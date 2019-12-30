Брагин: Хоккеистам молодежной сборной России не хватило эмоций в матче с американцами

«Много сил вчерашний матч забрал, мы ожидали, что будет тяжелейшая игра. В матче с канадцами такой был заряд, что сами все видели, сегодня немножко не хватило эмоционального заряда, — сказал Брагин. — Игра шла до гола, к сожалению, они забили. Американцы уделили большое внимание обороне и не давали нам шансов в контратаках, обычно они делают больший акцент на атаку, но сегодня выбрали такую тактику, чтобы обезопасить свои ворота».