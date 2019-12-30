«В сборной думают, что я не понимаю по-русски». Он родился в Германии, но бьется за Россию на МЧМ

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31 декабря в канун Нового года сборная России проведет свой последний матч на групповом этапе молодежного чемпионата мира. В соперниках команда Германии, успевшая уже удивить на этом турнире. В составе российской сборной есть игрок, который мог бы завтра выйти на лед в другой форме. Никита Александров — сын Игоря Александрова, воспитанника воскресенского «Химика». Александров-старший провел в «Химике» пять сезонов в начале 1990-х, выступал — и весьма успешно — за молодежную сборную России. В 1997-м он перебрался в Германию к тренеру Владимиру Васильеву, возглавлявшему «Нюрнберг». По окончании карьеры Игорь остался жить в Германии. Там родились его сыновья Никита и Артем, тоже пришедшие в хоккей.

Этим летом Александров был выбран «Сент-Луисом» на драфте НХЛ во втором раунде под общим 62-м номером. Последние три года он выступает в юниорской лиге Канады за «Шарлоттаун». Впервые за сборную России Никита сыграл в ноябре на Суперсерии, где отлично себя зарекомендовал и обеспечил путевку на молодежный чемпионат мира.

«Папа говорил играть всегда с сердцем и с душой»

— 26 декабря 1992 года ваш папа Игорь Александров сыграл за молодежную сборную России в матче с Японией и набрал семь очков — это второй рекорд результативности в молодежке. Вам отец об этом рассказывал?

— Нет, папа мне об этом никогда не говорил. Перед первым матчем ко мне подошел Игорь Николаевич [Ларионов] и сказал, что мне надо набрать восемь очков.

— Немного не получилось.

— С чехами намного сложнее было бы это сделать, чем с японцами (улыбается).

— Что вам папа еще говорил про выступление за сборную, это же сильно отличается от игр за клуб?

— Сказал, что нельзя вообще ошибаться. Даже самая маленькая ошибка может стоить очень многого. Это действительно так — в первых матчах убедился. Папа советовал, как играть, сказал никогда не падать духом — даже если гол пропустили, то нельзя прекращать работать на льду, а добавлять в следующей смене.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B4n2o4DnZF9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B4n2o4DnZF9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B4n2o4DnZF9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Nikita Alexandrov (@alexov_14)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-11-08T23:22:08+00:00">8 Ноя 2019 в 3:22 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Сильно переживали перед стартом турнира?

— Ну, конечно! Это мой первый турнир со сборной России, не считая Суперсерии. Столько было мыслей в голове, так нервничал. Перед первым матчем я долго не мог заснуть, хотя пошел спать рано. Только после первого периода в игре с чехами меня отпустило, и я стал намного увереннее.

— Кто вас приехал поддержать в Остраву?

— Друзья из Германии, сейчас с ними общался. Родители прилетают 1 января.

— После первой игры родители звонили?

— Да, естественно. Папа сказал, что я сыграл достойно и не надо расстраиваться из-за поражения.

— Какой главный совет дал вам отец в жизни?

— Советов он давал много, говорил играть всегда с сердцем и с душой.

— Как это — играть с сердцем?

— Показать всем своим видом, что ты хочешь играть, хочешь забивать, хочешь побеждать. Папа очень многое дал мне в жизни.

— Почему на молодежном чемпионате мира вы играете с краю, если всю карьеру выходите в центре?

— Мне не говорили, почему так поставили. Наверное, Воронков всегда в качестве центрфорварда выходил, решили, что он лучше в центре играет, чем я.

— С краю непривычно?

— Нет, нормально. Мне без разницы. Мы все равно все вместе играем.

— Как у вас на вбрасываниях?

— У меня бывают матчи, когда я очень здорово играю на вбрасываниях, а бывает, что совсем плохо. Воронков, думаю, лучше в этом компоненте.

— Замула говорит, что уровень Западной хоккейной лиги сопоставим с тем, что на молодежном чемпионате мира. Как вы считаете?

— Думаю, он все правильно сказал. У нас в юниорских лигах очень высокие скорости, как и тут.

