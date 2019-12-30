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14:31 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист молодежной сборной Канады Велено дисквалифицирован после игры с командой России

ТАСС, 30 декабря. Нападающий сборной Канады Джо Велено получил дисквалификацию на один матч за нарушение в игре молодежного чемпионата мира по хоккею с командой России против защитника Даниила Мисюля. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

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В субботу сборная России нанесла команде Канады разгромное поражение со сетом 6:0. Инцидент произошел на 10-й минуте второго периода: после столкновения с Мисюлем канадец дважды нанес удар головой по шлему российского игрока. Несмотря на то, что физической опасности эпизод не нес, на него распространяется статья 142-я официальных правил IIHF, нарушение которой влечет за собой дисквалификацию на один матч. Велено пропустит игру против сборной Германии 30 декабря, начало матча — 17:00 мск.

В группе B молодежного чемпионата мира лидируют американцы, набравшие шесть очков в трех матчах, у сборных России (три матча), Германии, Чехии и Канады (по два матча) по три очка. В следующем матче россияне сыграют со сборной Германии, встреча пройдет 31 декабря (17:00 мск).

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Хоккей, Молодежный ЧМ, Группа B28.12.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Ostravar Arena, 8693 зрителя
Главные тренеры
Валерий БрагинДэйл Хантер
Вратари
Амир МифтаховНико Доус(Джоэл Хофер)
1-й период
01:44Александр Хованов
10:14Павел Дорофеев(Никита Александров, Даниил Журавлев)
11:21Джозеф Велено
13:43Никита Ртищев(Даниил Пыленков, Илья Круглов)
14:28Нико Доус
15:39Джейкоб Бернард-Доккер
19:50Дмитрий Воронков
2-й период
22:18Никита Александров(Дмитрий Воронков)
29:35Василий Подколзин
33:09Егор Соколов(Егор Замула, Григорий Денисенко)
36:24Григорий Денисенко(Александр Хованов)
39:55Джозеф Велено
3-й период
59:43Егор Соколов
59:43Егор Соколов
Статистика
16Штрафное время8
4Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКристиан Викман(Финляндия)
Главный судьяМихаэль Черриг(Швейцария)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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