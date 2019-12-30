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13:23 (мск), источник: Vesti.kz

«Нового Антропова пока не видно». Эксперт — об игре Казахстана на МЧМ-2020 и сопернике за прописку в элите

Бывший государственный тренер РК по хоккею Сергей Шавернев в беседе с корреспондентом Vesti.kz оценил выступление молодежной сборной Казахстана на чемпионате мира-2020 в Чехии. Также он назвал главную проблему команды и высказался о шансах на сохранение прописки в элитном дивизионе.

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«Выступление “молодежки” я оцениваю как хорошее. Ребята стараются, бьются в каждом матче. В первых двух играх они могли рассчитывать на успешный результат и побороться за выход из группы. Немного не хватило. В целом можно поставить парням четыре с минусом. Теперь наши ребята будут бороться за сохранение прописки. Это будет очень сложно, ведь, скорее всего, нам попадется Канада или Россия. Вылет из элитного дивизиона будет для этих хоккейных держав полным провалом. Конечно, шансы есть и у казахстанцев, но небольшие. В целом, если говорить об уровне казахстанского хоккея, то он подрос. Есть хорошие ребята, которые смогут заиграть в будущем. С другой стороны, нового Антропова пока на горизонте не видно. Результат мог быть и лучше, если бы молодежной сборной занялись серьезнее. Наши ребята собираются за две недели и выступают без должной подготовки. Нужно проводить побольше турниров и смотреть всех доступных хоккеистов», — отметил Шавернев.

Сборная Казахстана провела на МЧМ-2020 три матча, в которых потерпела три поражения — от Швейцарии (3:5), Словакии (1:3) и Финляндии (1:7), действующих чемпионов мира. Подопечные Сергея Старыгина лишились шансов на выход из группы А в плей-офф, где точно сыграют команды Финляндии, Швеции, Швейцарии и Словакии.

Сегодня, 30 декабря, казахстанцы проведут заключительный матч группового раунда со Швецией. Начало встречи в 20:00 по времени Нур-Султана.

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