«Два года назад меня приглашали в сборную Германии, но я отказался»

— Матч с Германией, полагаю, для вас будет принципиальным?

— Да, вы правы. У меня там много хороших знакомых, с кем общаюсь. Но, думаю, все это уйдет на второй план, потому что на льду нет друзей. После игры можно будет пообщаться, но во время будем биться.

— Вы большую часть жизни провели в Германии. Вы воспитывались в немецкой среде?

— У меня было много русских друзей. Дома с родителями мы всегда говорили по-русски. Если забуду какое-то слово, могу перейти на немецкий, но такое случалось редко. Мы все-таки русские, надо по-русски говорить. Я ходил в немецкую школу, но в выходные у меня была и русская. Мама с папой хотели, чтобы умел читать и писать по-русски. Но после немецкого русская грамматика давалась очень тяжело, плюс у меня параллельно шел английский язык. Сейчас свободно говорю на трех языках, но порой перестраиваться очень сложно.

— На каком языке думаете?

— По-разному бывает. Как только слышу русскую речь, начинаю переводить с английского или с немецкого. Но мне нужно немного поговорить по-русски, и тогда начну уже думать на этом языке.

— Первые слова на русском или немецком?

— На русском.

— Найти в Германии каток среди сотни тысяч футбольных полей сложно?

— Ха-ха. Да, футбол намного популярнее. Я сам им занимался до 14 лет. Потом мне нужно было выбирать один вид спорта. Хоккей всегда был на первом месте, так что было несложно определиться. К тому же в хоккее у меня были перспективы, в футболе я не выделялся среди сверстников.

— Сколько раз вам предлагали сделать немецкий паспорт и выступать за сборную Германии?

— Каждый год обращались ко мне. Два года назад меня приглашали в сборную Германии, но я отказался. Сразу им сказал, что хочу за Россию. И даже если не получится за Россию, не буду за Германию. Всегда мечтал только за сборную, за которую выступал мой папа.

— Когда на вас вышли представители сборной России?

— Перед драфтом НХЛ и потом звонили еще после него. Позвонили агенту и пригласили на Кубок Черного моря, но из-за драфт-комбайна я не смог приехать. Я был так счастлив, моя мечта исполнилась.

— Что же делать, когда мечта исполнилась?

— Теперь надо выигрывать чемпионат мира (улыбается).

— Если бы не было этого звонка, согласились бы выступать за Германию?

— Не знаю. Если бы я сто процентов знал, что меня никогда не позовут в сборную России, то подумал бы. Но никогда таких мыслей не было.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BtBb1LjgLBD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BtBb1LjgLBD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BtBb1LjgLBD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Nikita Alexandrov (@alexov_14)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-24T15:31:25+00:00">24 Янв 2019 в 7:31 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«В сборной думают, что я не понимаю по-русски»

— Вы впервые в русском коллективе. Каково это?

— Не совсем впервые. Я проходил летом сборы в Воскресенске, тренировался несколько дней с «Тайфуном». Так что я знал, что такое русский коллектив и русский хоккей. Папа меня всегда учил русскому хоккею.

— В чем отличается подход российских тренеров от канадских и немецких?

— Большой разницы нет, просто в России больше тренируются. В Канаде между играми выходные, а тут мы постоянно работаем. Мне импонирует российский подход: чем больше работаешь, тем лучше становишься.

— В России хоккейные тренеры достаточно жесткие, а в Северной Америке более спокойные. Вы замечали это?

— У нас в команде в Канаде тренер очень строгий, много кричит. Я привык к этому, папа так же себя вел со мной. Спокойно отношусь, это ведь эмоции, тренер хочет как лучше.

— Отец очень строгий был с вами?

— Да, всегда требовал от меня очень многого. Когда маленьким был, то обижался на него. Но потом понял, что он хотел как лучше и был всегда прав.

— Папа мог клюшкой ударить по попе или бутылкой кинуть?

— Мог, но такое случалось редко.

— В сборной комфортно себя чувствуете? Все шутки ребят понимаете?

— Некоторые вещи действительно не понимаю. Правда, с каждым днем все лучше и лучше.

— В команде называют немцем?

