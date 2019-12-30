С небес на землю. России нужно выгрызать победу с Германией
Поражение от США на МЧМ поставило нашу сборную в тяжелое положение.
Поражение от США на МЧМ поставило нашу сборную в тяжелое положение.
МЧМ-2020. Группа В
США — Россия — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Голы: Калиев — 2 (бол., Зеграс, Кауфилд), 36:41 — 1:0. Робертсон — 2 (Вальстрем), 36:47 — 2:0. Калиев — 3 (Зеграс, Друри), 41:20 — 3:0. Романов — 1 (Журавлев, Александров), 43:04 — 3:1.
Вратари: Найт — Мифтахов (Аскаров, 41:20, 57:55).
Штраф: 16 — 26.
Броски: 24 (10+7+7) — 26 (8+9+9).
Судьи: Кэмпбелл, Харнебринг.
29 декабря. Острава. Ostravar Arena.
Сборная России, вознесшаяся до небес после исторической победы над Канадой, уже на следующий день рухнула обратно и крепко впечаталась лицом в землю. О хорошей сетке
Валерий Брагин на традиционный вопрос о лидерах команды раньше всегда любил отвечать одинаково. В течение турнира ситуация сама вытолкнет
Совершенно непонятно, почему снова было оказано доверие Мифтахову. Вопрос не к его игре с канадцами. Он справился с его работой на «отлично». Однако именно вратарям больше остальных приходится думать о состоянии собственной нервной системы. Обычно им дозируют нагрузку. Например, в свое время невероятно талантливого Василевского на двух чемпионатах мира чередовали с Макаровым — и Брагин, его преемник Михаил Варнаков. Теперь на ровном месте выросла вратарская дилемма. О том, как это вредит всему, лучше всех знают канадцы, чуть ли не на каждом турнире сталкивающиеся с такой проблемой. Не знаю, насколько большую роль сейчас играет Николай Хабибулин, отвечающий за выбор вратарей. Он, также как и Ларионов, не имеют серьезного опыта и учатся на ходу. Ошибки в таких условиях неизбежны.
Это лучше делать, стоя твердо на земле, а не витая
Михаил Зислис
|Скотт Санделин
|Валерий Брагин
|Спенсер Найт
|Амир Мифтахов(Ярослав Аскаров)
|01:46
|Александр Хованов
|06:44
|Артур Калиев
|06:44
|Артур Калиев
|19:17
|Даниил Мисюль
|19:17
|Даниил Мисюль
|20:47
|Ник Робертсон
|25:06
|Оливер Вальстрем
|25:06
|Дмитрий Воронков
|28:38
|Егор Соколов
|33:10
|Спенсер Стэстни
|35:28
|Илья Круглов
|36:41
|Артур Калиев(Тревор Зеграс, Коул Кауфилд)
|36:47
|Ник Робертсон(Оливер Вальстрем)
|38:19
|Дмитрий Воронков
|41:20
|Артур Калиев(Тревор Зеграс, Джек Друри)
|43:04
|Александр Романов(Даниил Журавлев, Никита Александров)
|50:40
|Егор Соколов
|53:26
|Спенсер Стэстни
|59:02
|Паркер Форд
|59:02
|Кертис Холл
|59:02
|Дмитрий Воронков
|16
|Штрафное время
|26
|6
|Игра в большинстве
|6
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Андреас Харнебринг(Швеция)
|Главный судья
|Майк Кэмпбелл(Канада)