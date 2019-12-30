Хоккеист молодежной сборной Канады Велено дисквалифицирован после игры с командой России

В субботу сборная России нанесла команде Канады разгромное поражение со сетом 6:0. Инцидент произошел на 10-й минуте второго периода: после столкновения с Мисюлем канадец дважды нанес удар головой по шлему российского игрока. Несмотря на то, что физической опасности эпизод не нес, на него распространяется статья 142-я официальных правил IIHF, нарушение которой влечет за собой дисквалификацию на один матч. Велено пропустит игру против сборной Германии 30 декабря, начало матча — 17:00 мск.