— Да, постоянно так шутят. Но я не обижаюсь, это же юмор, он должен настроение поднимать. Еще смеются над моим акцентом, думают, что я ничего не понимаю и плохо по-русски говорю.

— Разыгрывали как-то?

— Да, но не буду такое рассказывать. Это наши приколы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B1rev-dnUgx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B1rev-dnUgx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B1rev-dnUgx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Nikita Alexandrov (@alexov_14)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-08-27T19:36:10+00:00">27 Авг 2019 в 12:36 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«После драфта мне по фейстайму звонил Тарасенко»

— Какие мысли пронеслись в голове, когда ставили подпись на контракте с «Сент-Луисом»?

— Испытывал радость. Но я понимал, что это только начало пути и своей мечты я еще не добился. Хочу играть в НХЛ, а не просто контракт какой-то иметь.

— Отправка в юниорскую лигу стала ударом или понимали, что так будет?

— Я получил травму на сборах, так что сюрпризом это не стало. Обидно было, что не смог сыграть в выставочных матчах за «Блюз». Но мне это придало еще больше мотивации.

— Как часто сейчас с вами связываются из «Сент-Луиса»?

— Ко мне иногда приезжает тренер по катанию. Плюс постоянно на связи с одним из тренеров по развитию, иногда после игр он дает мне советы, говорит, как лучше сыграть.

— Пример Клима Костина, который только на третий год заслужил шанса сыграть пару матчей за «Сент-Луис», вас не пугает?

— Меня это не пугает. Я знаю, что могу все. Просто продолжаю работать, и все получится.

— Общаетесь ли вы с Тарасенко, Барбашевым?

— После драфта мне по фейстайму звонил Тарасенко. Было очень приятно. В тренировочном лагере уже лично познакомился с Владимиром и с Иваном Барбашевым. Но потом не виделись, потому что меня довольно рано отправили в юниорскую лигу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B2m2vGKnMxL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B2m2vGKnMxL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B2m2vGKnMxL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Nikita Alexandrov (@alexov_14)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-09-19T21:00:57+00:00">19 Сен 2019 в 2:00 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Вы третий сезон играете в юниорской лиге Квебека. Разве можно еще там прогрессировать?

— Да, конечно. Сейчас я лидер своей команды. Хочу выиграть со своим клубом чемпионат, наш тренер мне многое дал. Мне нравится в Шарлоттауне, с каждой игрой у меня прибавляется уверенности. Думаю, если я продолжу в том же ключе, то это поможет попасть в «Сент-Луис».

— Расскажите, на кого вы учитесь сейчас?

— В прошлом году я ходил в университет, но совмещать учебу с тренировками оказалось сложно. Времени ни на что не хватало, понимал, что это вредит хоккею. Так что сейчас я просто прохожу курсы по бизнесу онлайн. У нас утром тренировка: зал или лед, потом все идут на учебу. Кто-то в школу, кто-то в университет, кто-то по интернету занимается.

— Шарлоттаун — небольшой город на 36 тысяч жителей. Чем там занимаетесь?

— Моя девушка там живет. Она канадка, и мы много времени проводим вместе. Ходим в кино, гуляем. Я живу в семье, и у нас тоже хорошие отношения, мы много общаемся. С ребятами из команды дружим. У нас там море, летом очень здорово. В общем, не скучаю.

— Опишите обычный день.

— В 9−10 утра тренировка, после 12−13 мы свободны и идем с ребятами в школу, университет, домой заниматься. Я обычно начинаю учиться в 12:30 и заканчиваю в 15:00. Потом у меня свободное время: хожу в кино, гуляю. Машины у меня нет, так что обычно друзья подвозят.

— Родители у вас до сих пор в Германии живут?

— Да, я к ним приезжаю летом. Два раза в год прилетают ко мне.

— В Россию часто ездите?

— Раньше часто бывал, сейчас не получается часто. Все-таки много времени провожу в Канаде, а по окончании сезона домой к родителям в Германию.

— Где вам комфортнее всего?

— Сложный вопрос. Мне комфортнее всего в Германии, потому что там живут родители и все близкие друзья с детства. Но в России мне нравится у родственников, тоже чувствую себя как дома.