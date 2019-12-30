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09:02 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана потеряла шансы на выход в плей-офф МЧМ-2020 по хоккею

Молодежная сборная Казахстана по хоккею (U-20) потеряла теоретические шансы на выход в плей-офф чемпионата мира-2020, проходящего в Чехии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В матче третьего тура подопечные Сергея Старыгина крупно уступили действующим чемпионам мира финнам со счетом 1:7.

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Для казахстанской «молодежки» это поражение стало третьим в трех играх. Ранее она неудачно провела матчи со Швейцарией (3:5) и Словакией (1:3). Таким образом, из группы А в плей-офф точно сыграют команды Финляндии, Швеции, Швейцарии и Словакии.

Теперь сборная Казахстана сыграет за сохранение прописки в элитном дивизионе. Серия утешительных матчей продлится до двух побед одной из команд. На данный момент Казахстан попадает на Канаду, которая занимает последнее место в группе B.

Добавим, что свой заключительный матч на групповом этапе казахстанская «молодежка» проведет сегодня, 30 декабря, против сверстников из Швеции. Канада в этот же день сыграет с Германией.

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Казахстан U20
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Финляндия U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, Группа A29.12.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Werk Arena, 3012 зрителей
Главные тренеры
Сергей СтарыгинРаймо Хельминен
Вратари
Роман КалмыковКари Пииройнен
1-й период
01:30Сантери Хатакка
05:39Владислав Сайко
06:01Патрик Пуйстола(Вилле Хейнола, Кристиан Танус)
08:16Сампо Ранта
10:13Андрей Буяльский(Юсуп Асуханов, Руслан Демин)
14:31Кристиан Танус(Патрик Пуйстола, Йоонас Оден)
15:28Сампо Ранта
19:14Артем Королев
2-й период
20:54Матиас Маччелли(Ласси Томсон)
21:43Артем Королев
22:05Вилле Хейнола
23:47Командный штраф
32:37Аату Рятю(Аку Рятю, Вилле Хейнола)
32:47Тамирлан Гайтамиров
34:07Ким Ноусиайнен
34:56Микко Кокконен
39:42Мади Диханбек
3-й период
44:03Пеетро Сеппяля
47:06Патрик Пуйстола(Йоонас Оден)
49:01Аку Рятю
53:49Микко Кокконен(Тони Утунен)
57:58Ким Ноусиайнен(Ленни Киллинен, Матиас Маччелли)
Статистика
10Штрафное время18
9Игра в большинстве5
1Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВладимир Пешина(Чехия)
Главный судьяФрейзер Лоуренс(Канада)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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