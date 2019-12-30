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10«Манчестер Сити» обыграл «Лестер»
11Российские хоккеисты проиграли американцам на молодежном ЧМ
09:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

С небес на землю. России нужно выгрызать победу с Германией

Поражение от США на МЧМ поставило нашу сборную в тяжелое положение.

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МЧМ-2020. Группа В

США — Россия — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы: Калиев — 2 (бол., Зеграс, Кауфилд), 36:41 — 1:0. Робертсон — 2 (Вальстрем), 36:47 — 2:0. Калиев — 3 (Зеграс, Друри), 41:20 — 3:0. Романов — 1 (Журавлев, Александров), 43:04 — 3:1.

Вратари: Найт — Мифтахов (Аскаров, 41:20, 57:55).

Штраф: 16 — 26.

Броски: 24 (10+7+7) — 26 (8+9+9).

Судьи: Кэмпбелл, Харнебринг.

29 декабря. Острава. Ostravar Arena.

Главные события 2019 года
Все самое важное из мира спорта в уходящем году

Большинство: 0 из 14

Сборная России, вознесшаяся до небес после исторической победы над Канадой, уже на следующий день рухнула обратно и крепко впечаталась лицом в землю. О хорошей сетке плей-офф, скорее всего, можно позабыть. Даже три очка в матче с немцами, которых еще надо обыграть, не гарантируют легкой жизни в четвертьфинале. Можно легко нарваться на опасных финнов. Самое плохое сейчас видится в том, что матч американцами вышел на редкость безыдейным с российской стороны. Пятое поражение подряд от этого соперника в рамках молодежных чемпионатов несет в себе печальную закономерность. Ничего интересного, кроме как желания задавить соперника габаритами и силовыми приемами, россияне не продемонстрировали. Эти нехитрые приемы помогли канадцам перевернуть ход матча со сборной США на старте турнира. Но у них тогда блестяще сработало большинство. У России с этим компонентом на турнире катастрофическая проблема. Многие мои коллеги были в восторге от того, как наши спецбригады красиво раскатываются, уверенно располагаются в чужой зоне и быстро двигают шайбу. Якобы такого большинства у российских сборных на МЧМ в последние годы и близко не было. Цифры говорят совершенно обратное. Шесть попыток в игре против сборной США были использованы бездарно. Безысходные 0 из 14 — это текущий показатель реализации на турнире. Абсолютно худший. У всех остальных команд есть как минимум по две заброшенные шайбы.

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Что делать с вратарем?

Валерий Брагин на традиционный вопрос о лидерах команды раньше всегда любил отвечать одинаково. В течение турнира ситуация сама вытолкнет кого-то на ведущие роли. С американцами те, кто на бумаге должны тащить за собой остальных, примолкли. Один только Александр Романов пытался расшевелить партнеров. Он все-таки защитник. Пусть и дико талантливый. А куда подевались Денисенко, Хованов, Подколзин и другие? Ссылаться на усталость и растраченных накануне эмоциях можно было бы после поражения. На молодежном уровне любая победа идет в плюс. В третьем периоде еще при счете 0:2 игроки сборной России включила максимальные скорости, врезались в соперников и старались бросать при первой возможности. Утомленная команда вряд ли на такое способна.

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Совершенно непонятно, почему снова было оказано доверие Мифтахову. Вопрос не к его игре с канадцами. Он справился с его работой на «отлично». Однако именно вратарям больше остальных приходится думать о состоянии собственной нервной системы. Обычно им дозируют нагрузку. Например, в свое время невероятно талантливого Василевского на двух чемпионатах мира чередовали с Макаровым — и Брагин, его преемник Михаил Варнаков. Теперь на ровном месте выросла вратарская дилемма. О том, как это вредит всему, лучше всех знают канадцы, чуть ли не на каждом турнире сталкивающиеся с такой проблемой. Не знаю, насколько большую роль сейчас играет Николай Хабибулин, отвечающий за выбор вратарей. Он, также как и Ларионов, не имеют серьезного опыта и учатся на ходу. Ошибки в таких условиях неизбежны.

Команда, строящая планы на золотые медали, как правило, в течение турнира меняется, прогрессирует и устраняет собственные недостатки. У сборной России еще есть время, чтобы провести работу над собой, тренерам разобраться, что именно надо делать, игрокам посмотреть в зеркало и взять себя в руки.

Это лучше делать, стоя твердо на земле, а не витая где-то в облаках.

Михаил Зислис

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США U20
3:1
0:0, 2:0, 1:1
Россия U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, Группа B29.12.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Ostravar Arena
Главные тренеры
Скотт СанделинВалерий Брагин
Вратари
Спенсер НайтАмир Мифтахов(Ярослав Аскаров)
1-й период
01:46Александр Хованов
06:44Артур Калиев
06:44Артур Калиев
19:17Даниил Мисюль
19:17Даниил Мисюль
2-й период
20:47Ник Робертсон
25:06Оливер Вальстрем
25:06Дмитрий Воронков
28:38Егор Соколов
33:10Спенсер Стэстни
35:28Илья Круглов
36:41Артур Калиев(Тревор Зеграс, Коул Кауфилд)
36:47Ник Робертсон(Оливер Вальстрем)
38:19Дмитрий Воронков
3-й период
41:20Артур Калиев(Тревор Зеграс, Джек Друри)
43:04Александр Романов(Даниил Журавлев, Никита Александров)
50:40Егор Соколов
53:26Спенсер Стэстни
59:02Паркер Форд
59:02Кертис Холл
59:02Дмитрий Воронков
Статистика
16Штрафное время26
6Игра в большинстве6
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАндреас Харнебринг(Швеция)
Главный судьяМайк Кэмпбелл(Канада)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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