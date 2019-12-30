Сборная Казахстана потеряла шансы на выход в плей-офф МЧМ-2020 по хоккею

В матче третьего тура подопечные Сергея Старыгина крупно уступили действующим чемпионам мира финнам со счетом 1:7.

Для казахстанской «молодежки» это поражение стало третьим в трех играх. Ранее она неудачно провела матчи со Швейцарией (3:5) и Словакией (1:3). Таким образом, из группы А в плей-офф точно сыграют команды Финляндии, Швеции, Швейцарии и Словакии.

Теперь сборная Казахстана сыграет за сохранение прописки в элитном дивизионе. Серия утешительных матчей продлится до двух побед одной из команд. На данный момент Казахстан попадает на Канаду, которая занимает последнее место в группе B.