира спорта в уходящем году

«Много сил вчерашний матч забрал, мы ожидали, что будет тяжелейшая игра. В матче с канадцами такой был заряд, что сами все видели, сегодня немножко не хватило эмоционального заряда, — сказал Брагин. — Игра шла до гола, к сожалению, они забили. Американцы уделили большое внимание обороне и не давали нам шансов в контратаках, обычно они делают больший акцент на атаку, но сегодня выбрали такую тактику, чтобы обезопасить свои ворота».

Сборная России по ходу турнира ни разу не реализовала численное преимущество. «Над большинством работаем, в завершении, в последнем пасе и броске есть проблемы, где-то хладнокровия не хватает», — пояснил Брагин.

Ворота сборной России во втором матче подряд защищал Амир Мифтахов. «Не считаю это ошибкой», — подчеркнул главный тренер сборной России.

В заключительном матче группового этапа сборная России 31 декабря сыграет с командой Германии. «О сборной Германии еще до чемпионата была информация, что это хорошая и перспективная команда. Здесь каждая игра решающая», — заключил Брагин.

Читайте также
Россия U20
НовостиМатчиСоставСтатистика
США U20
НовостиМатчиСоставСтатистика
Молодежный ЧМ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Тарасова считает, что Загитова навсегда потеряна для большого спорта
Русские допустили ошибки, виновных надо отослать в Магадан — Рене Фазель
Американский узбек похоронил сборную России на молодежном ЧМ
«Челси» победил «Арсенал», уступая за 8 минут до конца матча
Associated Press назвало лучшего спортсмена десятилетия
«Ливерпуль» выиграл десятый матч подряд в нынешнем сезоне АПЛ
«Это война»: что говорили участники матча Россия — США на МЧМ
«Сотрясем теперь Европу»: Слуцкая прокомментировала итоги ЧР
Один из лучших бомбардиров ЛЧ перешел в дортмундскую «Боруссию»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь