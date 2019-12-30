Сборная Казахстана потеряла шансы на выход в плей-офф МЧМ-2020 по хоккею
Молодежная сборная Казахстана по хоккею (U-20) потеряла теоретические шансы на выход в
Молодежная сборная Казахстана по хоккею (U-20) потеряла теоретические шансы на выход в
В матче третьего тура подопечные Сергея Старыгина крупно уступили действующим чемпионам мира финнам со счетом 1:7.
Для казахстанской «молодежки» это поражение стало третьим в трех играх. Ранее она неудачно провела матчи со Швейцарией (3:5) и Словакией (1:3). Таким образом, из группы А в
Теперь сборная Казахстана сыграет за сохранение прописки в элитном дивизионе. Серия утешительных матчей продлится до двух побед одной из команд. На данный момент Казахстан попадает на Канаду, которая занимает последнее место в группе B.
Добавим, что свой заключительный матч на групповом этапе казахстанская «молодежка» проведет сегодня, 30 декабря, против сверстников из Швеции. Канада в этот же день сыграет с Германией.
|Сергей Старыгин
|Раймо Хельминен
|Роман Калмыков
|Кари Пииройнен
|01:30
|Сантери Хатакка
|05:39
|Владислав Сайко
|06:01
|Патрик Пуйстола(Вилле Хейнола, Кристиан Танус)
|08:16
|Сампо Ранта
|10:13
|Андрей Буяльский(Юсуп Асуханов, Руслан Демин)
|14:31
|Кристиан Танус(Патрик Пуйстола, Йоонас Оден)
|15:28
|Сампо Ранта
|19:14
|Артем Королев
|20:54
|Матиас Маччелли(Ласси Томсон)
|21:43
|Артем Королев
|22:05
|Вилле Хейнола
|23:47
|Командный штраф
|32:37
|Аату Рятю(Аку Рятю, Вилле Хейнола)
|32:47
|Тамирлан Гайтамиров
|34:07
|Ким Ноусиайнен
|34:56
|Микко Кокконен
|39:42
|Мади Диханбек
|44:03
|Пеетро Сеппяля
|47:06
|Патрик Пуйстола(Йоонас Оден)
|49:01
|Аку Рятю
|53:49
|Микко Кокконен(Тони Утунен)
|57:58
|Ким Ноусиайнен(Ленни Киллинен, Матиас Маччелли)
|10
|Штрафное время
|18
|9
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Владимир Пешина(Чехия)
|Главный судья
|Фрейзер Лоуренс(Канада)