«Нового Антропова пока не видно». Эксперт — об игре Казахстана на МЧМ-2020 и сопернике за прописку в элите

«Выступление “молодежки” я оцениваю как хорошее. Ребята стараются, бьются в каждом матче. В первых двух играх они могли рассчитывать на успешный результат и побороться за выход из группы. Немного не хватило. В целом можно поставить парням четыре с минусом. Теперь наши ребята будут бороться за сохранение прописки. Это будет очень сложно, ведь, скорее всего, нам попадется Канада или Россия. Вылет из элитного дивизиона будет для этих хоккейных держав полным провалом. Конечно, шансы есть и у казахстанцев, но небольшие. В целом, если говорить об уровне казахстанского хоккея, то он подрос. Есть хорошие ребята, которые смогут заиграть в будущем. С другой стороны, нового Антропова пока на горизонте не видно. Результат мог быть и лучше, если бы молодежной сборной занялись серьезнее. Наши ребята собираются за две недели и выступают без должной подготовки. Нужно проводить побольше турниров и смотреть всех доступных хоккеистов», — отметил Шавернев.