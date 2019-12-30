С небес на землю. России нужно выгрызать победу с Германией

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МЧМ-2020. Группа В

США — Россия — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы: Калиев — 2 (бол., Зеграс, Кауфилд), 36:41 — 1:0. Робертсон — 2 (Вальстрем), 36:47 — 2:0. Калиев — 3 (Зеграс, Друри), 41:20 — 3:0. Романов — 1 (Журавлев, Александров), 43:04 — 3:1.

Вратари: Найт — Мифтахов (Аскаров, 41:20, 57:55).

Штраф: 16 — 26.

Броски: 24 (10+7+7) — 26 (8+9+9).

Судьи: Кэмпбелл, Харнебринг.

29 декабря. Острава. Ostravar Arena.

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Большинство: 0 из 14

Сборная России, вознесшаяся до небес после исторической победы над Канадой, уже на следующий день рухнула обратно и крепко впечаталась лицом в землю. О хорошей сетке плей-офф, скорее всего, можно позабыть. Даже три очка в матче с немцами, которых еще надо обыграть, не гарантируют легкой жизни в четвертьфинале. Можно легко нарваться на опасных финнов. Самое плохое сейчас видится в том, что матч американцами вышел на редкость безыдейным с российской стороны. Пятое поражение подряд от этого соперника в рамках молодежных чемпионатов несет в себе печальную закономерность. Ничего интересного, кроме как желания задавить соперника габаритами и силовыми приемами, россияне не продемонстрировали. Эти нехитрые приемы помогли канадцам перевернуть ход матча со сборной США на старте турнира. Но у них тогда блестяще сработало большинство. У России с этим компонентом на турнире катастрофическая проблема. Многие мои коллеги были в восторге от того, как наши спецбригады красиво раскатываются, уверенно располагаются в чужой зоне и быстро двигают шайбу. Якобы такого большинства у российских сборных на МЧМ в последние годы и близко не было. Цифры говорят совершенно обратное. Шесть попыток в игре против сборной США были использованы бездарно. Безысходные 0 из 14 — это текущий показатель реализации на турнире. Абсолютно худший. У всех остальных команд есть как минимум по две заброшенные шайбы.

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Что делать с вратарем?

Валерий Брагин на традиционный вопрос о лидерах команды раньше всегда любил отвечать одинаково. В течение турнира ситуация сама вытолкнет кого-то на ведущие роли. С американцами те, кто на бумаге должны тащить за собой остальных, примолкли. Один только Александр Романов пытался расшевелить партнеров. Он все-таки защитник. Пусть и дико талантливый. А куда подевались Денисенко, Хованов, Подколзин и другие? Ссылаться на усталость и растраченных накануне эмоциях можно было бы после поражения. На молодежном уровне любая победа идет в плюс. В третьем периоде еще при счете 0:2 игроки сборной России включила максимальные скорости, врезались в соперников и старались бросать при первой возможности. Утомленная команда вряд ли на такое способна.

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Совершенно непонятно, почему снова было оказано доверие Мифтахову. Вопрос не к его игре с канадцами. Он справился с его работой на «отлично». Однако именно вратарям больше остальных приходится думать о состоянии собственной нервной системы. Обычно им дозируют нагрузку. Например, в свое время невероятно талантливого Василевского на двух чемпионатах мира чередовали с Макаровым — и Брагин, его преемник Михаил Варнаков. Теперь на ровном месте выросла вратарская дилемма. О том, как это вредит всему, лучше всех знают канадцы, чуть ли не на каждом турнире сталкивающиеся с такой проблемой. Не знаю, насколько большую роль сейчас играет Николай Хабибулин, отвечающий за выбор вратарей. Он, также как и Ларионов, не имеют серьезного опыта и учатся на ходу. Ошибки в таких условиях неизбежны.

Команда, строящая планы на золотые медали, как правило, в течение турнира меняется, прогрессирует и устраняет собственные недостатки. У сборной России еще есть время, чтобы провести работу над собой, тренерам разобраться, что именно надо делать, игрокам посмотреть в зеркало и взять себя в руки.

Это лучше делать, стоя твердо на земле, а не витая где-то в облаках.